Саундбар Hisense HS3100: обзор и личный опыт эксплуатации

Современные телевизоры уже давно не ограничиваются только эфирной сеткой, они стали центром мультимедийных развлечений, что увеличило требования не только к качеству изображения, но и к звуку. К сожалению, встроенная акустика чаще всего не может похвастаться высоким качеством и детализацией, поэтому на помощь приходят саундбары, которые в полной мере раскрывают потенциал аудио и создают необходимую атмосферу. Изучаемый сегодня Hisense HS3100 легко подключается к телевизору и обладает объемным звуком (480 Вт) с беспроводным сабвуфером, выдавая мощное 3.1 звучание с Dolby Digital Plus и DTS Surround.

Hisense HS3100

При такой высокой мощности он компактен. Габариты составляют всего 902 х 62 х 91 мм. Внешний вид строгий и лаконичный. Расположить саундбар можно как на ровной поверхности рядом с телевизором, так и на стене. Для этого на обратной стороне корпуса по краям расположены крепежные отверстия. В комплект вложен шаблон с точной разметкой. При этом есть возможность скрытого подвода питающего и интерфейсного кабеля к расположенным в углублении разъемам. Крое того, есть функция подключения сабвуфера через Blutooth, что позволяет избежать большого количества вечно путающихся проводов.

Hisense HS3100

Саундбар оснащен несколькими важными разъемами, включая HDMI eARC. Это современный интерфейс, который обеспечивает передачу звука без потери качества и задержек. Также в комплект входят: AUX для подключения плеера с помощью аудиокабеля, USB для технической синхронизации и OPTICAL для аудиосистем с оптическим звуковым входом. Сопряжение Hisense HS3100 с телевизором осуществляется с помощью Bluetooth 5.3. Управлять саундбаром можно с помощью пульта дистанционного управления телевизора Hisense. Меню настроек саундбара отображается прямо на экране телевизора, что обеспечивает удобство использования.

Hisense HS3100

Данная модель поддерживает сразу несколько технологий, гарантирующих повышенное качество звука и погружение в контент.
  • DTS Virtual:X – аудиокодек, придающий звуку ощущение многомерного пространства. Помимо домашних устройств, он используется и в кинотеатрах.
  • DTS Surround – этот формат звука схож с Dolby Digital, но с меньшим уровнем сжатия.
  • Dolby Digital Plus – это улучшенная версия аудиокодека. Выше скорость передачи данных, меньше сжатие, глубина выборки – 24 бита. Его применяют во всех BluRay.
Отдельно отметим поддержку технологии Voice Enhancement Technology. Она выделяет голос на фоне остальных шумов, но при этом не перекрывает фоновое звучание. На практике, при просмотре фильмов и сериалов не нужно прислушиваться к тому, что произносят герои. Речь ясная и четкая.

Hisense HS3100

Мы эксплуатировали саундбар в течение нескольких недель с недавно протестированным телевизором Hisense UXKQ Mini-LED X. Подключить саундбар удалось быстро и без проблем. Использовался он в основном для просмотра фильмов со стриминговых площадок и для игр на консолях. Звук шикарен, высокая детализация и насыщенность. Хорошо прорабатываются спецэффекты. Во время игр и просмотра фильмов создаётся эффект погружения. Кроме того, некоторое время мы использовали его с компьютером для повседневной работы и просмотра сериалов на фоне. В каждом из этих сценариев Hisense HS3100 проявил себя наилучшим образом.

Hisense HS3100

Саундбар станет отличным решением при выборе внешней акустической системы как для телевизоров Hisense, так и для других брендов. Он обладает всеми необходимыми современными интерфейсами, включая HDMI eARC и Bluetooth 5.3, оснащен шестью мощными динамиками (480 Вт), поддерживает технологии объемного звучания и улучшения четкости речи, а также беспроводное подключение к сабвуферу. Учитывая ценовую политику компании Hisense, модель HS3100 способна составить серьезную конкуренцию более дорогостоящим аналогам на рынке.
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