Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеров

На протяжении нескольких десятилетий телевизор выполнял единственную функцию — трансляцию эфирной сетки телеканалов, сейчас же он является полноценным мультимедийным домашним центром, который позволяет самостоятельно выбирать источники контента, смотреть сериалы и фильмы в популярных онлайн-кинотеатрах, стримы и ролики в YouTube, играть в высоком разрешении на консолях текущего и прошлых поколений. Мы протестировали телевизор Hisense U7HQ QLED 120 Гц с диагональю 55 дюймов. Он относится к среднему ценовому сегменту, при этом предлагает функционал, характерный для премиального уровня — это комплекс технологий ULED с частотой обновления 120 Гц и квантовыми точками, Dolby Atmos и Dolby Vision, а также HDR10+. Отметим, что в рамках этой линейки также представлена модель с диагональю 65 дюймов.

Hisense 55U7HQ имеет минималистичный и стильный дизайн, у телевизора узкие боковые рамки и оригинальная металлическая подставка. Сохранена возможность установки на VESA-совместимый кронштейн. Вывод: телевизор Hisense U7HQ органично впишется в любой интерьер.Модель имеет набор актуальных портов ввода-вывода, среди которых четыре HDMI, скоростной USB 3.0, композитный разъем, оптический выход, два вида разъемов для подключения телевизионной антенны (DVB-T2/T/C/S2/S). Есть как HDMI 2.1, так и HDMI 2.0 — позволяют передавать изображение в разрешении 4К и с частотой 120 Гц, а это актуально с учетом того, что модель оснащена матрицей VA с разрешением 3840х2160 пикселей.

Среди телевизоров других производителей (в близком ценовом сегменте) Hisense 55U7HQ выделяет технология квантовых точек — изображение получается реалистичнее за счет широкой цветовой палитры и точности передачи оттенков (их тут более миллиарда). Пиковая яркость достигает 600 нит, что подтверждает заявленную поддержку HDR 10+. Отдельно отметим технологию локального затемнения Full Array Local Dimming Pro — регулирует подсветку задней панели экрана, локально осветляет или затемняет отдельные участки, улучшая передачу и воспроизведение глубокого черного цвета. Благодаря этому телевизор демонстрирует красивую картинку с высоким контрастом без «засветов».

Как уже отмечали ранее, Hisense 55U7HQ имеет частоту обновления 120 Гц, что позволяет наслаждаться не только просмотром экшн-фильмов и спортивных трансляций, но и видеоиграми. Выводимая картинка плавная, отсутствуют шлейфы и размытость. В настройках предусмотрены специальные режимы: игровой и спортивный, а также HDR. Сам телевизор предлагает как готовые настройки и пресеты, так и возможность детальной корректировки самим пользователем.

Если говорить про акустическую систему, то Hisense 55U7HQ имеет два динамика по 10 Вт каждый — звук всегда громкий и четкий. Модель поддерживает технологию Dolby Atmos, которая создает эффект объемного звучания. Телевизоры этой серии имеют сертификат IMAX Enhanced, гарантирующий кинематографическое качество изображения с яркими цветами, высокой контрастностью и четкостью в сочетании с мощным, захватывающим звуком.

Hisense U7HQ работает на базе собственной операционной системы VIDAA 6.0. Это полноценная платформа, как с предустановленным набором популярных приложений, так и с возможностью загрузки сторонних. Доступны стриминговые сервисы и приложения для потокового вещания, включая YouTube, Кинопоиск, Okko, ТНТ Премьер и IVI. Функционирует система рекомендаций на основе предпочтений пользователей. Фильмы и музыку в распространённых форматах и кодеках можно записать на флешку или внешний диск. К сети подключается как по Wi-Fi (доступен и Wi-Fi 6), так и при помощи сетевого кабеля RJ-45.

И в качестве заключения хотим отметить, что телевизор Hisense 55U7HQ позволит в полной мере насладиться фильмами, сериалами и играми, т.к. сочетает в себе высококачественную матрицу с высокой яркостью, контрастностью и четкостью. Поддерживает частоту обновления 120 Гц, встроенную акустику с Dolby Atmos, имеет антибликовый экран, предустановленные режимы под распространённые сценарии эксплуатации и детальные ручные настройки, скоростной Wi-Fi 6, набор актуальных портов ввода-вывода, платформу VIDAA 6.0 с Google TV и свободной установкой дополнительного программного обеспечения.