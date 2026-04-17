Официально: наушники Vivo TWS 5i готовы к выходу

Компания Vivo объявила, что 27 апреля в Китае будут представлены беспроводные наушники TWS 5i. Производитель опубликовал тизер, раскрывающий дизайн грядущей новинки. Также подтверждено наличие внутриканальной конструкции, системы шумоподавления во время звонков на основе искусственного интеллекта, автономности до 50 часов, а также черной, белой и голубой расцветок корпуса.

Напомним, что прошлой осенью были выпущены наушники Vivo TWS 5 с адаптивной системой активного шумоподавления (ANC) на основе четырех микрофонов с эффективностью до 60 дБ и сверхширокополосным шумоподавлением до 5500 Гц, 11-мм драйвером с керамической вольфрамовой диафрагмой и поддержкой Hi-Res аудио, диапазоном частот от 16 Гц до 48 кГц, поддерживаемыми кодеками LDAC, AAC, SBC и LC3, временем автономной работы до 12 часов или до 48 часов с учетом зарядного футляра, а также защитой от влаги и пыли по стандарту IP54.