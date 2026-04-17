Официально: наушники Vivo TWS 5i готовы к выходу

Напомним, что прошлой осенью были выпущены наушники Vivo TWS 5 с адаптивной системой активного шумоподавления (ANC) на основе четырех микрофонов с эффективностью до 60 дБ и сверхширокополосным шумоподавлением до 5500 Гц, 11-мм драйвером с керамической вольфрамовой диафрагмой и поддержкой Hi-Res аудио, диапазоном частот от 16 Гц до 48 кГц, поддерживаемыми кодеками LDAC, AAC, SBC и LC3, временем автономной работы до 12 часов или до 48 часов с учетом зарядного футляра, а также защитой от влаги и пыли по стандарту IP54.