Обзор Honor 10i 128GB. Бюджетный смартфон с тремя камерами

Самая высокая конкуренция на рынке смартфонов находится среди бюджетных моделей. По этой причине производителям приходится за скромные деньги выдавать все более технологичные новинки. Порой, это даже приводит к некоторым приукрашиваниям фактических возможностей устройства, и в этот раз мы провели тестирование смартфона с тремя основными камерами Honor 10i, чтобы выяснить, стоит ли покупать данную модель.

Внешний вид

Дизайн 10i выполнен по всем канонам Honor: яркие цвета, плавные линии и приятные материалы. В России смартфон можно приобрести в трех цветах: мерцающий синий, мерцающий красный и Полночный черный.

Задняя крышка 10i выполнена из глянцевого пластика с закругленными краями, поэтому в руке телефон лежит надежно. По центру расположен сканер отпечатков пальцев, левее тройная камера со вспышкой.

Сверху находится микрофон, слот для nano-SIM карты, а также гибридный слот для второй nano-SIM или microSD карты объемом до 512 Гб.

На нижней части устройства расположился все менее актуальный разъем microUSB и отдельные отверстия для динамика и микрофона.

Дисплей

Honor 10i получил достаточно неплохой безрамочный дисплей размером 6,21-дюймов с разрешением 2340х1080 и соотношением сторон 19,5:9. За счет качественной IPS матрицы с плотностью 415 ppi и максимальным уровнем яркости 376 кд/м2 информацию на экране можно разглядеть даже в солнечную погоду. Сверху экрана находится решетка динамика и фронтальная камера в каплевидном вырезе.

Камера

Как уже говорилось ранее, смартфон имеет три основные камеры. Главная из них оснащена 24 мегапикселями с диафрагмой f/1.8, что позволяет делать качественные снимки не только днем, но и ночью. Следом идет камера на 8 мегапикселей и с диафрагмой f/2.4. Именно она используется для снимков в широкоугольном формате, в котором угол обзора достигает 120 градусов. Для более качественной съемки портретного режима устройство использует третью камеру на 2 мегапикселя с диафрагмой f/2.4.

Стоит отметить, что Honor 10i способен распознавать более 500 сюжетов и индивидуально улучшать каждый из них, используя искусственный интеллект. Смартфон поддерживает съемку видео с разрешением Full HD с частотой до 60 кадров в секунду. В широкоугольном режиме максимальное разрешение составляет только HD при 30 кадрах в секунду.Примеры фотографий

Железо и производительность

Фронтальная камера на 32 мегапикселя также оснащена искусственным интеллектом. Она способна подкорректировать ваше лицо: выровнить тон кожи, удалить мешки под глазами и скрыть другие изъяны кожи.На рынке представлена только одна версия Honor 10i с хорошо себя зарекомендовавшим процессором Kirin 710F с 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, чего с запасом хватает для выполнения всех повседневных задач. Сам смартфон работает на Android 9.0 с установленной поверх фирменной оболочкой EMUI 9.0. Во время теста смартфон показывал себя отлично. Если говорить о требовательных играх, то при средних настройках все более чем играбельно. Устройство нагревается только после нескольких часов беспрерывной работы, но на скорость работы это не влияет.

Очевидным плюсом смартфона является функция разблокировки экрана по лицу. Срабатывает достаточно быстро, хотя порой не с первого раза. Сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней части устройства работает еще быстрее и является отличным дополнением в тех случаях, когда разблокировать смартфон по лицу менее удобно.

Аккумулятор

Итоги

Емкость аккумулятора в Honor 10i составляет целых 3400 мАч. Этого объема с головой хватает на весь день полноценного использования. Также смартфон оснащен блоком питания мощностью 2А, но быструю зарядку он не поддерживает.Honor 10i — отличное устройство с привлекательным внешним видом, достаточно хорошим дисплеем и средней камерой. Плюсами смартфона оказались широкоугольная камера, датчик NFC, наличие 3,5-мм разъема для наушников и 128 Гб встроенной памяти. К минусам стоит отнести отсутствие USB Type-C, быстрой и беспроводной зарядки. Так или иначе, смартфон получился интересным и он, безусловно, найдет своего покупателя.