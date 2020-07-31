Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?

Недавно в России была представлена флагманская линейка смартфонов Honor 30 Series. Топовый ее представитель Honor 30 Pro+ сумел удивить своими продвинутыми характеристиками на всех фронтах, правда, и цена у него оказалась выше ожиданий. С другой стороны, его «младший брат» Honor 30 несильно отстает по спецификациям, а вот цена у него оказалась заметно меньше. Может быть именно этому гаджету уготована судьба народного смартфона?

Комплектация

Гаджет поставляется с наклеенной на экран пленкой, зарядным блоком на 40 Вт, кабелем USB Type-C, переходником с Type-C на mini jack, SIM-булавкой и комплектом документации. Образец достался нам без чехла, но если покупать в официальных российских магазинах, то силиконовый бампер должны положить. Доступны изумрудная, серебристая и черная расцветки.

Дизайн

В плане дизайна Honor 30 не несет особых откровений: переливающаяся изумрудная поверхность под стеклом радует глаз и активно притягивает отпечатки пальцев.

Такую же динамическую голографию мы видели и год назад. Заметно выделяется из общей гармони задней панели большая прямоугольная площадка размерами 20x40 мм – местный модуль камеры. Задняя грань плавно скругляется, заходя на металлическую боковую рамку, а вот передняя панель плоская, многие пользователи отнесут это к плюсам.

Экран обрамлен узкими рамками: 2 мм с боков, 3 мм сверху и 5 мм снизу. Интегрированная в дисплей фронтальная камера одинарная, и это явный плюс, поскольку она занимает гораздо меньше полезной площади.

В самом верху лицевой панели находятся разговорный динамик и датчик освещенности. Снизу смартфона расположены лоток для двух nanoSIM, разъем USB Type-C, микрофон и основной динамик, сверху – второй микрофон и датчик приближения. Справа установлены металлические качель громкости и клавиша блокировки, а левое ребро свободно от элементов.

Смартфон имеет размеры 160.3x74.2 мм, максимальную толщину в районе камеры 8.5 мм и сравнительно небольшой вес (185 г). Гаджет удобно лежит в руке, но дотянуться до всех элементов интерфейса будет довольно тяжело.

Официально производитель не заявляет о защите от воды и пыли, но дождя он точно не боится (проверено на опыте).

Экран

Смартфон может похвастаться большим вытянутым дисплеем с диагональю 6.53 дюйма и соотношением сторон 20:9. Используется AMOLED-матрица с разрешением 2400x1080 пикселей. У экрана стандартная частота обновления 60 Гц, зато есть подавление мерцания. Цвета яркие и сочные, углы обзора максимальные. Цветовой охват соответствует стандарту DCI-P3 (используется в цифровых кинотеатрах), поддерживается отображение HDR-контента (HDR10 и HEVC). Максимальная яркость зашкаливает за 600 нит, а контрастность стремится в бесконечность, поэтому экран прекрасно ведет себя под прямыми солнечными лучами.

«Железо»

Дисплей можно настроить по своему вкусу: активировать яркий или черно-белый режимы, включить защиту зрения или темную тему, изменить цветовую температуру или программно понизить разрешение, а также «обрезать» верхнюю часть с камерой. Постоянно или только при прикосновении к смартфону, на выключенный экран могут выводиться часы, уведомления и область дактилоскопического сканера. Дисплей закрыт защитным стеклом с олеофобным покрытием.В качестве основы аппаратной платформы выбран новенький 7-нанометровый кристалл Kirin 985 5G, включающий одно производительное ядро Cortex-A76 2.58 ГГц, три ядра Cortex-A76 2.4 ГГц, четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 1.84 ГГц, 8-ядерный графический модуль Mali-G77 и двойной нейромодуль. Используется 8 ГБ быстрой оперативной памяти стандарта LPDDR4x. В России Honor 30 будет доступен с двумя массивами постоянной памяти типа UFS 3.0: 128 ГБ и 256 ГБ без возможности расширения. В режиме повышенной производительности, смартфон набирает в тесте AnTuTu 410 000 баллов (390 000 баллов в обычном), что примерно на 20% меньше, чем у Honor 30 Pro+, зато здесь полностью отсутствует троттлинг. Все протестированные игры показали плавную работу на максимальных настройках графики.

В плане беспроводных интерфейсов, Honor 30 не сильно уступает флагману: вместо Wi-Fi 6+ здесь используется двухдиапозонный Wi-Fi 5, а также отсутствует ИК-порт. Смартфон прекрасно себя чувствует в сетях 5G, есть модули NFC, Bluetooth 5.1 и GPS с поддержкой всех основных систем навигации. Разъем Type-C может работать в режиме OTG.

Основной динамик относительно громкий и качественный, но не способен работать в паре с разговорным. Проводные наушники придется подключать через переходник, а беспроводные не смогут использовать кодек aptX, зато имеется фирменная технология Histen 6.1, улучшающая звучание.

Интегрированный в экран сканер отпечатков затрачивает на разблокировку смартфона менее секунды. Не уступает ему в скорости и идентификация по лицу, причем можно добавлять сразу несколько фотографий, например, в очках или маске.

Камеры

Тыловой модуль Honor 30 представлен четырьмя сенсорами. В качестве основного выступает Sony IMX600 размером 1/1.7 дюйма и разрешением 40 Мп. Он оснащен светочувствительным объективом (f/1.8) с фокусным расстоянием 27 мм и системой фазовой фокусировки. Используется технология объединения четырех соседних пикселей. По качеству снимков, камера хоть и проигрывает «старшему брату», но совсем немного: фотографии выделяются хорошей детализацией и цветопередачей, а «мыло» отсутствует даже в сложных условиях для съемки. Видео записывается в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду, используя электронную стабилизацию. Оно получается хорошего качества, но из-за слишком чувствительной автофокусировки, которая работает даже при съемке неподвижных объектов, ролики выходят немного дерганными. Второй сенсор на 8 Мп, оснащенный перископическим телеобъективом с апертурой f/3.4 и фокусным расстоянием 125 мм, позволяет приближать объекты в 5 раз, а если учитывать цифровой zoom, то можно выполнить 50-кратное увеличение! Чтобы снимки всегда получались четкими, тут есть автофокус и оптическая стабилизация. По сравнению с основной камерой, качество снимков получается несколько хуже, но «телевик» вне конкуренции, когда нужно сфотографировать что-то вдалеке: даже на максимальном приближении снимки получаются вполне адекватными. В последнем обновлении добавили возможность снимать на камеру видео, правда, доступно лишь 15-кратное приближение.

В тех случаях, когда нужно не приблизить объекты, а отдалить их, можно воспользоваться широкоугольной камерой с 8-мегапиксельной матрицей. Объектив с диафрагмой f/2.4 обладает фокусным расстоянием 17 мм, это позволяет ему снимать объекты с очень близкого расстояния. Отличие местного «ширика» от большинства аналогов – наличие фазового автофокуса. Качество получаемых снимков среднее: цветопередача и детализация хромают, а съемку видео он не поддерживает. Наконец, четвертый сенсор на 2 Мп служит лишь для создания эффекта боке и удаления фона. На площадке с объективами располагается также одинарная светодиодная вспышка.

Фронтальный модуль имеет 32-мегапиксельную матрицу, объектив с апертурой f/2.0 и фиксированное фокусное расстояние 26 мм. Даже в плохих условиях, на него получаются качественные и детализированные селфи. Есть размытие фона и бьютификация. Видео 4K@30fps выходит плавным и без артефактов. Как и в Honor 30 Pro+, камеры поддерживают множество режимов съемки: приоритет диафрагмы, длинная выдержка, ночной, портрет, AR (эмодзи, анимация, необычные эффекты и т.д.), панорама, документы, HDR, Hi-Res (без объединения пикселей), одновременная съемка на две камеры, «живые фото» и супермакро.

тест камеры Honor 30

Есть ускоренная и замедленная (до 960 fps) видеосъемки. Основной модуль распознает десятки различных сцен, а набор фильтров поможет создать художественные снимки. Встроенная утилита AI Lens способна налету перевести текст, отсканировать QR-код или найти товар в магазине. Интерфейс камеры получился удобным: все находится именно там, где ожидаешь это увидеть.

Автономность

В смартфоне установлена батарея на 4000 мАч. С помощью комплектного 40-ваттного адаптера до половины она заряжается за 20 мин, а полностью – за 50 мин. Как известно, аккумулятор быстро деградирует на таких «скоростях», поэтому специальная интеллектуальная система изучает привычки пользователя и специально замедляет зарядку тогда, когда это не критично, например, ночью. Беспроводная передача энергии не поддерживается.

Софт

Выводы

При активном использовании, смартфон «протянет» на одном заряде около 36 часов, а если включить энергосбережение и понизить разрешение экрана, то аккумулятор Honor 30 выдержит более двух суток. Тесту PCMark потребовалось почти 19 часов, чтобы разрядить батарейку до 20% - очень достойный результат. Впрочем, есть еще и ультра-режим, превращающий продвинутый смартфон в обычную «звонилку» с пятью днями работы.Смартфон находится под управлением Android 10 c фирменной оболочкой Magic UI 3.1.1. Сервисов Google тут нет, но Huawei активно старается заменить их своими. За последний год значительно обогатился контентом местный магазин AppGallery, а если какого-то приложения там нет, то можно воспользоваться утилитой AppGo, которая найдет и скачает нужную программу со сторонних сайтов. С бесконтактной оплатой отлично работает предустановленная утилита «Кошелек», в «Музыке» можно послушать жанровые онлайн-каналы, а «Здоровье» — это и вовсе одна из лучших программ для анализа физической активности. Похожая ситуация с переводчиком, заметками, календарем, галереей, облачным сервисом и прочей функциональностью. Вместо Google Maps тут используются Яндекс.Карты, а Google Assistant заменен на Алису. В оболочку встроены утилиты, помогающие перенести данные на новое устройство, провести диагностику смартфона, выполнить клонирование приложений, защититься от вирусов и оптимизировать работу гаджета. Пользуясь смартфоном пару недель, могу смело заявить: жизнь без GMS есть, пусть немного непривычная, но вполне разумная. Если же совсем невмоготу, то в «интернетах» можно найти подсказки, как все же «подружить» Google и Huawei. Из интересных функций стоит отметить поддержку быстрого обмена данными с ноутбуками Honor: достаточно лишь коснуться телефоном специальной метки, и на экране лэптопа появится интерфейс смартфона с полным доступом ко всему контенту и части функций. «Цифровой баланс» - еще одна фишка, с помощью которой можно ограничить время доступа к определенным приложениям. Это помогает избавиться от привычки постоянно «пялиться» в экран и начать уделять больше внимания реальной жизни. Специальный «Центр игр» оптимизирует ресурсы под требования конкретной игры, фиксирует яркость, блокирует уведомления, а также позволяет управлять созданием скриншотов. Оболочка красивая, быстрая и удобная. Надписи и элементы интерфейса масштабируются, ярлыки можно хранить как в отдельном контейнере, так и на рабочих столах. На крайнем левом экране собирается полезная информация: новости, избранные контакты и приложения, котировки акций и так далее. Навигация может осуществляться с помощью виртуальных клавиш, жестов или единой кнопки. Поддерживается работа двух приложений на одном экране, а некоторые можно и вовсе запускать в окне. Скриншот же можно создать, просто постучав костяшкой пальца по дисплею.Honor 30 – сбалансированный современный смартфон с хорошей производительностью, отличными камерами, ярким экраном, высокой автономностью и быстрой зарядкой. Некоторым может доставить неудобство отсутствие привычных Google-сервисов, но Huawei может предложить им хорошую альтернативу. По сравнению с флагманом, в Honor 30 нет 90-герцового экрана и беспроводной зарядки, основная и широкоугольная камеры немного хуже, отсутствуют стереодинамики и ИК-порт. Хотя производительность здесь меньше, зато лучше автономность. А в плане дизайна, Honor 30 многим понравится даже больше, благодаря плоскому экрану и меньшему вырезу под фронтальную камеру. На наш взгляд, выбор довольно прост: если нужен «самый топ», то лучше брать Honor 30 Pro+, а если хотите сэкономить почти 40%, получив при этом отличный смартфон, то присмотритесь к Honor 30, у которого куда больше шансов стать народным. Автор: Артем Костенко