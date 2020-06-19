Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?

Honor 30s поступил в продажу в Китае еще 7 апреля, и за первые секунды его предзаказали около 40 000 раз. Сейчас новинка дошла и до России. Она получила процессор Kirin 820 с поддержкой 5G, четыре основные камеры, 6,5-дюймовый Full HD дисплей, NFC и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой. В этом обзоре мы подробно пройдемся по всем его параметрам, а также проверим, не обошлось ли без серьезных недостатков.

Комплектация

Honor 30s поставляется в классическом для производителя белой коробке. Внутри нее находится сам смартфон, кабель USB Type-C, блок питания SuperCharge на 40 Вт, наушники, а также вся необходимая документация. Защитная пленка на экран наклеена уже с завода.

Дизайн

По своему форм-фактору Honor 30s сильно напоминает Honor 20 Pro, но если тот был достаточно толстым и имел приличные рамки вокруг дисплея, то у данной новинки все эти показатели стали заметно меньше.

Honor 30s доступен в трех цветовых исполнениях: серебристый, фиолетовый и чёрный. Нам достался первый вариант, и по нашему мнению он является наиболее интересным.

Задняя крышка выполнена полностью из глянцевого пластика. Она быстро собирает отпечатки от пальцев, зато довольно крепкая и может без сильных последствий пережить падение на пол.

На левой грани находится гибридный слот под SIM-карту и NanoSD объемом до 256 Гбайт.

Сканер отпечатков пальцев встроили прямо в кнопку разблокировки. Это выглядит значительно выигрышнее, чем какой-то «круг» на задней крышке, и нам совершенно непонятно, почему производители массово не прибегают к такому же решению.

На нижней грани все по классике. Здесь расположился основной динамик, разъем USB Type-C и вход под наушники.

Экран

Honor 30s получил большой LTPS-дисплей на 6,5 дюйма с разрешением 2400x1080 пикселей (405 ppi). Его цветопередача не вызывает никаких вопросов, глубина цветов передается без искажений. При желании в настройках можно изменить его температуру и цветовой профиль. Уровень яркости с запасом, так что использовать смартфон во время солнечной погоды можно будет без какого-либо дискомфорта.

В правом левом углу расположилась аккуратная фронтальная камера. Еще выше имеется еле заметная решетка динамика.

Начинка

Honor 30s получил 7-нм процессор Kirin 820 с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Он сделан с заделом на будущее, поэтому полноценно поддерживает работу с 5G сетями. Запас производительности довольно внушительный, и такая игра как Call of Duty: Mobile без проблем идет на высоком уровне графики с неплохим запасом FPS.

Сам смартфон работает на оболочке MagicUI 3.1.1, которая построена на базе Android 10. Google сервисов в нем нет, но большинство приложений можно скачать из внутреннего магазина AppGallery. Если что-то в нем не удастся найти, то стоит воспользоваться альтернативным магазином приложений APKPure. Более подробно узнать о том, как полноценно использовать смартфон Honor без Google сервисов можете с помощью нашей статьи

Honor 30s оснащен модулем NFC. Благодаря приложению «Кошелек» можно спокойно пользоваться бесконтактной оплатой, минуя Google Pay.

Камера

Смартфон оснастили четырьмя модулями камеры: основной на 64 Мпикс со светосилой f/1.8 способен делать фотографии с высокой четкостью даже в темное время суток, на ультраширокоугольный модуль в 8 Мпикс со светосилой f/2.4 можно снимать необычные кадры с углом обзора 120°, модуль на 2 Мпикс служит для измерения глубины резкости, а последний модуль в 2 Мпикс со светосилой f/2.4 выделен специально под макросъемки.

Фронтальная камера на 16 Мпикс и светосилой f/2.0 может делать неплохие кадры. При ее первичной настройке советуем отключить функцию бьютификации, тогда общая резкость снимков значительно повысится.

Время работы

Касательно видео, то Honor 30s умеет записывать при разрешении в Full HD с частотой кадров 30 FPS.С аккумулятором в Honor 30s не поскупились и поставили батарею емкостью в 4000 мАч. Его автономности нам хватало на весь день использования при 80% уровне яркости с постоянно включенным 4G.Более того, он имеет тот же блок питания SuperCharge на 40 Вт, что и флагманские смартфоны Honor. Он позволяет зарядить его с нуля до 100% за один час.

Итоги

Honor 30s — это отличный смартфон в своем ценовом сегменте до 30 000 рублей. У него приличный запас производительности, качественный дисплей на 6,5 дюймов, впечатляющие камеры, емкий аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт и даже есть поддержка 5G сетей. Первое время вам придется привыкать к отсутствию Google сервисов, но, как правило, на это уходит не больше недели. К минусам смартфона мы отнесли маркий корпус и наличие гибридного слота под SIM-карты и NanoSD вместо полноценного.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».