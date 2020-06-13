Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?

Скоро уже исполнится год с того момента, как смартфоны Huawei и Honor попали под санкции США, вследствие которых они были лишены сервисами Google. За это время они сумели приспособиться к данным обстоятельствам, изрядно улучшив собственный магазин приложений AppGallery и другие свои приложения. В этой статье мы без лишней воды расскажем, как пользоваться новеньким смартфоном Honor и Huawei без Google сервисов.

Переносим данные со старого смартфона

Первым делом, что необходимо сделать после активации свежего Honor, так это перенести на него все свои данные с предыдущего смартфона. Для этого лучше всего использовать фирменное приложение Phone Clone. Его потребуется скачать на ваш старый смартфон. После этого заходим в приложение на обоих смартфонах, выбираем соответствующий тип устройства и сканируем QR-код.

Далее начинается процесс переноса файлов, который занимает от нескольких минут до пары часов, в зависимости от объема данных. Теперь вам доступен весь привычный список приложений, а также все фотографии и видео.

Как пользоваться Google почтой

Официальное приложение Google почты «Gmail» на Honor не работает, но это не проблема. Чтобы получить доступ в свою почту необходимо открыть встроенный в смартфон клиент «Эл. почта» и уже внутри него осуществить авторизацию. Тоже самое можно сделать и через Яндекс Почту или браузер.

Бесконтактная оплата снова в строю!

Большинство думают, что на Android смартфонах бесконтактным методом можно расплачиваться только с помощью приложения Google Pay, но это не так. В случае с Honor для этих целей лучше всего использовать приложение «Кошелек». На данный момент оно поддерживает только карты MasterCard, правда в будущем должны добавить Visa и МИР. Чтобы добавить свою карту нужно в главном меню нажать сверху на надпись «Добавить свою карту».

Теперь можно спокойно пользоваться бесконтактной оплатой. Для этого нужно будет открыть приложение, выбрать нужную карту и приложить смартфон к терминалу.

Находим все аналоги Google сервисов в AppGallery

Honor не поддерживает приложения Google Карты, YouTube, Google Chrome, но все они легко заменяются на Яндекс Карты, YouTube Vanced и Браузер от Яндекс с Алисой. Единственное, что не выйдет так это запустить Google Диск, но его можно открыть через браузер, ровным счетом, как и любые другие сервисы Google.

Также стоит упомянуть о том, что из-за отсутствия поддержки на смартфоне Google карт, в нем не работает такси Uber, так что придется пересесть на Яндекс Такси или на любой другой сервис по вызову такси.

Скачиваем приложения банков и мессенджеры в AppGallery

В AppGallery есть большинство приложений всех крупнейших банков России: Сбербанк, Альфабанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Почта Банк, Русский Стандарт и тд. С мессенджеры ситуация чуть сложнее. Да, все они есть доступны в магазине приложений, но некоторые из них (Facebook, Instagram, Whatsapp) придется качать по внешней ссылке. Это менее удобно, зато скачивание происходит с официального источника, так что о возможных вирусах переживать точно не стоит.

Остальные же популярные мессенджеры, а также соцсети можно без проблем скачать здесь же и получать своевременно актуальные обновления.

А что по поводу игр?

С играми в AppGallery ситуация удобоваримая. Из наиболее популярных в России проектов можно скачать Asphalt 9, World of Tanks: Blitz, Fortnite и Garena. А вот такие игры, как Pubg Mobile или Call of Duty; Mobile придется скачивать со сторонних магазинов. Это можно сделать, например, из APKPure или же AppGo.

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