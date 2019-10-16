Обзор Honor 9X 4/64GB. Китайская или европейская версия?

2019-10-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Honor 9X 4/64GB; [201]
Буквально несколько дней назад Huawei сообщила о старте продаж уже с 17 октября в России своего нового смартфона Honor 9X. Отдельно производитель отмечает отличия между европейской и китайской версиями. Тройная камера против двойной, Kirin 710F против Kirin 810 и разное расположение сканера отпечатка пальца. Появление 8 Мп камеры - дополнение спорное, а вот объяснить ухудшение платформы для европейцев уже сложнее. Плюсом европейской версии является NFC.

Honor 9X

Мы сегодня изучаем китайскую версию исполнения, предоставленную нам читателем make.bellive. При заказе с Aliexpress базовый вариант обойдется в 13 000 рублей.

Honor 9X обзор

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, силиконовый чехол и техническую документацию. Собрано все в коробке из плотного картона.

Honor 9X

Внешний вид

На выбор предлагается три варианта цветового исполнения: черный, синий и красный. Само покрытие переливается при попадании лучей света. С учетом принадлежности к недорогому сегменту – отлично.

Honor 9X

Из недостатков крышка очень быстро собирает следы пальцев. Без чехла повседневная публикация будет затруднительна.

Honor 9X

В целом же Honor 9X это классический неразборный моноблок. Гибридный выдвижной лоток с двумя отсеками под SIM или SIM + карта памяти формата microSD.

Honor 9X

На нижнем торце USB Type-C и аудиоразъем. Здесь же микрофон и аккуратные круглые отверстия, скрывающие основной динамик.

Honor 9X

Справа качелька регулировки громкости. Кнопка включения углублена. В китайской версии она совмещена со сканером отпечатка пальца.

Honor 9X

Такое расположение для сканера, как показала практика, удобно в эксплуатации и быстрее по скорости разблокировки смартфона.

Honor 9X

Пока Apple продолжает играть в «монобровь», Huawei в «народном» сегменте выпускает телефон без вырезов в верхней зоне.

Honor 9X

Сам экран защищен стеклом с закругленными углами. С завода нанесена защитная пленка. Решетка динамика находится на самой грани.

Honor 9X

Фронтальная камера реализована в виде выдвижного модуля, как в OnePlus 7 Pro. При запросе активируется модуль быстро и бесшумно.

Honor 9X

Экран

Изображение выводится на 6.59-дюймовый дисплей. В Honor 9X используется IPS-матрица с разрешением Full HD+ (2340x1080 пикселей). Картинка хорошо читается под разными углами наклона. Проблем при эксплуатации в дневное и ночное время замечено не было.

Honor 9X

Начинка

В китайской версии на борту процессор Kirin 810. Его быстродействия достаточно для игр с 3D-графикой и плавной работы интерфейса. Есть варианты объема оперативной памяти: 4 и 6 Гбайт.

Honor 9X

Для хранения данных: 64 или 128 Гбайт. Производительность на уровне конкурента в лице Xiaomi Redmi Note 8.

Honor 9X

Связь

Бесконтактных платежей в китайской версии физически нет. В варианте для российского рынка NFC уже будет на борту, как и Google Play. Есть Bluetooth 5.0. Wi-Fi в двух диапазонах. Проблем с работой SIM за время тестирования выявлено не было.

Аккумулятор

За автономную работу Honor 9X отвечает батарейка с емкостью 4000 мАч. Технология быстрой зарядки не поддерживается. При постоянно работающем экране ее хватает примерно на 7 часов беспрерывной работы.

Камера

Основная камера с двумя модулями: 48 Мп и 2 Мп. Качество съемки с хорошей детализацией. В приложении доступны творческие режимы и детальные настройки.

Honor 9X

Honor 9X

Honor 9X

Honor 9X

Honor 9X

Honor 9X

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. При низком уровне освещения появляются видимые артефакты и шумы.

Honor 9X

Honor 9X

В режиме съемки видео работает стабилизация. Есть вопросы по качеству работы микрофона.

Тест камеры Honor 9X

Софт

Программное обеспечение при первом включении для китайской версии будет зависеть от тех действий, которые провел продавец смартфона. По умолчанию владелец не получит доступа к Google сервисам.

Honor 9X

Итоги по Honor 9X

Honor 9X – недорогой и хорошо сбалансированный смартфон с добротным техническим оснащением и аккуратным внешним видом. Его весомым плюсом является экран без вырезов и капелек. Брать в Китае или России? За 13 000 мы получаем больший уровень быстродействия, но отсутствие NFC и Google из «коробки». Если это критично, нужно будет доплатить, покупателей ждет российская розница уже с 17 октября.

Комментарии и отзывы Honor 9X 4/64GB
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