Стильные наушники с клипсовой посадкой. Обзор Honor Choice Earbuds CLIP

Сегодня поделимся опытом эксплуатации новинки Honor Choice Earbuds CLIP, беспроводных наушников в элегантном исполнении с надежной фиксацией в ушах, защитой IP54, Bluetooth 5.3 для соединения, а также заявленной автономностью до 7 часов.

Комплектация

Коробка с аккуратным исполнением и ручкой ля переноски. На боковой грани приведена ключевая информация. Внутри наушники находятся в зарядном кейсе, дополнительно защищающем при перевозке, а он сам в свою очередь надежно зафиксирован на подложке. В комплекте документация, без зарядного кабеля.

Внешний вид

Представлена гарнитура в нескольких вариантах цветового исполнения. Конструкция с клипсовой посадкой. Корпус разделен на две части, соединенных между собой гибкой дугой.

На ухе фиксируется надежнее, чем привычные капельки. В сторону уха направлена часть с динамиком, за ухом скрыт элемент с электронной начинкой и аккумулятор, а дуга из титана удерживает на ушной раковине.

Они не выпадают, не смещаются при резких движениях головы и прыжках. Это еще актуально с учетом защиты от воды и пыли IP54, позволяя использовать на активных тренировках или пробежках на улице.

Внешне со стороны они смотрятся как стильный аксессуар в ушах. Сам же корпус легкий и при ношении не ощущается, не создавая дискомфорт. Динамик у Honor Choice Earbuds CLIP защищен металлической сеткой, он не перекрывает ушной канал. Передача звука близка к открытым моделям. Из минусов такого способа можно отметить отсутствие полноценной пассивной звукоизоляции и часть выводимого звука может быть слышна тем кто находится рядом.

Элемент управления воспроизведением находится в дуге. Можно принять входящий вызов, перейти на следующий трек, поставить воспроизведение на паузу. Схема управления меняется в приложении.

Хранятся и заряжаются в кейсе. У него привлекательное внешнее исполнение с покраской с металлическим оттенком. Компактные габариты и закругленные края. Крышка удерживается магнитом.

Внутри кейса ставятся в посадочные ниши. Гарнитура также с магнитным замком. На лицевой стороне кейса светодиодный индикатор активности. На основании USB-C.

Софт

Для управления Honor Choice Earbuds CLIP можно загрузить фирменное приложение. в окне управления данные по заряду батареи, переход в эквалайзер, схему управления, общие настройки, руководство пользователя и проверка обновленной прошивки.

Эквалайзер с выбором усиления басов, голоса и высоких частот, а также заводским пресетом.

Изменение схемы управления для правого и левого наушника в отдельности.

Включение игрового режима, пространственного аудио и динамических басов.

Тесты

Соединяются при помощи Bluetooth 5.3 с кодеками AAC и SBC. Поддерживают различные типы устройств, можно подключить к ноутбуку и смартфону одновременно, сменяя приоритет в воспроизведении на актуальное. В играх можно отдельно выбрать низкие задержки, снизив детализацию звука, но сократив задержки.

Установлена двойная магнитная мембрана диаметром 10.8 мм. Большая для TWS-формата, но тут стоит учитывать открытую передачу звука. Качество звуковой сцены оценим, как хорошая. Достаточно детализированная и чистая. По умолчанию, заметна насыщенность средними и низкими частотами. Отлично подойдут для современной и танцевальной музыки. С помощью эквалайзера, баланс можно будет немного сместить.

Также можно будет слушать аудиокниги и подкасты. Не обнаружили проблем с разговорами, голос передают без искажений. Внятно и чисто.

Итоги

На среднем уровне громкости работали в среднем 6 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести три полные зарядки.Honor Choice Earbuds CLIP – стильные беспроводные наушники с клипсовой посадкой. Хорошее качество звука, длительное время автономной работы, управление через приложение на смартфоне, чистая передача голоса микрофоном, защита от воды. Не устроить может отсутствие пассивной звукоизоляции, связанной с конструктивным исполнением.