Стильные наушники с клипсовой посадкой. Обзор Honor Choice Earbuds CLIP

На ухе фиксируется надежнее, чем привычные капельки. В сторону уха направлена часть с динамиком, за ухом скрыт элемент с электронной начинкой и аккумулятор, а дуга из титана удерживает на ушной раковине.
Они не выпадают, не смещаются при резких движениях головы и прыжках. Это еще актуально с учетом защиты от воды и пыли IP54, позволяя использовать на активных тренировках или пробежках на улице.
Внешне со стороны они смотрятся как стильный аксессуар в ушах. Сам же корпус легкий и при ношении не ощущается, не создавая дискомфорт. Динамик у Honor Choice Earbuds CLIP защищен металлической сеткой, он не перекрывает ушной канал. Передача звука близка к открытым моделям. Из минусов такого способа можно отметить отсутствие полноценной пассивной звукоизоляции и часть выводимого звука может быть слышна тем кто находится рядом.
Элемент управления воспроизведением находится в дуге. Можно принять входящий вызов, перейти на следующий трек, поставить воспроизведение на паузу. Схема управления меняется в приложении.
Хранятся и заряжаются в кейсе. У него привлекательное внешнее исполнение с покраской с металлическим оттенком. Компактные габариты и закругленные края. Крышка удерживается магнитом.
Внутри кейса ставятся в посадочные ниши. Гарнитура также с магнитным замком. На лицевой стороне кейса светодиодный индикатор активности. На основании USB-C.
Эквалайзер с выбором усиления басов, голоса и высоких частот, а также заводским пресетом.
Изменение схемы управления для правого и левого наушника в отдельности.
Включение игрового режима, пространственного аудио и динамических басов.
Установлена двойная магнитная мембрана диаметром 10.8 мм. Большая для TWS-формата, но тут стоит учитывать открытую передачу звука. Качество звуковой сцены оценим, как хорошая. Достаточно детализированная и чистая. По умолчанию, заметна насыщенность средними и низкими частотами. Отлично подойдут для современной и танцевальной музыки. С помощью эквалайзера, баланс можно будет немного сместить.
Также можно будет слушать аудиокниги и подкасты. Не обнаружили проблем с разговорами, голос передают без искажений. Внятно и чисто.
На среднем уровне громкости работали в среднем 6 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести три полные зарядки.