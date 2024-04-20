Яркая портативная колонка. Обзор Honor Choice Portable Speaker Pro

Форма в виде цилиндра, удобнее. Помещается в боковом кармане рюкзака или держателе питьевой бутылки на раме велосипеда. В руках можно будет перехватывать при помощи ремешка и на нем же повесить на крючке или ветке дерева при прослушивании музыки на природе. Тем более с учетом наличия защиты IP67, ее можно без проблем использовать вне дома.
На боковой грани кнопки включения, проведения синхронизации, соединения, отключения микрофона. Выше стилизованные кнопки управления воспроизведением и громкостью.
Основная часть площади Honor Choice Portable Speaker Pro обтянута плотной тканью. Под ней скрываются высокочастотный и широкополосный динамики. По краям пассивные излучатели.
Для горизонтальной установки есть пара прорезиненных ножек. При этом одна из боковых сторон может использоваться как опора для вертикального размещения. Противоположная сторона с кольцевой RGB-подсветкой.
Колонка сопровождается поддержкой управления с помощью программного обеспечения Honor AI Space, она объединяет разные типы устройств. В окне управления выводятся данные по заряду аккумулятора. Доступ к эквалайзеру, настройке управления и проведению обновления прошивки.
Есть возможность усилить базы или высокие частоты. Изменить выполняемые кнопками действия.
Есть встроенный микрофон, который можно использовать для громкой связи, отвечая на входящий вызов со смартфона. По ощущениям, голос передает немного гулким.
Встроенный аккумулятор на практике давал около 10 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Восстановление заряда проходит через разъем USB-C, цикл занимает 1.5 часа.