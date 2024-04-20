Яркая портативная колонка. Обзор Honor Choice Portable Speaker Pro

Сегодня рассмотрим не так давно представленную портативную колонку Honor Choice Portable Speaker Pro. В ее компактном корпусе удалось разместить сразу четыре динамика, это два пассивных излучателя, высокочастотный 10 Вт динамик и 20 Вт широкополосный. Из особенностей выделяют защиту IP67, аккумулятор с емкостью 5200 мАч с 12 часами автономной работы и кольцевой RGB-подсветкой.

Комплектация

Компактная коробка из картона. Комплект включает USB-кабель, документацию.

Honor Choice Portable Speaker Pro обзор

Внешний вид

Доступна колонка в трех вариантах расцветки: белой, черной и оранжевой. Впереди лето и самое то сделать выбор в пользу сочной расцветки, она лучше всего раскрывает дух этой акустики.

Форма в виде цилиндра, удобнее. Помещается в боковом кармане рюкзака или держателе питьевой бутылки на раме велосипеда. В руках можно будет перехватывать при помощи ремешка и на нем же повесить на крючке или ветке дерева при прослушивании музыки на природе. Тем более с учетом наличия защиты IP67, ее можно без проблем использовать вне дома.

На боковой грани кнопки включения, проведения синхронизации, соединения, отключения микрофона. Выше стилизованные кнопки управления воспроизведением и громкостью.

Основная часть площади Honor Choice Portable Speaker Pro обтянута плотной тканью. Под ней скрываются высокочастотный и широкополосный динамики. По краям пассивные излучатели.

Для горизонтальной установки есть пара прорезиненных ножек. При этом одна из боковых сторон может использоваться как опора для вертикального размещения. Противоположная сторона с кольцевой RGB-подсветкой.

Софт

Колонка сопровождается поддержкой управления с помощью программного обеспечения Honor AI Space, она объединяет разные типы устройств. В окне управления выводятся данные по заряду аккумулятора. Доступ к эквалайзеру, настройке управления и проведению обновления прошивки.

Есть возможность усилить базы или высокие частоты. Изменить выполняемые кнопками действия.

Тесты

За счет двух активных и двух пассивных излучателей, колонка и при своих компактных габаритах выдает достаточно детализированный звук с различимыми верхними частотами и басами. При этом есть возможность изменения баланса, подбирая звучание под себя. В целом же ее можно назвать универсальной, она подойдет и как для спокойных композиций, так и зажигательных танцевальных треков. Верхней планки громкости вполне достаточно для того, чтобы насладиться музыкой с друзьями, но и не мешать окружающим, если прослушивание идет на улице.

Есть встроенный микрофон, который можно использовать для громкой связи, отвечая на входящий вызов со смартфона. По ощущениям, голос передает немного гулким.

Встроенный аккумулятор на практике давал около 10 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Восстановление заряда проходит через разъем USB-C, цикл занимает 1.5 часа.

Итоги

Honor Choice Portable Speaker Pro – беспроводная колонка с защитой от воды и пыли, микрофоном, подсветкой и акустической группой из четырех излучателей.