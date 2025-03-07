Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

Портативная колонка Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00 одна из самых компактных среди побывавших у нас на тестах. Карманный вариант, которому найдется место даже в самой маленькой дамской сумочке или кармане летних шорт. При своих размерах она выдает звук с мощностью до 4 Вт с длительностью работы до 8 часов и поддерживает соединение по Bluetooth 5.4 на расстоянии до 10 метров.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

Комплектация

Коробка с минималистичным оформлением предоставляет подробную информацию по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

Внешний вид

Представлена в нескольких вариантах расцветках и в модельной линейке доступны интересные цветовые варианты. Форма в виде цилиндра, основным материалом которой выступает металл.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

Защищен от брызг воды и пыли по стандарту IPX5. Можно будет брать с собой на прогулку под дождем, на пляж или даже зафиксировать с помощью комплектного ремешка на руле велосипеда.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

На лицевой стороне логотип бренда, светодиодный индикатор активности и механическая кнопка управления, слегка утопленная относительно основной плоскости.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

С обратной зафиксирован тряпичный ремешок в цвет корпуса. Разъем USB-C, используемый для зарядки аккумулятора.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

Основание прорезинено, предотвращая смещение по поверхности стола и вибрацию. В центре скрывается пассивный излучатель.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

Основная решетка динамика у Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00 занимает всю верхнюю грань.

Тесты

Для соединения используется универсальный Bluetooth 5.4, позволяющий эксплуатировать колонку с разными типами устройств. Поддерживается возможность объединения двух таких в стереопару TWS, обеспечив стереозвучание.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

Звук с заметным акцентированием средних частот, прижатыми верхами и мягким басом. Для таких габаритов и стоимости звучит хорошо. Позволит насладиться музыкой со стриминга, посмотреть сериалы на ноутбуке.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

За автономную работу в ней отвечает аккумулятор с емкостью 800 мАч. На среднем уровне громкости работала в среднем около 5 часов беспрерывно. Полный цикл зарядки занимает 2 часа.

Софт

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00 можно управлять через фирменное приложение, которое рассматривали ранее во время изучения гарнитур. В приложении выводятся данные по заряду в процентах, проводится актуализация прошивки.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

В эквалайзере усилить басы или верхние частоты.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

Также меняется схема управления для механической кнопки. Набор действий под разное количество нажатий, возможность адаптировать под себя.

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00

Итоги

Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00 – недорогая портативная колонка в компактном исполнении, которую можно рассматривать как для постоянного ношения с собой или в качестве универсального подарка. Свой скромный ценник отрабатывает на все 100%.
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