Обзор Honor Earbuds 2 Lite. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

В течение нескольких недель в нашем распоряжения были наушники Honor Earbuds 2 Lite. Продажи обновленной беспроводной гарнитуры в формате TWS в России стартовали в конце лета текущего года. Из ее особенностей отмечаются сенсорное управление, активное шумоподавление ANC, детальные настройки через приложение и длительное время автономной работы.

Honor Earbuds 2 Lite

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4 900 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона, со стильным оформлением в духе Apple. Хорошо будет смотреться в качестве подарка.

Honor Earbuds 2 Lite

Комплект включает две пары силиконовых амбушюр, отличающихся размером, а также зарядный кабель и документацию.

Внешний вид

Выполнены зарядный кейс и наушники в белом цвете исполнения. Этот цвет визуально уменьшает и без того компактные габариты гарнитуры и хорошо подходят как женской, там и мужской аудитории.

Honor Earbuds 2 Lite

Зарядный кейс выполнен из пластика. Боковые грани закруглены. Его форма оптимальна для размещения в кармане рубашки или штанов.

Honor Earbuds 2 Lite

Крышка скрывает два посадочных места под наушники. Используется магнитная фиксация, предотвращающая случайное извлечение при открытии. Зарядка его проводится через актуальный USB-C.

Honor Earbuds 2 Lite

Наушники выполнены в классической форме с чашкой и вытянутой ножкой. На внешней стороне расположена сенсорная зона.

Honor Earbuds 2 Lite

Управление идет двойным нажатием по правому или левому наушнику, а также длительным зажатием одного из них. Как итог можно распределить до трех действий. На касания реагировали точно.

Honor Earbuds 2 Lite

Смена работы системы шумоподавления сопровождается голосовыми подсказками с произношением текущего рабочего режима.

Honor Earbuds 2 Lite

Но ножку динамика, защищенную металлической сеткой, зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте владелец Honor Earbuds 2 Lite получает три пары амбушюров, позволяя подобрать оптимальную посадку.

Honor Earbuds 2 Lite

На каждом из наушников выведено по несколько микрофонов. Часть из них отвечает за передачу голоса, а другая за анализ окружающего шума и использования этих данных для активного шумоподавления или мониторинга.

Honor Earbuds 2 Lite

В плане качества исполнения нареканий к ним за время длительного тестирования не было.

Софт

Для них можно загрузить приложение AI Life. В нем объединяются разные типы устройств Huawei и Honor. Определились автоматически, выводятся в виде плитки с информацией по зарядку каждого из наушников и зарядного кейса.

Honor Earbuds 2 Lite

В окне полного управления можно также просмотреть данные по заряду, выбор одного из режимов подавления шума, жесты, настройки и провести обновление прошивки.

Honor Earbuds 2 Lite

Можно задать действие для двойного нажатия. Выставляются данные по правому и левому наушникам.

Honor Earbuds 2 Lite

Отдельно управляется действие на длительное касание к сенсорной зоне. Выключаются отдельные режимы.

Honor Earbuds 2 Lite

В настройках включается автоматическое воспроизведение при извлечении наушников. Тесты

Эксплуатация наушников велась с ноутбуком и смартфоном OnePlus 9 Pro. Для беспроводного подключения используется актуальный Bluetooth 5.2. Процедура подключения традиционная. Проблем не возникало. Соединение стабильно, звук передается без слышимых задержек.

Honor Earbuds 2 Lite

Звук сбалансирован на широком диапазоне частот. Хорошо себя показали при прослушивании музыки со стриминговых сервисов. Присутствуют легко выраженные басы. Высокий запас по громкости. Шумы и артефакты при воспроизведении отсутствуют. За звук в Honor Earbuds 2 Lite отвечают 10 мм динамические излучатели. Поддерживаются кодеки AAC и SBC.

Honor Earbuds 2 Lite

Использовали эти наушники также для прослушивания подкастов и просмотра роликов с Youtube. Отдельно проверяли работу при игре с ноутбуком. В сетевых шутерах давали возможность позиционирования противников на карте оценивая направление выстрелов.

Honor Earbuds 2 Lite

По системе шумоподавления доступны три режима:
  • активное шумоподавление. Работает на основе оценки окружающих шумов. При просмотре фильмов в самолете не слышен был звук двигателей и разговоры в салоне.
  • мониторинг. Полезен когда требуется поговорить или оценить шум вокруг не снимая сами наушники из ушей.
  • выключено.
Встроенного аккумулятора хватало в среднем на 6 часов в зависимости от уровня громкости. Зарядный кейс поддерживает быструю зарядку, при нахождении в нем в течение 10 минут, можно получить около 4 часов работы. Сам кейс дает 2 полных цикла зарядки. Суммарно получаем более 1.5 дней автономной работы.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHonor Earbuds 2 Lite – беспроводные наушники с активным шумоподавлением и длительным временем автономной работы. Привлекательный внешний вид, приложение для тонких настроек, USB-C разъем, три варианта амбушюр в комплекте, сбалансированный звук. К минусам отнесем отсутствие управления громкостью воспроизведения с помощью встроенных сенсорных элементов.
Honor Earbuds 2 Lite получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Honor Earbuds 2 Lite
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