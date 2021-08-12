Обзор Honor Earbuds 2 Lite. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4 900 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Комплект включает две пары силиконовых амбушюр, отличающихся размером, а также зарядный кабель и документацию.
Зарядный кейс выполнен из пластика. Боковые грани закруглены. Его форма оптимальна для размещения в кармане рубашки или штанов.
Крышка скрывает два посадочных места под наушники. Используется магнитная фиксация, предотвращающая случайное извлечение при открытии. Зарядка его проводится через актуальный USB-C.
Наушники выполнены в классической форме с чашкой и вытянутой ножкой. На внешней стороне расположена сенсорная зона.
Управление идет двойным нажатием по правому или левому наушнику, а также длительным зажатием одного из них. Как итог можно распределить до трех действий. На касания реагировали точно.
Смена работы системы шумоподавления сопровождается голосовыми подсказками с произношением текущего рабочего режима.
Но ножку динамика, защищенную металлической сеткой, зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте владелец Honor Earbuds 2 Lite получает три пары амбушюров, позволяя подобрать оптимальную посадку.
На каждом из наушников выведено по несколько микрофонов. Часть из них отвечает за передачу голоса, а другая за анализ окружающего шума и использования этих данных для активного шумоподавления или мониторинга.
В плане качества исполнения нареканий к ним за время длительного тестирования не было.
В окне полного управления можно также просмотреть данные по заряду, выбор одного из режимов подавления шума, жесты, настройки и провести обновление прошивки.
Можно задать действие для двойного нажатия. Выставляются данные по правому и левому наушникам.
Отдельно управляется действие на длительное касание к сенсорной зоне. Выключаются отдельные режимы.
В настройках включается автоматическое воспроизведение при извлечении наушников. Тесты
Звук сбалансирован на широком диапазоне частот. Хорошо себя показали при прослушивании музыки со стриминговых сервисов. Присутствуют легко выраженные басы. Высокий запас по громкости. Шумы и артефакты при воспроизведении отсутствуют. За звук в Honor Earbuds 2 Lite отвечают 10 мм динамические излучатели. Поддерживаются кодеки AAC и SBC.
Использовали эти наушники также для прослушивания подкастов и просмотра роликов с Youtube. Отдельно проверяли работу при игре с ноутбуком. В сетевых шутерах давали возможность позиционирования противников на карте оценивая направление выстрелов.
По системе шумоподавления доступны три режима: