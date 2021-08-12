Обзор Honor Earbuds 2 Lite. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

В течение нескольких недель в нашем распоряжения были наушники Honor Earbuds 2 Lite. Продажи обновленной беспроводной гарнитуры в формате TWS в России стартовали в конце лета текущего года. Из ее особенностей отмечаются сенсорное управление, активное шумоподавление ANC, детальные настройки через приложение и длительное время автономной работы.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4 900 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку из плотного картона, со стильным оформлением в духе Apple. Хорошо будет смотреться в качестве подарка.

Внешний вид

Комплект включает две пары силиконовых амбушюр, отличающихся размером, а также зарядный кабель и документацию.Выполнены зарядный кейс и наушники в белом цвете исполнения. Этот цвет визуально уменьшает и без того компактные габариты гарнитуры и хорошо подходят как женской, там и мужской аудитории.

Зарядный кейс выполнен из пластика. Боковые грани закруглены. Его форма оптимальна для размещения в кармане рубашки или штанов.

Крышка скрывает два посадочных места под наушники. Используется магнитная фиксация, предотвращающая случайное извлечение при открытии. Зарядка его проводится через актуальный USB-C.

Наушники выполнены в классической форме с чашкой и вытянутой ножкой. На внешней стороне расположена сенсорная зона.

Управление идет двойным нажатием по правому или левому наушнику, а также длительным зажатием одного из них. Как итог можно распределить до трех действий. На касания реагировали точно.

Смена работы системы шумоподавления сопровождается голосовыми подсказками с произношением текущего рабочего режима.

Но ножку динамика, защищенную металлической сеткой, зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте владелец Honor Earbuds 2 Lite получает три пары амбушюров, позволяя подобрать оптимальную посадку.

На каждом из наушников выведено по несколько микрофонов. Часть из них отвечает за передачу голоса, а другая за анализ окружающего шума и использования этих данных для активного шумоподавления или мониторинга.

Софт

В плане качества исполнения нареканий к ним за время длительного тестирования не было.Для них можно загрузить приложение AI Life. В нем объединяются разные типы устройств Huawei и Honor. Определились автоматически, выводятся в виде плитки с информацией по зарядку каждого из наушников и зарядного кейса.

В окне полного управления можно также просмотреть данные по заряду, выбор одного из режимов подавления шума, жесты, настройки и провести обновление прошивки.

Можно задать действие для двойного нажатия. Выставляются данные по правому и левому наушникам.

Отдельно управляется действие на длительное касание к сенсорной зоне. Выключаются отдельные режимы.

Эксплуатация наушников велась с ноутбуком и смартфоном OnePlus 9 Pro. Для беспроводного подключения используется актуальный Bluetooth 5.2. Процедура подключения традиционная. Проблем не возникало. Соединение стабильно, звук передается без слышимых задержек.

В настройках включается автоматическое воспроизведение при извлечении наушников. Тесты

Звук сбалансирован на широком диапазоне частот. Хорошо себя показали при прослушивании музыки со стриминговых сервисов. Присутствуют легко выраженные басы. Высокий запас по громкости. Шумы и артефакты при воспроизведении отсутствуют. За звук в Honor Earbuds 2 Lite отвечают 10 мм динамические излучатели. Поддерживаются кодеки AAC и SBC.

Использовали эти наушники также для прослушивания подкастов и просмотра роликов с Youtube. Отдельно проверяли работу при игре с ноутбуком. В сетевых шутерах давали возможность позиционирования противников на карте оценивая направление выстрелов.

активное шумоподавление. Работает на основе оценки окружающих шумов. При просмотре фильмов в самолете не слышен был звук двигателей и разговоры в салоне.

мониторинг. Полезен когда требуется поговорить или оценить шум вокруг не снимая сами наушники из ушей.

выключено.

Итоги

По системе шумоподавления доступны три режима:Встроенного аккумулятора хватало в среднем на 6 часов в зависимости от уровня громкости. Зарядный кейс поддерживает быструю зарядку, при нахождении в нем в течение 10 минут, можно получить около 4 часов работы. Сам кейс дает 2 полных цикла зарядки. Суммарно получаем более 1.5 дней автономной работы.Honor Earbuds 2 Lite – беспроводные наушники с активным шумоподавлением и длительным временем автономной работы. Привлекательный внешний вид, приложение для тонких настроек, USB-C разъем, три варианта амбушюр в комплекте, сбалансированный звук. К минусам отнесем отсутствие управления громкостью воспроизведения с помощью встроенных сенсорных элементов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".