Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?

Корпус ноутбука изготовлен целиком из алюминия без какой-либо бутафории в виде пластика с текстурой под металл. Такое решение долговечнее, приятнее на ощупь, и ощущается сильно дороже.
Honor MagicBook 16 для 16.1-дюймового ноутбука весит довольно немного — 1.84 кг. Он легко поместится в любой рюкзак и не будет напрягать собой. Качество сборки отлично и не вызывает никаких вопросов.
Шарниры лицевой крышки тугие, поэтому одной рукой открыть ноутбук не выйдет. Ее можно откинуть под углом до 140 градусов, что не мало.
В MagicBook 16 используется мембранная клавиатура. Цифровой блок в нем не предусмотрен. Ход клавиш довольно глубокий и мягкий. Для тех, кто часто засиживается допоздна будет кстати наличие подсветки. Она здесь двухуровневая.
По бокам клавиатуры находятся не какие-то фальш-решетки, а полноценные стереодинамики, поддерживающие технологию Nahimic. Чтобы ею воспользоваться нужно запустить на ноутбуке одноименное приложение. Внутри него есть 5 звуковых профилей, включая интеллектуальный, который самостоятельно корректирует звучание, в зависимости от используемой вами программы.
В кнопку включения интегрирован сканер отпечатков пальцев. Его уровень скорости работы и точности срабатывания сопоставим со сканерами на смартфонах.
Размеры тачпада составляют целых 120×73 мм. Поверхность максимально гладкая, благодаря чему им действительно удобно пользоваться.
Веб-камера находится в классическом месте над экраном. Хоть это и менее эстетично, чем когда она расположена под клавиатурой, зато в таком случае во время видеозвонков вас видят под нормальным ракурсом. Ее разрешение совершенно обычное — 720p.
По разъемам у MagicBook 16 полный порядок. На левой стороне находятся два USB-С 3.2 Gen 1. Type-C, светодиодный индикатор зарядки и HDMI 2.0.
Справа же расположились пара USB-A 3.2 Gen 1. и аудиоразъем под наушники и микрофон.
В ноутбуке используется IPS-матрица, углы обзора отличные, с цветопередачей тоже все хорошо. Цветовой охват составляет 100% sRGB, и для Windows это плюс, ведь в таком случае на ней по умолчанию все будет отображаться естественно и корректно. Сверху экрана нанесено антибликовое покрытие. Оно, если можно так выразиться, в меру матовое, поэтому изображение не выглядит зернистым.
Количество оперативной памяти равно 16 Гбайт типа DDR4. Этого будет достаточно для большинства нужд. Расширить ее никак не выйдет, так как она распаяна на плате.
В качестве внутреннего накопителя выступает SSD типа M.2 объемом 512 Гбайт. Он работает по шине PCIe 3 x4 NVMe и благодаря этому обеспечивается крайне высокая скорость записи и чтения.
По беспроводным интерфейсам MagicBook 16 тоже не обделили. Тут и поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth версии 5.1.
MagicBook 16 — это не игровой ноутбук, поэтому увидеть в нем дискретную видеокарту мы и не рассчитывали. В нем используется интегрированный видеочип AMD Radeon RX Vega 6 с рабочей частотой до 1,8 ГГц. Для интереса мы все равно проверили пределы ее возможностей.
Для начала мы запустили игру Cybepunk 2077. В FullHD на минимальных настройках fps плавает на отметке 15-30. Не будем кривить душой, этого недостаточно, чтобы пройти игру с наслаждением.
С The Elder Scrolls V: Skyrim дела обстоят на голову выше. Она идет на среднем уровне графики в FullHD с честными 30-60 кадров в секунду. При таких показателях игра, условно говоря, летает и ее можно пройти от и до с большим удовольствием.
Из онлайн проектов нам удалось запустить требовательный Fortnite на средней графике при стабильных 30 fps.
Одно радует точно — система охлаждения, позволяющая раскрыть весь потенциал производительности процессора. Она состоит из тройных тепловых трубок толщиной 2 мм и двумя вентиляторами диаметром 75 мм, состоящий из множества тонких лопастей. Забор воздуха происходит снизу корпуса через массивную решетку. Во время тестирования ноутбука корпус ноутбука не нагревался до небывалых высот. Тоже самое касается области клавиатуры, что еще больше радует.