Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?

Ноутбуки для повседневных задач всегда были в спросе, особенно если они выполнены в красивом дизайне, да еще и с актуальным железом под капотом. Одной из таких моделей является Honor MagicBook 16, получившая безрамочный экран на 16.1 дюйма, процессор AMD Ryzen 5600H, быстрый SSD на 512 Гбайт, быструю зарядку и ряд других особенностей. В рамках данного обзора мы проверим на что способна данная новинка.

Комплектация

Honor MagicBook 16 поставляется в компактной белой коробке. Внутри нее находятся сам ноутбук, кабель USB Type-C - USB Type-C, блок питания на 65 Вт, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

MagicBook 16 выполнен в традиционном для Honor минималистичном дизайне. Здесь нет никаких пестрых элементов или обилия подсветок. Все выглядит стильно, лаконично и утилитарно.

Корпус ноутбука изготовлен целиком из алюминия без какой-либо бутафории в виде пластика с текстурой под металл. Такое решение долговечнее, приятнее на ощупь, и ощущается сильно дороже.

Honor MagicBook 16 для 16.1-дюймового ноутбука весит довольно немного — 1.84 кг. Он легко поместится в любой рюкзак и не будет напрягать собой. Качество сборки отлично и не вызывает никаких вопросов.

Шарниры лицевой крышки тугие, поэтому одной рукой открыть ноутбук не выйдет. Ее можно откинуть под углом до 140 градусов, что не мало.

В MagicBook 16 используется мембранная клавиатура. Цифровой блок в нем не предусмотрен. Ход клавиш довольно глубокий и мягкий. Для тех, кто часто засиживается допоздна будет кстати наличие подсветки. Она здесь двухуровневая.

По бокам клавиатуры находятся не какие-то фальш-решетки, а полноценные стереодинамики, поддерживающие технологию Nahimic. Чтобы ею воспользоваться нужно запустить на ноутбуке одноименное приложение. Внутри него есть 5 звуковых профилей, включая интеллектуальный, который самостоятельно корректирует звучание, в зависимости от используемой вами программы.

В кнопку включения интегрирован сканер отпечатков пальцев. Его уровень скорости работы и точности срабатывания сопоставим со сканерами на смартфонах.

Размеры тачпада составляют целых 120×73 мм. Поверхность максимально гладкая, благодаря чему им действительно удобно пользоваться.

Веб-камера находится в классическом месте над экраном. Хоть это и менее эстетично, чем когда она расположена под клавиатурой, зато в таком случае во время видеозвонков вас видят под нормальным ракурсом. Ее разрешение совершенно обычное — 720p.

По разъемам у MagicBook 16 полный порядок. На левой стороне находятся два USB-С 3.2 Gen 1. Type-C, светодиодный индикатор зарядки и HDMI 2.0.

Справа же расположились пара USB-A 3.2 Gen 1. и аудиоразъем под наушники и микрофон.

Экран

Обычно в ноутбуках со схожими габаритами встречаются модели с экранами на 15,6-дюйма, но в MagicBook 16, как это понятно по его названию, умудрились установить экран больших размеров на 16,1-дюйма, который занимает 87,3% от всей передней части. Разрешение составляет 1920×1080 пикселей. Частота обновления экрана стандартное — 60 Гц.

В ноутбуке используется IPS-матрица, углы обзора отличные, с цветопередачей тоже все хорошо. Цветовой охват составляет 100% sRGB, и для Windows это плюс, ведь в таком случае на ней по умолчанию все будет отображаться естественно и корректно. Сверху экрана нанесено антибликовое покрытие. Оно, если можно так выразиться, в меру матовое, поэтому изображение не выглядит зернистым.Яркость дисплея находится на отметке в 300 нит. Этого достаточно, чтобы с комфортом пользоваться ноутбуком в офисе или дома, но не на улице в солнечную погоду.

Оснащение

Ноутбук работает на свежем 6-ядерном процессоре AMD Ryzen 5600H, построенном по 7-нанометровому техпроцессу. Его базовая частота составляет 3,3 ГГц, а при максимальной нагрузке доходит до 4,2 ГГц. TDP равен 45W.

Количество оперативной памяти равно 16 Гбайт типа DDR4. Этого будет достаточно для большинства нужд. Расширить ее никак не выйдет, так как она распаяна на плате.

В качестве внутреннего накопителя выступает SSD типа M.2 объемом 512 Гбайт. Он работает по шине PCIe 3 x4 NVMe и благодаря этому обеспечивается крайне высокая скорость записи и чтения.

По беспроводным интерфейсам MagicBook 16 тоже не обделили. Тут и поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth версии 5.1.Из необычного у ноутбука есть поддержка функции «Мультиэкран». Она позволяет транслировать изображение со смартфона на экран ноутбука с минимальной задержкой и перебрасывать файлы с устройства на устройства.

MagicBook 16 — это не игровой ноутбук, поэтому увидеть в нем дискретную видеокарту мы и не рассчитывали. В нем используется интегрированный видеочип AMD Radeon RX Vega 6 с рабочей частотой до 1,8 ГГц. Для интереса мы все равно проверили пределы ее возможностей.

Для начала мы запустили игру Cybepunk 2077. В FullHD на минимальных настройках fps плавает на отметке 15-30. Не будем кривить душой, этого недостаточно, чтобы пройти игру с наслаждением.

С The Elder Scrolls V: Skyrim дела обстоят на голову выше. Она идет на среднем уровне графики в FullHD с честными 30-60 кадров в секунду. При таких показателях игра, условно говоря, летает и ее можно пройти от и до с большим удовольствием.

Из онлайн проектов нам удалось запустить требовательный Fortnite на средней графике при стабильных 30 fps.

Одно радует точно — система охлаждения, позволяющая раскрыть весь потенциал производительности процессора. Она состоит из тройных тепловых трубок толщиной 2 мм и двумя вентиляторами диаметром 75 мм, состоящий из множества тонких лопастей. Забор воздуха происходит снизу корпуса через массивную решетку. Во время тестирования ноутбука корпус ноутбука не нагревался до небывалых высот. Тоже самое касается области клавиатуры, что еще больше радует.

Аккумулятор

Запас автономности в MagicBook 16 неплохой. При использовании ноутбука в таких рядовых задачах, как просмотр видео, работы в офисных программах, браузере он проработал около 10 часов с выставленной яркостью 50%. Если говорить о более серьезных нагрузках, то в Skyrim V от одного заряда наша игровая сессия смогла продлиться 1 час 26 минут.Благодаря зарядному устройству SuperCharge 65 Вт ноутбук MagicBook 16 заряжается от 0% до 50% всего за 30 минут, а до 100% чуть больше чем за 1,5 часа. При этом всем комплектная зарядка крайне компактна, и с помощью нее можно зарядить и смартфон.

Итоги

Honor MagicBook 16 — это удачное решение для тех, кто давно искал рабочую машинку, на которой можно еще периодически поиграть. У него привлекательный внешний вид, практичный металлический корпус, большой экран, производительный процессор, быстрый SSD, продуманная система охлаждения, есть поддержка Wi-Fi 6, неплохой запас автономности и шустрая зарядка. Из минусов можно выделить отсутствие возможности расширения оперативной памяти.