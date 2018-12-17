Обзор Huawei MateBook X Pro. Самый безрамочный ноутбук в мире

За последние пять лет ноутбуки существенно изменились. Теперь на геймерских моделях можно играть практически во все на высоких настройках, ведь они оснащены полноценными видеокартами без индекса M. В свою очередь, ультрабуки стали действительно энергоэффективными и быстрыми. Но есть одна проблема. Качественных предложений в тонком корпусе и с полноценной видеокартой на рынке не уж и много. Huawei решила исправить эту ситуацию, представив MateBook X Pro с безрамочным дисплеем, видеокартой Nvidia GeForce MX150 и емким аккумулятором до 12 часов работы. В этом обзоре мы постарались выявить все преимущества данной модели и найти подводные камни, с которыми вы можете столкнуться после ее покупки.

Комплектация

Huawei MateBook X Pro поставляется в красивой плотной коробке, напоминающую подарочную упаковку. В комплект поставки входит сам ноутбук и зарядка. Переходника вы здесь не найдете. Его придется покупать отдельно за 4 990 рублей.

Внешний вид

Корпус ноутбука изготовлен полностью из алюминия в темно-сером цвете. В целом, к сборке MateBook X Pro нет вопросов. Все отлично подогнано, ничего не люфтит, но есть один нюанс. На задней крышке есть небольшой зазор. Это совсем не бросается в глаза и в повседневной жизни вы этого даже не будете замечать, но для ноутбука такого класса такие моменты уже неприемлемы.

Не передней панели по центру расположился минималистический логотип.

На правой грани находится единственный USB 3.0. Глядя на последние MacBook’и и Dell XPS это уже хорошо.

Слева расположился Mini Jack и два разъема USB Type-С, при чем каждый из них можно использовать для зарядки и всего остального.

MateBook X Pro оснащен клавиатурой схожей по стилю с MacBook Pro 13. Ход у нее небольшой, но несмотря на это отклик отличный. Также клавиатура имеет двухуровневую подсветку. Естественно, из-за скромных размеров ноутбука полноценных клавиш Home, Page Up, Page Down и End здесь нет.

Между клавишей F6 и F7 расположилась еще одна кнопка, внутри которой находится web-камера на 1 Мп. Благодаря такому решению удалось максимально снизить рамки вокруг дисплея, но при этому из-за этого вытекает один минус. Камера снимает с ракурса снизу вверх, хотя кто вообще сейчас использует web-камеру на ноутбуке, когда намного удобнее позвонить по видеосвязи через смартфон.

Что по-настоящему поражает так это размеры тачпада. Он здесь просто гигантский и пользоваться им — одно удовольствие.

В кнопку включения встроили сканер отпечатка пальцев. С помощью него можно входить в систему всего за пару секунд.

Экран

Экран — это самая впечатляющая особенность Huawei MateBook X Pro. Ноутбук оснащен 13,9-дюймовым дисплеем с разрешением 3000x2000 пикселей. Качество изображения просто потрясающее. Уровень контраста и яркости высок, а о наличии засветов по бокам и говорить не приходится. Однозначно, это один из самых лучших дисплеев на рынке на данный момент. Из недостатков стоит отметить специфическое соотношение сторон 3:2, которое доступно не во всех играх и программах, поэтому придется наблюдать две полосы по бокам или искаженную картинку. Кстати экран еще и сенсорный, а это значит, что с помощью него можно рисовать и использовать жесты в Windows 10.

Начинка

Наш тестовый образец Huawei MateBook X Pro оснащен процессором восьмого поколения Intel Core i5 8250U с тактовой частотой 1800 МГц, 8 Гбайт оперативной памяти, действительно быстрым SSD на 256 Гбайт и видеокартой NVIDIA Geforce MX150. Наличие полноценной дискретной видеокарты удивляет больше всего, ведь ноутбуках с тонкими корпусами ее редко можно встретить.

Благодаря полноценной дискретной видеокарте на MateBook X Pro можно даже поиграть, но только на средних или низких настройках. Для раскрытия большего потенциала NVIDIA Geforce MX150 советуем прикупить внешнюю систему охлаждения, так как своей во время игр точно не хватает.

Ноутбук также оснащен отличным звуком от Dolby Atmos. В MateBook X Pro встроено 4 динамика: два по бокам и еще два снизу корпуса. Уровня громкости хватает с запасом даже для просмотра фильма в небольшой кампании друзей.

Аккумулятор

Итоги

Аккумулятор MateBook X Pro имеет емкость в 57 Втч. При средней яркости в режиме работы на уровне серфинга в интернете и просмотра видео ноутбука хватает на 7 часов. В высокопроизводительных программах и играх ноутбука хватает часа на три. MateBook X Pro заряжается по разъему USB Type-С с нуля за 3 часа, что достаточно неплохо. Также ноутбук можно зарядить при помощи внешнего аккумулятора.Huawei только пробует себя на рынке ноутбуков. Безусловно, MateBook X Pro получился весьма интересной моделью с широким спектром конкурентных преимуществ. Сюда можно отнести шикарный безрамочный дисплей с сенсорной матрицей, процессор Intel Core i5-8250U, полноценную видеокарту Nvidia GeForce MX150, качественный звук от Dolby Atmos, емкий аккумулятор, встроенный сканер отпечатка пальцев, приятную клавиатуру с подсветкой и тонкий корпус. Из явных минусов мы выявили, недостаточно мощную систему охлаждения, которой не хватает для раскрытия всего потенциала видеокарты, Web-камеру с низким разрешением, снимающая снизу вверх и отсутствие комплектного переходника для дополнительных разъемов. MateBook X Pro подойдет тем, кто не нуждается в излишней производительности, но при этом ценит компактность. В список потенциальных покупателей однозначно войдут: дизайнеры фотографы, программисты и топ-менеджеры компаний.