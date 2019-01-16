Обзор Huawei Watch GT 2. Умные часы с автономностью до 30 дней

Компания Huawei одна из немногих выпускает устройства на собственных процессорах и графических оболочках. Это положительно сказывается на их итоговой стоимости и скорости работы. У Huawei уже был опыт в производстве умных часов, но все они работали на Android Wear, а значит их зарядки хватало максимум на три дня. В этот раз мы поговорим о новых умных часах Huawei Watch GT 2, которые работают на ОС LiteOS и уже способны проработать до 30 дней.

Комплектация

Huawei Watch GT 2 поставляется в приятной черной коробке из матового soft-touch материла. В комплект поставки входят сами часы, провод для зарядки, док станция и вся необходимая документация.

Внешний вид

Всего доступно две версии часов. Первая, как у нас полностью черная с силиконовым ремешком и вторая серебряного цвета с коричневым ремешком. Второй вариант выгладит симпатичнее, но это больше дело вкуса. Дизайн часов весьма удачен и это одна сильных из сторон. Watch GT 2 выполнены в классическом стиле с полностью круглым дисплеем, диаметр которого составляет 46,5 мм.

Сам корпус изготовлен из нержавеющей стали, а ободок вокруг дисплея из керамики. Часы ощущаются очень добротно, нет никаких намеков на люфты.

Снизу же находится датчик измерения пульса. Нижняя часть выполнена хоть и из качественного, но все же пластика. Приходится на чем-то экономить, модель часов все же бюджетная.

Из органов управления здесь имеются две клавиши, которые находятся справа. Одна возвращает вас в меню, а вторая открывает категорию «тренировки». По факту, можно было обойтись и одной кнопкой, ведь в раздел тренировки» можно переходить и через меню.

Здесь используется стандартный размер для ремешков на 20 мм, поэтому вы сможете установить любой из существующих ремешков или поставить свой уже полюбившийся ремешок от прошлых часов.

К самим Huawei Watch GT 2 достаточно быстро привыкаешь. На руке сидят комфортно, а комплектный ремешок можно настроить точно под свою руку.

Тестирование

Дисплей Huawei Watch GT 2 оснащен AMOLED-матрицей, поэтому все цвета достаточно контрастны, а черные тона очень насыщены. Также стоит отметить, что благодаря небольшому выступу вокруг дисплея, разбить экран по неосторожности будет значительно сложнее. Достаточно сильно расстраивает отсутствие в часах режима Always On, который позволял бы всегда отображать время на экране.

Часы работают на собственной операционной системе LiteOS, поэтому интерфейс достаточно необычен, хоть и интуитивно понятен. Все управление осуществляется при помощи свайпов и двух клавиш. Так как LiteOS достаточно свежая операционная система, то для нее еще нет отдельного магазина приложений. По этой причине пользователям придется довольствоваться тем, что уже установлено на самих часах, хотя на самом здесь есть немало.

Всего доступно 12 различный циферблатов, каждый из которых отлично отрисован. В часах установлен барометр, компас, будильник, таймер, секундомер, фонарик, функция «найти телефон» и многое другое.

В целом, основные возможности Huawei Watch GT 2 относятся к тематике здоровья. С помощью них можно измерять собственный пульс, отслеживать количество пройденных шагов и следить за качеством сна.

Также полезной фишкой является возможность управлять своими тренировками и отслеживать во время них свой пульс и пройденный путь при помощи GPS.

Подключение к часам осуществляется при помощи приложения «Huawei Health». Его можно скачать на устройства Android версии 4.4 или выше, а также на iOS версии 9.0 или выше. Кстати на часы достаточно часто прилетают обновления, а значит разработчики Huawei постоянно работают над устранением различных багов и тд.

Батарея

Watch GT 2 заряжаются при помощи небольшой док станции, которая крепится к задней части часов при помощи магнитов. Чтобы зарядить данный аксессуар с нуля потребуется около полутора часов, что не может не радовать. В спокойном режиме использования часы проработали чуть больше трех недель. Это очень достойный результат, но стоит помнить, что при частом использовании GPS этот показатель ощутимо сократится.Заранее предупреждаем будущих пользователей часов о том, что официально док станцию нельзя отдельно докупить и в случае ее утери единственным решением будет заказать копию с Китая.

Итоги

Huawei Watch GT 2 станет отличной покупкой для тех, кто хочет получить носимое устройство с большой автономностью работы и красивым внешним видом. На данный момент по своему функционалу Huawei Watch GT 2 это больше умный браслет в более стильном корпусе, нежели умные часы. Не смотря на это, модель весьма интересна, ведь ее стоимость составляет 14 990 рублей. Надеемся, что следующее поколение часов будет более продвинутой по своим возможностям и есть все основания полагать, что все так и будет, ведь мы уже были свидетелями того, как Huawei умеет стремительно меняться. Из минусов мы выявили только отсутствие магазина для приложений и режима Always On.