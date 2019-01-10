Обзор HyperX Pulsefire Core. Симметричная игровая мышка с PixArt 3327

2019-01-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HyperX Pulsefire Core; [325]
В модельном ряду игровых мышек HyperX пополнение, не так давно была представлена HyperX Pulsefire Core с поддержкой программного обеспечения HyperX NGenuity, симметричной формой корпуса и оптическим сенсором PixArt 3327 с регулируемой чувствительностью до 6200 DPI. Её рекомендованная стоимость составляет 2990 рублей.

HyperX Pulsefire Core

К моменту выхода обзора продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

HyperX Pulsefire Core обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает наклейки с логотипом и технической документацией. Внутри коробки она зафиксирована в подложку из картона, предотвращающую тряску во время транспортировки.

HyperX Pulsefire Core

Внешний вид

Ранее в этой серии мы уже проводили тестирование HyperX Pulsefire FPS Pro и HyperX Pulsefire Surge. Новинка выполнена в корпусе симметричной формы.

HyperX Pulsefire Core

Основным материалом выступает пластик. Спинка и боковины с немарким матовым покрытием. Общие габариты составляют 64x119x41 мм.

HyperX Pulsefire Core

Вместо резиновых вставок по краям, есть несколько продольных линий. Центральная часть заужена.

HyperX Pulsefire Core

Пара боковых дополнительных кнопок у HyperX Pulsefire Core находится только на левой грани. Площадь большая, ложные срабатывания сведены к минимуму. По умолчанию они выполняют функции НАЗАД и ВПЕРЕД, в последующем пользователь сможет настроить самостоятельно.

HyperX Pulsefire Core

Основные кнопки переходят в спинку без видимой границы. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

HyperX Pulsefire Core

По центру колесико с прорезиненным протектором. Прокрутка с внятным откликом. Позади колесика две кнопки, они по умолчанию меняют уровень чувствительности сенсора.

HyperX Pulsefire Core

На спинке красуется подсвечиваемый логотип производителя. Помимо статичного цвета, есть режимы переливающегося и пульсирующего цвета, а также смены по нажатиям на кнопки.

HyperX Pulsefire Core

Цвет или эффект также можно будет использовать не только для кастомизации, но и маркировки разных профилей настройки.

HyperX Pulsefire Core

На нижней стороне помимо окошка оптического сенсора и наклейки с техническими данными расположено две массивные тефлоновые ножки.

HyperX Pulsefire Core

Подключается при помощи кабеля в тканевой оплетке. Место выхода кабеля защищено от перегиба и излома.

HyperX Pulsefire Core

Софт

HyperX Pulsefire Core поддерживает взаимодействие с центром HyperX NGenuity. Программа загружается с официального сайта. В главном окне отображается изображение мышки и иконки профилей настройки.

HyperX Pulsefire Core

При выборе режима открывается доступ к выбору режима работы подсветки. Выпадающий список с готовыми эффектами и палитра RGB.

HyperX Pulsefire Core

Во вкладке разрешение можно задать до пяти уровней чувствительности с быстрым переключением между ними. Каждому уровню можно будет присвоить свой цвет.

HyperX Pulsefire Core

В разделе МАКРОСЫ задается действие шести кнопок. Для каждой из них можно выбрать готовые действия или создать собственный макрос.

HyperX Pulsefire Core

HyperX Pulsefire Core

Тесты

В HyperX Pulsefire Core установлен оптический сенсор PixArt 3327 с максимальным уровнем чувствительности до 6200 DPI. Сенсор работает корректно на разных типах поверхностей. Акселерация и сглаживание отсутствуют на широком диапазоне DPI. В сетевых шутерах демонстрировалась высокая точность стрельбы.

HyperX Pulsefire Core

Легкий вес, удобная форма не вызывают дискомфорта в ходе длительной эксплуатации. Она подходит под ладонный и когтевой хваты. Подсвечиваемый логотип на спинке позволит во время игры контролировать текущий уровень чувствительности.

Итоги по HyperX Pulsefire Core

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyperX Pulsefire Core – хорошо сбалансированная и недорогая игровая мышка с точным оптическим сенсором. Из особенностей выделим симметричный корпус, настраиваемую подсветку, программное обеспечение, кабель в тканевой оплетке.
HyperX Pulsefire Core получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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