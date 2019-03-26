Обзор Hyundai H-MAC160. Музыкальный центр с функцией караоке

2019-03-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hyundai H-MAC160; [367]
Не так давно мы проводили тестирование портативного музыкального центра Hyundai H-MC240 с поддержкой подключения двух микрофонов. Сегодня мы рассмотрим представленный в этой же время Hyundai H-MAC160 без встроенного аккумулятора, но с эффектной многозонной подсветкой. Средняя стоимость составляет 6090 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Hyundai H-MAC160

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Hyundai H-MAC160 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общей технической информацией. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Hyundai H-MAC160

Внешний вид

Визуально Hyundai H-MAC160 скорее напоминает голову трансформера, особенно во включенном состоянии.

Hyundai H-MAC160

Активируется подсветка двух динамиков, зона вокруг пары регуляторов и центральная часть с эквалайзер.

Hyundai H-MAC160

Цвет синий, выглядит интересно. С фронтальной стороны пара динамиков с металлической защитной сеткой.

Hyundai H-MAC160

На верхней грани сосредоточены элементы управления. Четыре механические кнопки с маркировкой, регуляторы микрофона, высоких и низких частот. Отдельно меняется уровень громкости и усиление микрофона.

Hyundai H-MAC160

Доступны два разъема один под 3.5мм AUX, второй под микрофон. Также есть слот под карту памяти microSD и полноразмерный USB для флешки.

Hyundai H-MAC160

Корпус Hyundai H-MAC160 выполнен из МДФ. Лицевая сторона из глянцевого пластика.

Hyundai H-MAC160

На тыльной стороне механический выключатель и наклейка с техническими данными. Кабель подключения длиной 1 метр.

Hyundai H-MAC160

Есть пара тряпичных ручек для удобной переноски. На правой грани отверстие фазоинвертора. Снизу четыре ножки, предотвращающие скольжение и гасящие вибрацию.

Hyundai H-MAC160

Тесты

Hyundai H-MAC160

За воспроизведение отвечает пара динамиков с общей мощностью 80 Вт. Они обеспечивают высокий запас по громкости. Во время тестов мы использовали его во время занятий брейк-дансом, обеспечив необходимую атмосферу. С помощью регуляторов можно будет изменить балансировку высоких и низких частот. Звучит насыщенно и ярко.

По умолчанию при запуске Hyundai H-MAC160 активируется Bluetooth подключение. Одновременно можно будет подключить два устройства. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Сигнал передается без искажения и артефактов. При первом подключении активируется голосовая подсказка.

Hyundai H-MAC160

Также любимые треки могут быть записаны на карту памяти или внешний накопитель. Распознаются популярные музыкальные форматы, считываются файлы со вложенных папок. Переключаются треки с панели управления.

Hyundai H-MAC160

К музыкальному центру можно будет подключить микрофон, отрегулировав его громкость, используя для караоке или для вывода голоса на колонки во время проведения мероприятий.

Hyundai H-MAC160

Итоги по Hyundai H-MAC160

Hyundai H-MAC160 эффектный музыкальный центр с поддержкой функции караоке, воспроизведения треков с карты памяти и флешки, а также беспроводным подключением со смартфонами и планшетами. Высокая мощность, подсветка, удобное управление.

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