Портативная акустика для улицы и мероприятий. Обзор Hyundai H-MC1231

Коробка выполнена из плотного картона, на ее гранях приведены данные по характеристикам и спецификациям. Комплект включает USB-кабель, пульт управления, руководство пользователя и гарантийный талон.
Лицевая сторона с защитной металлической сеткой, вся площадь под ней за исключением динамиков с заполняющей подсветкой. Она работает в такт воспроизводимой музыке и выглядит эффектно.
Вверху на обратной части корпуса интегрирована ручка, с помощью которой колонку можно переносить с места на место. Весит около 3 килограммов. Поверхность ребристая, снизу отверстие фазоинвертора.
На боковых сторонах матовый пластик. По опыту эксплуатации, он устойчив к появлению загрязнений и легко очищается.
На основании у Hyundai H-MC1231 четыре прорезиненные ножки. Обеспечивается устойчивое вертикальное положение на ровной поверхности.
Контролировать можно через небольшой экран на верхней части лицевой стороны, он отображает активный на данный момент вход.
На верхней грани сосредоточена панель управления из кнопок, отвечающих за изменение громкости, переключение треков, изменение источников воспроизведения, объединение двух колонок в стереопару, изменение эффектов подсветки.
Здесь же тумблер питания и набор разъемов, состоящий из гнезда для микрофона, карты памяти microSD, аудиовхода, USB входа, USB-C. Разъемов в достатке. Доступно углубление, в котором можно зафиксировать смартфон или компактный планшет.
Комплектуется акустическая система пультом управления. Он дублирует возможности управления через встроенную панель на корпусе.
Для беспроводной связи используется Bluetooth с кодеком SBC. Есть возможность объединения двух таких колонок к одному источнику звука, по примеру TWS наушников. Доступно FM-радио с уверенным качеством приема сигнала.
Аккумулятора с емкостью 4000 мАч хватало в среднем на 8 часов работы. Зарядка проходит через разъем USB-C и можно использовать как розетку, так и PowerBank.