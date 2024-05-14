Портативная акустика для улицы и мероприятий. Обзор Hyundai H-MC1231

Минисистема Hyundai H-MC1231, которую мы изучаем сегодня, может эксплуатироваться на улице. Это переносная система с поддержкой различных источников мультимедийного контента, высокой пиковой мощностью до 100 Вт, аккумулятором с емкостью 4000 мАч и зарядкой через USB-C.

Комплектация

Коробка выполнена из плотного картона, на ее гранях приведены данные по характеристикам и спецификациям. Комплект включает USB-кабель, пульт управления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Hyundai H-MC1231 обзор

Внешний вид

Внешнее исполнение приятное глазу, отсутствуют лишние декоративные элементы. В целом же форма этой акустики близка к студийной концертной акустике.

Лицевая сторона с защитной металлической сеткой, вся площадь под ней за исключением динамиков с заполняющей подсветкой. Она работает в такт воспроизводимой музыке и выглядит эффектно.

Вверху на обратной части корпуса интегрирована ручка, с помощью которой колонку можно переносить с места на место. Весит около 3 килограммов. Поверхность ребристая, снизу отверстие фазоинвертора.

На боковых сторонах матовый пластик. По опыту эксплуатации, он устойчив к появлению загрязнений и легко очищается.

На основании у Hyundai H-MC1231 четыре прорезиненные ножки. Обеспечивается устойчивое вертикальное положение на ровной поверхности.

Контролировать можно через небольшой экран на верхней части лицевой стороны, он отображает активный на данный момент вход.

На верхней грани сосредоточена панель управления из кнопок, отвечающих за изменение громкости, переключение треков, изменение источников воспроизведения, объединение двух колонок в стереопару, изменение эффектов подсветки.

Здесь же тумблер питания и набор разъемов, состоящий из гнезда для микрофона, карты памяти microSD, аудиовхода, USB входа, USB-C. Разъемов в достатке. Доступно углубление, в котором можно зафиксировать смартфон или компактный планшет.

Тесты

Комплектуется акустическая система пультом управления. Он дублирует возможности управления через встроенную панель на корпусе.Как можно догадаться по набору разъемов в Hyundai H-MC1231, здесь поддерживаются различные типы источников, как проводные, так и беспроводные. С учетом того, что колонка предполагает возможность использования на природе или во время проведения небольших праздников, здесь заранее можно записать набор треков на карту памяти и не задействовать смартфон в таких сценариях, причем, для ведущих или караоке есть возможность подключить микрофон. Встроенный плеер корректно распознавал файлы MP3, WAV, FLAC, WMA.

Тест звука Hyundai H-MC1231

Для беспроводной связи используется Bluetooth с кодеком SBC. Есть возможность объединения двух таких колонок к одному источнику звука, по примеру TWS наушников. Доступно FM-радио с уверенным качеством приема сигнала.Для беспроводной связи используется Bluetooth с кодеком SBC. Есть возможность объединения двух таких колонок к одному источнику звука, по примеру TWS наушников. Доступно FM-радио с уверенным качеством приема сигнала. За вывод звука отвечают два динамика с общей мощностью 40 Вт с пиковой 100 Вт (PMPO). Она действительно громкая, хватит и для улицы с вечеринкой на свежем воздухе, и на зал средних размеров. Бас заметный, гулкий с эффектом объема. Высокие частоты приподняты, среднечастотный спектр уведен назад. Лучше тут звучат танцевальные композиции, под которые и адаптировалось звучание.

Итоги

Аккумулятора с емкостью 4000 мАч хватало в среднем на 8 часов работы. Зарядка проходит через разъем USB-C и можно использовать как розетку, так и PowerBank.Hyundai H-MC1231 – портативная минисистема с поддержкой различных проводных и беспроводных источников контента, которую можно использовать на природе и мероприятиях. Эффектная подсветка, автономность, набор разъемов и интерфейсов, пульт управления, высокая громкость, разъем для микрофона.