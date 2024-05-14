Портативная акустика для улицы и мероприятий. Обзор Hyundai H-MC1231

Минисистема Hyundai H-MC1231, которую мы изучаем сегодня, может эксплуатироваться на улице. Это переносная система с поддержкой различных источников мультимедийного контента, высокой пиковой мощностью до 100 Вт, аккумулятором с емкостью 4000 мАч и зарядкой через USB-C.

Hyundai H-MC1231

Комплектация

Hyundai H-MC1231

Коробка выполнена из плотного картона, на ее гранях приведены данные по характеристикам и спецификациям. Комплект включает USB-кабель, пульт управления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Hyundai H-MC1231

Hyundai H-MC1231 обзор

Внешний вид

Внешнее исполнение приятное глазу, отсутствуют лишние декоративные элементы. В целом же форма этой акустики близка к студийной концертной акустике.

Hyundai H-MC1231

Лицевая сторона с защитной металлической сеткой, вся площадь под ней за исключением динамиков с заполняющей подсветкой. Она работает в такт воспроизводимой музыке и выглядит эффектно.

Hyundai H-MC1231

Вверху на обратной части корпуса интегрирована ручка, с помощью которой колонку можно переносить с места на место. Весит около 3 килограммов. Поверхность ребристая, снизу отверстие фазоинвертора.

Hyundai H-MC1231

На боковых сторонах матовый пластик. По опыту эксплуатации, он устойчив к появлению загрязнений и легко очищается.

Hyundai H-MC1231

На основании у Hyundai H-MC1231 четыре прорезиненные ножки. Обеспечивается устойчивое вертикальное положение на ровной поверхности.

Hyundai H-MC1231

Контролировать можно через небольшой экран на верхней части лицевой стороны, он отображает активный на данный момент вход.

Hyundai H-MC1231

На верхней грани сосредоточена панель управления из кнопок, отвечающих за изменение громкости, переключение треков, изменение источников воспроизведения, объединение двух колонок в стереопару, изменение эффектов подсветки.

Hyundai H-MC1231

Здесь же тумблер питания и набор разъемов, состоящий из гнезда для микрофона, карты памяти microSD, аудиовхода, USB входа, USB-C. Разъемов в достатке. Доступно углубление, в котором можно зафиксировать смартфон или компактный планшет.

Hyundai H-MC1231

Комплектуется акустическая система пультом управления. Он дублирует возможности управления через встроенную панель на корпусе.

Тесты

Как можно догадаться по набору разъемов в Hyundai H-MC1231, здесь поддерживаются различные типы источников, как проводные, так и беспроводные. С учетом того, что колонка предполагает возможность использования на природе или во время проведения небольших праздников, здесь заранее можно записать набор треков на карту памяти и не задействовать смартфон в таких сценариях, причем, для ведущих или караоке есть возможность подключить микрофон. Встроенный плеер корректно распознавал файлы MP3, WAV, FLAC, WMA.

Hyundai H-MC1231

Для беспроводной связи используется Bluetooth с кодеком SBC. Есть возможность объединения двух таких колонок к одному источнику звука, по примеру TWS наушников. Доступно FM-радио с уверенным качеством приема сигнала.

Тест звука Hyundai H-MC1231

Для беспроводной связи используется Bluetooth с кодеком SBC. Есть возможность объединения двух таких колонок к одному источнику звука, по примеру TWS наушников. Доступно FM-радио с уверенным качеством приема сигнала. За вывод звука отвечают два динамика с общей мощностью 40 Вт с пиковой 100 Вт (PMPO). Она действительно громкая, хватит и для улицы с вечеринкой на свежем воздухе, и на зал средних размеров. Бас заметный, гулкий с эффектом объема. Высокие частоты приподняты, среднечастотный спектр уведен назад. Лучше тут звучат танцевальные композиции, под которые и адаптировалось звучание.

Hyundai H-MC1231

Аккумулятора с емкостью 4000 мАч хватало в среднем на 8 часов работы. Зарядка проходит через разъем USB-C и можно использовать как розетку, так и PowerBank.

Итоги

Hyundai H-MC1231 – портативная минисистема с поддержкой различных проводных и беспроводных источников контента, которую можно использовать на природе и мероприятиях. Эффектная подсветка, автономность, набор разъемов и интерфейсов, пульт управления, высокая громкость, разъем для микрофона.
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