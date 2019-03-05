Обзор Hyundai H-MC240. Портативный музыкальный центр с караоке

Большинство портативных колонок ограничены только возможностью передачи звука с помощью Bluetooth и провода. Тестируемая сегодня система Hyundai H-MC240 предлагает целый ряд возможностей, характерных скорее для настольных систем, но при этом может работать как от розетки, так и вне дома.

Hyundai H-MC240 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общей информацией по устройству. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена Hyundai H-MC240 в виде бумбокса с удобной ручкой для переноски. Внешний вид стильный и молодежный.

Общие габариты составляют 300x215x120 мм. Это явно не вариант для носки с собой в дамской сумочке, но все это компенсировано мощностью во внушительные 40 Вт.

Динамики расположены фронтальной стороне расположены на фронтальной стороне, они защищены металлической сеткой.

Слева отверстие фазоинвертора с дополнительной защитной рамкой внутри, предотвращающей попадание крупных предметов внутрь.

В ручке скрывается выдвижная антенна FM-приемника. Её наличие позволяет улучшить качество приема при эксплуатации вне города.

Информация выводится на компактный LED-дисплей. С помощью него же можно будет контролировать уровень заряда батареи.

Рядом с ним пять механических кнопок с нанесенной маркировкой. Ход кнопок короткий, разобраться с управлением не сложно.

Все разъемы и слоты у Hyundai H-MC240 сгруппированы на фронтальной панели. Тут есть полноразмерный USB, AUX, слот для карты памяти microSD, microUSB для зарядки.

Отдельного внимания заслуживают два типа разъемов, предназначенных для подключения микрофона. Для них выделен отдельный регулятор усиления.

Внизу две продольные выступающие ножки с резиновым уплотнителем, обеспечивающие отсутствие скольжения при размещении на ровной поверхности.

Тесты

К Hyundai H-MC240 можно подключить два микрофона, организовав караоке на природе или пляже. Усиление тонко настраивается, подойдут разные типы проводных микрофонов. Отлично подходит для проведения дружеских вечеринок как дома, так и на природе.

Есть встроенный Bluetooth. При активации сопряжения произносится голосовое предупреждение. Связь стабильная, звук передается без искажения. Переключать треки и изменять громкость можно прямо с колонки.

Помимо этого, коллекцию музыки есть возможность воспроизводить с карты памяти, USB-флешки или подключив по проводу MP3-плеер. Встроенная система считывает распространённые форматы аудиофайлов. Отсутствуют проблемы с чтением файлов с кириллическими символами, а также вложенными в папки.

Итоги по Hyundai H-MC240

Громкость системы высокая, с помощью нее можно будет прокачать даже небольшой зал. Шумы и артефакты не наблюдаются на всем диапазоне регулировки. В звуковой сцене акцент сделан на низкие и средние частоты. Подойдет система под прослушивание разножанровых композиций.Hyundai H-MC240 станет хорошим выбором для тех кто любит проводить много времени на природе и даче, начинающих аниматоров, отдает предпочтение активному образу жизни и является поклонником вечеринок. Встроенный плеер, FM-тюнер, несколько источников сигнала, длительное время автономной работы, удобное управление, встроенный экран. Не понравится может расположение разъема на фронтальной стороне корпуса.