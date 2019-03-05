Обзор Hyundai H-MC240. Портативный музыкальный центр с караоке

2019-03-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hyundai H-MC240; [640]
Большинство портативных колонок ограничены только возможностью передачи звука с помощью Bluetooth и провода. Тестируемая сегодня система Hyundai H-MC240 предлагает целый ряд возможностей, характерных скорее для настольных систем, но при этом может работать как от розетки, так и вне дома.

Hyundai H-MC240

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Hyundai H-MC240 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общей информацией по устройству. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Hyundai H-MC240

Внешний вид

Выполнена Hyundai H-MC240 в виде бумбокса с удобной ручкой для переноски. Внешний вид стильный и молодежный.

Hyundai H-MC240

Общие габариты составляют 300x215x120 мм. Это явно не вариант для носки с собой в дамской сумочке, но все это компенсировано мощностью во внушительные 40 Вт.

Hyundai H-MC240

Динамики расположены фронтальной стороне расположены на фронтальной стороне, они защищены металлической сеткой.

Hyundai H-MC240

Слева отверстие фазоинвертора с дополнительной защитной рамкой внутри, предотвращающей попадание крупных предметов внутрь.

Hyundai H-MC240

В ручке скрывается выдвижная антенна FM-приемника. Её наличие позволяет улучшить качество приема при эксплуатации вне города.

Hyundai H-MC240

Информация выводится на компактный LED-дисплей. С помощью него же можно будет контролировать уровень заряда батареи.

Hyundai H-MC240

Рядом с ним пять механических кнопок с нанесенной маркировкой. Ход кнопок короткий, разобраться с управлением не сложно.

Hyundai H-MC240

Все разъемы и слоты у Hyundai H-MC240 сгруппированы на фронтальной панели. Тут есть полноразмерный USB, AUX, слот для карты памяти microSD, microUSB для зарядки.

Hyundai H-MC240

Отдельного внимания заслуживают два типа разъемов, предназначенных для подключения микрофона. Для них выделен отдельный регулятор усиления.

Hyundai H-MC240

Внизу две продольные выступающие ножки с резиновым уплотнителем, обеспечивающие отсутствие скольжения при размещении на ровной поверхности.

Hyundai H-MC240

Тесты

К Hyundai H-MC240 можно подключить два микрофона, организовав караоке на природе или пляже. Усиление тонко настраивается, подойдут разные типы проводных микрофонов. Отлично подходит для проведения дружеских вечеринок как дома, так и на природе.

Hyundai H-MC240

Есть встроенный Bluetooth. При активации сопряжения произносится голосовое предупреждение. Связь стабильная, звук передается без искажения. Переключать треки и изменять громкость можно прямо с колонки.

Hyundai H-MC240

Помимо этого, коллекцию музыки есть возможность воспроизводить с карты памяти, USB-флешки или подключив по проводу MP3-плеер. Встроенная система считывает распространённые форматы аудиофайлов. Отсутствуют проблемы с чтением файлов с кириллическими символами, а также вложенными в папки.

Громкость системы высокая, с помощью нее можно будет прокачать даже небольшой зал. Шумы и артефакты не наблюдаются на всем диапазоне регулировки. В звуковой сцене акцент сделан на низкие и средние частоты. Подойдет система под прослушивание разножанровых композиций.

Итоги по Hyundai H-MC240

Hyundai H-MC240 станет хорошим выбором для тех кто любит проводить много времени на природе и даче, начинающих аниматоров, отдает предпочтение активному образу жизни и является поклонником вечеринок. Встроенный плеер, FM-тюнер, несколько источников сигнала, длительное время автономной работы, удобное управление, встроенный экран. Не понравится может расположение разъема на фронтальной стороне корпуса.

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