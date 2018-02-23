Обзор Hyundai H-MS220. Микросистема формата 2.0

2018-02-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hyundai H-MS220; [353]
Возможно среди наших читателей и зрителей есть те, кто еще помнит о существовании музыкальных центров и их популярности особенно у молодой аудитории. Такие системы поддерживали несколько источников звука, среди которых компакт-диски и кассеты. Обычно такие музыкальные центры состояли из основного блока управления и пары колонок, сейчас акцент сместился на цифровой контент, портативность. Но и существовавший ранее формат еще рано сбрасывать со счетов, он преобразился в микросистемы. Тестируемая сегодня новинка Hyundai H-MS220, ориентирована на тех, кто находится в поиске музыкального центра для домашнего прослушивания музыки.

Hyundai H-MS220

Стоимость у новинки демократичная, список предложений в российских магазинах, представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Hyundai H-MS220 обзор

Комплектация

Поставляется Hyundai H-MS220 в коробке из плотного картона. Внутри все комплектующие зафиксированы в пенопласт.

Hyundai H-MS220

Комплект включает RCA-кабель, AM-антенну, FM-антенну, пульт ДУ, пара мизинчиковых батареек, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Микросистема Hyundai H-MS220 состоит из основного блока и пары колонок. В сборе занимает ограниченное пространство, для неё точно можно будет найти место у себя дома.

Hyundai H-MS220

Выполнена в классическом черном цвете. Выглядит аккуратно и привлекательно.

Hyundai H-MS220

Основной блок в виде пареллелепипеда, большая часть корпуса выполнена из металла. Внешние поверхности не маркие.

Hyundai H-MS220

Фронтальная панель с тонированным стеклом. На ней выведены USB-разъем для подключения флешки, разъем для подключения наушников, разъем под микрофон, слот для карты памяти SD.

Hyundai H-MS220

Шайба регулировки громкости с круговой синей подсветкой. Ниже пять механических кнопок, управляющих воспроизведением и переключающая источник сигнала.

Hyundai H-MS220

Сзади выведен порт для подключения FM и AM антенн. Есть композитные, компонентные и RCA выходы.

Hyundai H-MS220

Колонки фиксируются подпружиненным механизмом. Длина кабеля у комплектных колонок ограничивает удаление от центрального блока.

Hyundai H-MS220

С фронтальной стороны у Hyundai H-MS220 расположен лоток под DVD-диски. Открывается он нажатием на механическую кнопку. Есть место только под один текст.

Hyundai H-MS220

Под стеклом скрывается LED-дисплей, на который выводится техническая информация, треки, прогресс воспроизведения.

Hyundai H-MS220

Снизу четыре ножки, приподнимающие корпус и обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

Hyundai H-MS220

Колонки сделаны без различий между правой и левой стороной. Корпус из МДФ, лицевая сторона защищена.

В комплекте с Hyundai H-MS220 идет пульт ДУ с классическим набором кнопок, позволяющим полноценно управлять системой.

Hyundai H-MS220

Корпус мы разобрали для изучения начинки. Внутри обнаружена отдельная плата блока питания и усилителя. Пайка аккуратная.

Тесты

Hyundai H-MS220 поддерживает несколько источников звука: USB, карту памяти, DVD, FM и AM радио. С внешних накопителей считываются файлы в формате MP3. Поддерживаются кодеки DivX 3, XviD. Заявлен Dolby Digital. Мощность системы составляет 30 Вт, запас громкости высокий. Артефакты и шумы отсутствуют.

Звуковая сцена приятная. Микросистема создает приятный фон и позволяет расслабиться наслаждаться любимыми композициями. Частоты в нижней части диапазона теряются при невысокой громкости. Высокие частоты сливаются со средними.

Итоги по Hyundai H-MS220

Hyundai H-MS220 с учетом стоимости станет отличным выбором системы для прослушивания музыки. Как и в любом продукте в нем есть свои плюсы и минусы. Нам понравились дизайн, широкий набор возможностей, качество звучания, высокий уровень максимальной громкости. Не устроить может отсутствие поддержки Bluetooth.

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