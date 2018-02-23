Обзор Hyundai H-MS220. Микросистема формата 2.0

Возможно среди наших читателей и зрителей есть те, кто еще помнит о существовании музыкальных центров и их популярности особенно у молодой аудитории. Такие системы поддерживали несколько источников звука, среди которых компакт-диски и кассеты. Обычно такие музыкальные центры состояли из основного блока управления и пары колонок, сейчас акцент сместился на цифровой контент, портативность. Но и существовавший ранее формат еще рано сбрасывать со счетов, он преобразился в микросистемы. Тестируемая сегодня новинка Hyundai H-MS220, ориентирована на тех, кто находится в поиске музыкального центра для домашнего прослушивания музыки.
В комплекте с Hyundai H-MS220 идет пульт ДУ с классическим набором кнопок, позволяющим полноценно управлять системой.
Стоимость у новинки демократичная, список предложений в российских магазинах, представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Hyundai H-MS220 обзор
КомплектацияПоставляется Hyundai H-MS220 в коробке из плотного картона. Внутри все комплектующие зафиксированы в пенопласт.
Комплект включает RCA-кабель, AM-антенну, FM-антенну, пульт ДУ, пара мизинчиковых батареек, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видМикросистема Hyundai H-MS220 состоит из основного блока и пары колонок. В сборе занимает ограниченное пространство, для неё точно можно будет найти место у себя дома.
Выполнена в классическом черном цвете. Выглядит аккуратно и привлекательно.
Основной блок в виде пареллелепипеда, большая часть корпуса выполнена из металла. Внешние поверхности не маркие.
Фронтальная панель с тонированным стеклом. На ней выведены USB-разъем для подключения флешки, разъем для подключения наушников, разъем под микрофон, слот для карты памяти SD.
Шайба регулировки громкости с круговой синей подсветкой. Ниже пять механических кнопок, управляющих воспроизведением и переключающая источник сигнала.
Сзади выведен порт для подключения FM и AM антенн. Есть композитные, компонентные и RCA выходы.
Колонки фиксируются подпружиненным механизмом. Длина кабеля у комплектных колонок ограничивает удаление от центрального блока.
С фронтальной стороны у Hyundai H-MS220 расположен лоток под DVD-диски. Открывается он нажатием на механическую кнопку. Есть место только под один текст.
Под стеклом скрывается LED-дисплей, на который выводится техническая информация, треки, прогресс воспроизведения.
Снизу четыре ножки, приподнимающие корпус и обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.
Колонки сделаны без различий между правой и левой стороной. Корпус из МДФ, лицевая сторона защищена.
В комплекте с Hyundai H-MS220 идет пульт ДУ с классическим набором кнопок, позволяющим полноценно управлять системой.
Корпус мы разобрали для изучения начинки. Внутри обнаружена отдельная плата блока питания и усилителя. Пайка аккуратная.