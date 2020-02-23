Обзор Hyundai H-PAC380. Яркая и сочная портативная колонка с IPX6 и TWS

Не так давно была представлена портативная колонка Hyundai H-PAC380 с мощностью 30 Вт, выполненная в форм-факторе 1.0 системы. Из особенностей её отмечается наличие подсветки, несколько вариантов подключения, длительное время автономной работы. Также можно будет приобрести две такие колонки, подключив по Bluetooth к одному источнику звука, получив стереозвучание.
Её средняя стоимость на момент публикации составляет 4 890 рублей. Продажи уже стартовали.
Hyundai H-PAC380 обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает кабель USB, аудиокабель, инструкцию и гарантийный талон. Поставляется в коробке с симпатичным оформлением. Изучив информацию на ней, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам.
Внешний видВыполнена в корпусе цилиндрической формы. Габариты составляют 102x102x230мм. Выглядит привлекательно.
Сверху и снизу края сетки динамика с подсвечиваемой вставкой. Только синее свечение.
Основная часть корпуса Hyundai H-PAC380 обтянута тканью. Корпус защищен по стандарту IPX6.
Летом можно будет брать с собой на пляж или на отдых во время работы. Для удобной переноски на основании съемный ремешок.
Под резиновой заглушкой с боковой грани расположены слот для карты памяти формата microSD, полноразмерный USB, AUX-кабель и microUSB.
С противоположной стороны сгруппированы механические кнопки управления. Все они с текстурной маркировкой.
С помощью кнопок можно будет управлять воспроизведением, изменять уровень громкости, отвечать на входящий вызов.
Изменения рабочего статуса сопровождаются голосовыми подсказками на английском языке.
ТестыДля беспроводного подключения используется протокол Bluetooth 4.2. Процесс сопряжения традиционный. Поддерживается технология TWS, позволяющая подключить две Hyundai H-PAC380 к одному смартфону. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров.
Мощность системы 30 Вт. Запас по уровню громкости очень высокий. Звучание насыщенное с акцентом на низкие и средние частоты. Есть эффект объемной сцены. Подойдет для прослушивания разноплановых композиций.
Тест звучания Hyundai H-PAC380За автономную работу системы отвечает батарейка с емкостью 6600 мАч. На максимальной громкости работает около 12-13 часов. Показатели автономности отличные.
Помимо беспроводного подключения колонка имеет встроенный MP3 плеер. Записать треки можно на карту памяти или флешку. Считываются файлы корректно, включая вложенные в папки и записанные с кириллическими символами. Переключение проходит с помощью кнопок на боковой грани.
Еще один вариант — это проводное подключение к источнику звука. Есть встроенный микрофон, позволяющий использовать её для громкой связи. Голос передает без искажения.