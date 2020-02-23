Обзор Hyundai H-PAC380. Яркая и сочная портативная колонка с IPX6 и TWS

2020-02-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hyundai H-PAC380; [63]
Не так давно была представлена портативная колонка Hyundai H-PAC380 с мощностью 30 Вт, выполненная в форм-факторе 1.0 системы. Из особенностей её отмечается наличие подсветки, несколько вариантов подключения, длительное время автономной работы. Также можно будет приобрести две такие колонки, подключив по Bluetooth к одному источнику звука, получив стереозвучание.

Hyundai H-PAC380

Её средняя стоимость на момент публикации составляет 4 890 рублей. Продажи уже стартовали.

Hyundai H-PAC380 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает кабель USB, аудиокабель, инструкцию и гарантийный талон. Поставляется в коробке с симпатичным оформлением. Изучив информацию на ней, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам.

Hyundai H-PAC380

Внешний вид

Выполнена в корпусе цилиндрической формы. Габариты составляют 102x102x230мм. Выглядит привлекательно.

Hyundai H-PAC380

Сверху и снизу края сетки динамика с подсвечиваемой вставкой. Только синее свечение.

Hyundai H-PAC380

Основная часть корпуса Hyundai H-PAC380 обтянута тканью. Корпус защищен по стандарту IPX6.

Hyundai H-PAC380

Летом можно будет брать с собой на пляж или на отдых во время работы. Для удобной переноски на основании съемный ремешок.

Hyundai H-PAC380

Под резиновой заглушкой с боковой грани расположены слот для карты памяти формата microSD, полноразмерный USB, AUX-кабель и microUSB.

Hyundai H-PAC380

С противоположной стороны сгруппированы механические кнопки управления. Все они с текстурной маркировкой.

Hyundai H-PAC380

С помощью кнопок можно будет управлять воспроизведением, изменять уровень громкости, отвечать на входящий вызов.

Hyundai H-PAC380

Изменения рабочего статуса сопровождаются голосовыми подсказками на английском языке.

Тесты

Для беспроводного подключения используется протокол Bluetooth 4.2. Процесс сопряжения традиционный. Поддерживается технология TWS, позволяющая подключить две Hyundai H-PAC380 к одному смартфону. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров.

Hyundai H-PAC380

Мощность системы 30 Вт. Запас по уровню громкости очень высокий. Звучание насыщенное с акцентом на низкие и средние частоты. Есть эффект объемной сцены. Подойдет для прослушивания разноплановых композиций.

Тест звучания Hyundai H-PAC380

За автономную работу системы отвечает батарейка с емкостью 6600 мАч. На максимальной громкости работает около 12-13 часов. Показатели автономности отличные.

Hyundai H-PAC380

Помимо беспроводного подключения колонка имеет встроенный MP3 плеер. Записать треки можно на карту памяти или флешку. Считываются файлы корректно, включая вложенные в папки и записанные с кириллическими символами. Переключение проходит с помощью кнопок на боковой грани.

Hyundai H-PAC380

Еще один вариант — это проводное подключение к источнику звука. Есть встроенный микрофон, позволяющий использовать её для громкой связи. Голос передает без искажения.

Итоги по Hyundai H-PAC380

Hyundai H-PAC380 – яркая и сочная портативная акустическая система с поддержкой технологии TWS. Зоны со светодиодной подсветкой синего цвета, группа кнопок управления, несколько источников воспроизведения, защита IPX6, длительное время автономной работы, ручка для переноски.

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