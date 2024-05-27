Портативная акустика для природы и улицы. Обзор Hyundai H-PS1025

Изучаемая сегодня портативная колонка Hyundai H-PS1025 оснащена стереодинамиками с общей мощностью 40 Вт и данная модель предлагает широкий выбор поддерживаемых источников сигнала. Она может подключаться по Bluetooth и кабелю или предложить встроенный MP3-плеер или FM-тюнер. При этом из особенностей выделяются длительное время автономной работы и RGB-подсветку.

Комплектация

Коробка из картона с нанесенным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает AUX и USB-кабели, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе в виде тубуса с пластиковыми ножками в основании. На ее верхней части ручка, позволяющая удобно носить ее в руках.

Это не просто портативная колонка, а мультимедийный центр. На его лицевой стороне расположена прорезиненная панель управления с кнопками, а также заглушка под которой находятся полноразмерный USB, USB-C, аудиоразъем, гнездо подключения микрофона, скрытая кнопка сброса настроек.

Выше LED-экран, отображающий актуальную техническую информацию. Рядом с ним поворотный регулятор, отвечающий за регулировку громкости.

Большую часть лицевой панели Hyundai H-PS1025 решетка с подложкой, которая в активном состоянии заполнена RGB-подсветка.

Противоположная сторона обтянута плотной тканью. В целом внешний вид у нее молодежный и привлекательный.

По краям корпуса пассивный фазоинвертор. Сама колонка оснащена двумя динамиками. Суммарная мощность 40 Вт.

Тесты

Исполнение формы колонки располагает к тому чтобы не ограничивать себя домашней эксплуатацией. Ручка, небольшой вес, разъемы, защищенные заглушкой. При этом все в порядке и с временем автономной работы. Аккумулятора с емкостью 3000 мАч хватает примерно на 8 часов работы на среднем уровнем емкости. Его полный заряд занимает в течение 3 часов.

Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0. За время тестовой эксплуатации не сталкивались с проблемами эксплуатации, стабильно и без огрехов. Доступно проводное соединение, а также можно подключить USB-накопитель с записанной библиотекой аудиофайлов. И есть доступ к FM-диапазону радиостанций.

Итоги

Звук у системы живой с акцентированием нижних и средних частот. Больше понравилось звучание современной и танцевальной музыки. При своей компактности есть запас по громкости.Hyundai H-PS1025 – доступная портативная акустическая система для природы, улицы и небольших мероприятий. Привлекательный внешний вид, ручка для переноски, набор источников воспроизведения, длительное время автономной работы и зарядка через USB-C, подсветка.