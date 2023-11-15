Недорогие и тихие вентиляторы. Обзор ID-COOLING AF-125-K TRIO

Сегодня в центре внимания новая линейка вентиляторов ID-COOLING, включающая комплекты из одного и трех, белый и черный варианты исполнения, а также доступна модификация с подсветкой.

ID-COOLING AF-125-K TRIO

Комплектация

Упакованы ID-COOLING AF-125-K TRIO в коробку из плотного картона, оформленную в традиционном цветовом исполнении. Комплект включает набор корпусных саморезов.

ID-COOLING AF-125-K TRIO

ID-COOLING AF-125-K обзор

Внешний вид

Корпус в «монолитном» исполнении рамки. Это ровные грани, без выступающих элементов.

ID-COOLING AF-125-K TRIO

На края нанесены прорезиненные антивибрационные накладки. Они есть на каждом из восьми крепежных отверстий.

ID-COOLING AF-125-K TRIO

Семь лопастей. На моторную крышку нанесена декоративная накладка с логотипом бренда.

ID-COOLING AF-125-K TRIO

Используется гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы. Скорость оборотов у ID-COOLING AF-125-K регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.

ID-COOLING AF-125-K TRIO

Кабель подключения с 4-пиновым коннектором. Он идет с возможностью последовательного подключения к общему разъему на материнской плате, упрощая аккуратный монтаж.

ID-COOLING AF-125-K TRIO

Тесты

Замеры уровня шума проводились на расстоянии 15 сантиметров в условиях открытого стенда.

ID-COOLING AF-125-K TRIO

Итоги

ID-COOLING AF-125-K TRIO – недорогие корпусные вентиляторы с низким уровнем шума и высоким ресурсом службы. «Монолитное» исполнение корпуса, антивибрационные накладки, регулируемая скорость вращения, последовательное соединение группой.
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Недорогие и тихие вентиляторы. Обзор ID-COOLING AF-125-K TRIOНедорогие и тихие вентиляторы. Обзор ID-COOLING AF-125-K TRIO
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