Тихие вентиляторы с подсветкой. Обзор ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

Они доступны как набором из одного вентилятора, а также комплектом из трех. Каждый вентилятор в дополнительном боксе из прозрачного пластика. Комплект включает два набора винтов.
На местах крепления установлены антивибрационные накладки. Толщина 25 мм. Помимо версии в черном, есть также в белом.
На боковых сторонах по две подсвечиваемые линии. Помимо этого подсвечивается периметр в центральной части в виде кольца.
В целом здесь подсветка скорее акцентирует общий вид, невычурная. Это адресная ARGB, предполагающая подключение к разъему на материнской плате или совместимому контроллеру.
Предусмотрено последовательное подключение всей группы к одному разъему. Это же касается второго кабеля с 4-пиновым PWM. Но в целом в отличие от моделей с модульным подключением, общий набор кабелей получается достаточно большим, требующим время на аккуратную укладку в корпусе.
В ID-COOLING AF-127-ARGB-K установлен гидродинамический подшипник с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Воздушный поток 78 CFM.
Для максимальных 2000 оборотов получен следующий результат.