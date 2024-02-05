Тихие вентиляторы с подсветкой. Обзор ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

Изучаемые сегодня вентиляторы ID-COOLING AF-127-ARGB-K относятся к доступному сегменту и при этом предлагают поддержку синхронизируемой подсветки. Данные вентиляторы могут устанавливаться как в качестве корпусных, так и на радиатор системы жидкостного охлаждения. Сопровождаются 2-летней гарантией.

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

Комплектация

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

Они доступны как набором из одного вентилятора, а также комплектом из трех. Каждый вентилятор в дополнительном боксе из прозрачного пластика. Комплект включает два набора винтов.

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO обзор

Внешний вид

Выполнены в корпусе из пластика с ровными боковыми рамками. При близком размещении группы таких вентиляторов они смотрятся стильным и цельным элементом.

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

На местах крепления установлены антивибрационные накладки. Толщина 25 мм. Помимо версии в черном, есть также в белом.

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

На боковых сторонах по две подсвечиваемые линии. Помимо этого подсвечивается периметр в центральной части в виде кольца.

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

В целом здесь подсветка скорее акцентирует общий вид, невычурная. Это адресная ARGB, предполагающая подключение к разъему на материнской плате или совместимому контроллеру.

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

Предусмотрено последовательное подключение всей группы к одному разъему. Это же касается второго кабеля с 4-пиновым PWM. Но в целом в отличие от моделей с модульным подключением, общий набор кабелей получается достаточно большим, требующим время на аккуратную укладку в корпусе.

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

В ID-COOLING AF-127-ARGB-K установлен гидродинамический подшипник с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Воздушный поток 78 CFM.

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

Тесты

Замер шума в условиях открытого стенда. Замер проводился на расстоянии 30 сантиметров.

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

Для максимальных 2000 оборотов получен следующий результат.

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO

Итоги

ID-COOLING AF-127-ARGB-K TRIO – доступный комплект вентиляторов для оснащения корпуса или замены комплектных к системе жидкостного охлаждения. Адресная подсветка со стильным исполнением, последовательное подключение группы, два вида крепежа в комплекте и регулируемая скорость вращения. Не устроить может необходимость укладки общего объема кабелей.
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