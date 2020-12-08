Обзор ID-COOLING AURAFLOW X 240. Недорогая система жидкостного охлаждения

Тестируемая сегодня система жидкостного охлаждения ID-COOLING AURAFLOW X 240 несмотря на многоцветную подсветку и высокий уровень заявленного TDP (250 Вт) относится к недорогому сегменту. Его стоимость сопоставима с воздушными системами охлаждения, при этом не создает проблем с высокими планками оперативной памяти, выглядит привлекательнее и ее цвет может быть синхронизирован остальными компонентами.

ID-COOLING AURAFLOW X 240 обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку с изображением системы в сборе и списком поддерживаемых технологий управления подсветкой. На обратной стороне подробная таблица с техническими характеристиками.

Стартовый набор включает опорные пластины для Intel и AMD, усиливающая пластина, два вентилятора, разветвитель для подсветки RGB, разветвители для вентиляторов, контроллер управления подсветкой, набор винтов, скобы, тюбик с термопастой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в закрытом контуре. Соединительные шланги длиной 400 мм, они идут в защитной нейлоновой оплетке. Его можно рассматривать для установки в корпуса типоразмеров Full-Tower и Big-Tower.

Места выхода из радиатора и помпы опрессованы. Она необслуживаемая. В районе помпы шланги поворотные.

240 мм радиатор охлаждения, выполненный их алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина составляет 270 мм.

12 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. На боковой грани есть вставка с текстурным покрытием и нанесенным логотипом производителя.

Комплектуется ID-COOLING AURAFLOW X 240 двумя 120-мм вентилятора. Черная пластиковая рамка с антивибрационными накладками в местах крепления. Крыльчатка из полупрозрачного пластика. 11 лопастей.

Используется гидродинамический подшипник. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Заявлен ресурс службы в 50000 часов.

Вся площадь вентиляторов подсвечивается. Ее цвет задается через отдельную линию с 12V типом подключения.

Также есть зона с логотипом на крышке водоблока. Цвет этих зон может управляться через комплектный контроллер, использующий питание от SATA линии.

Есть разветвитель для подключения всех линий от вентиляторов и помпы к одному 12V-разъему. Вместо контроллера можно использовать разъем на материнской плате. Управление осуществляется через программное обеспечение производителя платы.

Помпа совмещена с водоблоком процессора в общий элемент. Выполнена в корпусе цилиндрической формы из черного пластика.

За час прокачивает до 106 литров жидкости по контуру. Вращается со скоростью 2100 оборотов. Используется керамический подшипник.

Основание у нее медное. Хорошо отполированное, ровное. Есть следы обработкой фрезы.

Сборка

Установку мы проводили на материнскую плату с сокетом LGA1200. Помимо него поддерживаются актуальные сокеты AMD и Intel. Процесс сборки подробно описан в комплектной инструкции.

Начальный этап ID-COOLING AURAFLOW X 240 включает фиксацию усиливающей пластины на материнской плате. Далее нужно будет поставить опорную пластину на водоблоке.

В комплекте есть термопаста для нанесения на теплораспределительную крышку процессора. Равномерно прижимается с помощью винтов. Фиксируются вентиляторы и радиатор на стенке корпуса. Остается подключить питающие и интерфейсные кабели.

Тесты

Intel Core i5-10600K with ID-COOLING AURAFLOW X 240

Проблем со сборкой не возникает. Ее мы устанавливали в Full Tower корпус Fractal Design Meshify 2 XL. Длины соединительных шлангов и трубок было достаточно.Для наглядности приведем мониторинг с процессором Intel Core i5-10600K.

Работает система тихо. В закрытом корпусе ее слышно только при выходе на максимальные обороты при продолжительной нагрузке.

Итоги по ID-COOLING AURAFLOW X 240

ID-COOLING AURAFLOW X 240 – недорогая система жидкостного охлаждения с поддержкой актуальных сокетов AMD и Intel. Продемонстрировала хорошую эффективность отвода тепла, при низком уровне шума. Синхронизируемая подсветка вентиляторов и помпы с остальными компонентами с помощью ПО платы, а также комплектный контроллер со всеми необходимыми кабелями для упрощения подключения.