Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)

Не так давно мы проводили установку кастомного жидкостного охлаждения на видеокарту GeForce RTX 3090 результатом которого стало заметно снижение рабочих температур. Но, к сожалению, из-за общей высокой стоимости и сложности таких проектов доступно это далеко не каждому. Выход предложила ID-COOLING в виде готового заводского решения ICEFLOW 240 VGA для установки на видеокарты.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 7 150 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением системы с работающей подсветкой. Внутри комплектующие распределены по отдельным пакетикам с нанесенной информацией по поддерживаемым видеокартам, набор различных винтов, термопрокладки, радиаторы, контроллер управления подсветки, разветвитель подсветки, руководство пользователя.

Внешний вид

Вентиляторы зафиксированы в общую пластиковую рамку с размещенными по краям отверстиями под винтовое крепления. Места фиксации с антивибрационными накладками.

Лопасти из полупрозрачного пластика. Из этого же материала боковая рамка. Он равномерно распределяет подсветку по всей площади.

От рамки отходит два кабеля. Один с разъемом 5V ARGB, второй с 4-пиновым PWM.

Сама система водяного охлаждения представляет собой классический неразборный контур с водоблоком, помпой и радиатором.

Для повышения надежности и снижения веса на блоке, фиксируемом на видеокарте помпу, переместили в радиатор.

Расположен он в месте расположения фитингов. На общие габариты это заметно не повлияло. Для фиксации шлангов используется опрессовка.

Выполнен корпус радиатора из алюминия. 12 каналов с заполненным пространством между ними гофролентой.

Установить блок с вентиляторами можно на любую из сторон радиатора. В комплекте с ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA идет весь необходимый набор винтов.

Внешняя часть кожуха, устанавливаемого на видеокарту, выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. Нанесен схематический рисунок. На боковой грани подсвечиваемый участок.

Этот блок сопровождается еще одним вентилятором с подсветкой. Во время работы он обдувает печатную плату в зоне силовых элементов.

На внутренней части водоблок с медным основанием. Площадь у него широкая, обеспечивая совместимость с разными видеокартами.

Установка

RTX 20XX с монтажными отверстиями 70,5×70,5 мм;

AMD VEGA 56/64 под монтажные отверстия 64×64 мм;

GTX 10XX/900/700 — крепление 58,4×58,4 мм;

AMD RX 200/300 серии — с отверстиями 53,3×53,3 мм;

GTX 1600 с монтажными отверстиями 51×51 мм.

Для него предусмотрена возможность смещения корректируя расположение и общую ориентацию при монтаже на видеокарте.Мы проводили монтаж на видеокарту Gigabyte RTX 2080 Ti AORUS EXTREME. Помимо нее поддерживаются:

Для начала необходимо снять заводское охлаждение, оставив усиливающую пластину, при ее наличии. Снимаем термоинтерфейс с чипов памяти и удаляем термопасту с графического ядра.

Наносим комплектные металлические радиаторы на чипы памяти и силовые элементы. Стартового набора было достаточно только для чипов памяти. Для лучшего результата рекомендуем докупить металлические радиаторы с термоинтерфейсом для силовых элементов. Так можно будет получить улучшенный отвод тепла. Мы вышли из положения переориентацией комплектных, но в ближайшем будущем планируем добавить.

Устанавливаются соответствующие крепежные лапки на водоблок. В комплекте есть набор под разные видеокарты.

Наносим термопасту на крышку графического процессора и прижимаем водоблок к видеокарте.

Тесты Несмотря на то, что кожух охлаждения меньше, чем печатная плата Gigabyte RTX 2080 Ti. Но все ключевые элементы остались закрытыми и сопровождаемы пассивным и активным охлаждением.

Общие габариты у видеокарты уменьшились, как и вес. Помимо фиксации самой видеокарты, также нужно будет зафиксировать радиатор на одной из стенок корпуса.

Соединительные резиновые шланги с запасом по длине. Они идут с защитной нейлоновой оплеткой.

Система ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA с несколькими зонами с ARGB-подсветкой. Это вентиляторы на радиаторе, вентилятор на кожухе и его боковые зоны.

Управлять можно с помощью встроенного контроллера, переключая цвета и эффекты. Запитывается от SATA. В закрытом корпусе этот блок будет недоступен.

Также есть возможность синхронизации с остальными компонентами, подключив к ARGB-разъему на материнской плате. В комплекте также предусмотрели разветвитель.

Замер нагрева с ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Теперь к самому важному замеру температурных режимов. Заводское охлаждение обеспечивает при нагрузке – 76 градусов. После апгрейда снизили температуру до 47 градусов. Смягчился общий график нагрева и снизился уровень шума.

Итоги по ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA продемонстрировала хорошую эффективность отвода тепла от графического ядра и памяти, даже на таких видеокартах как RTX 2080 Ti. Простая установка, привлекательный внешний вид, управляемая ARGB-подсветка, высокий ресурс службы. Придраться можно к количеству радиаторов для установки на чипы памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".