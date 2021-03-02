Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)

Не так давно мы проводили установку кастомного жидкостного охлаждения на видеокарту GeForce RTX 3090 результатом которого стало заметно снижение рабочих температур. Но, к сожалению, из-за общей высокой стоимости и сложности таких проектов доступно это далеко не каждому. Выход предложила ID-COOLING в виде готового заводского решения ICEFLOW 240 VGA для установки на видеокарты.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 7 150 рублей.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA обзор

Комплектация

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Упакована в коробку с изображением системы с работающей подсветкой. Внутри комплектующие распределены по отдельным пакетикам с нанесенной информацией по поддерживаемым видеокартам, набор различных винтов, термопрокладки, радиаторы, контроллер управления подсветки, разветвитель подсветки, руководство пользователя.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Внешний вид

Вентиляторы зафиксированы в общую пластиковую рамку с размещенными по краям отверстиями под винтовое крепления. Места фиксации с антивибрационными накладками.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Лопасти из полупрозрачного пластика. Из этого же материала боковая рамка. Он равномерно распределяет подсветку по всей площади.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

От рамки отходит два кабеля. Один с разъемом 5V ARGB, второй с 4-пиновым PWM.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Сама система водяного охлаждения представляет собой классический неразборный контур с водоблоком, помпой и радиатором.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Для повышения надежности и снижения веса на блоке, фиксируемом на видеокарте помпу, переместили в радиатор.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Расположен он в месте расположения фитингов. На общие габариты это заметно не повлияло. Для фиксации шлангов используется опрессовка.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Выполнен корпус радиатора из алюминия. 12 каналов с заполненным пространством между ними гофролентой.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Установить блок с вентиляторами можно на любую из сторон радиатора. В комплекте с ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA идет весь необходимый набор винтов.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Внешняя часть кожуха, устанавливаемого на видеокарту, выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. Нанесен схематический рисунок. На боковой грани подсвечиваемый участок.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Этот блок сопровождается еще одним вентилятором с подсветкой. Во время работы он обдувает печатную плату в зоне силовых элементов.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

На внутренней части водоблок с медным основанием. Площадь у него широкая, обеспечивая совместимость с разными видеокартами.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Для него предусмотрена возможность смещения корректируя расположение и общую ориентацию при монтаже на видеокарте.

Установка

Мы проводили монтаж на видеокарту Gigabyte RTX 2080 Ti AORUS EXTREME. Помимо нее поддерживаются:
  • RTX 20XX с монтажными отверстиями 70,5×70,5 мм;
  • AMD VEGA 56/64 под монтажные отверстия 64×64 мм;
  • GTX 10XX/900/700 — крепление 58,4×58,4 мм;
  • AMD RX 200/300 серии — с отверстиями 53,3×53,3 мм;
  • GTX 1600 с монтажными отверстиями 51×51 мм.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Для начала необходимо снять заводское охлаждение, оставив усиливающую пластину, при ее наличии. Снимаем термоинтерфейс с чипов памяти и удаляем термопасту с графического ядра.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Наносим комплектные металлические радиаторы на чипы памяти и силовые элементы. Стартового набора было достаточно только для чипов памяти. Для лучшего результата рекомендуем докупить металлические радиаторы с термоинтерфейсом для силовых элементов. Так можно будет получить улучшенный отвод тепла. Мы вышли из положения переориентацией комплектных, но в ближайшем будущем планируем добавить.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Устанавливаются соответствующие крепежные лапки на водоблок. В комплекте есть набор под разные видеокарты.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Наносим термопасту на крышку графического процессора и прижимаем водоблок к видеокарте.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Тесты Несмотря на то, что кожух охлаждения меньше, чем печатная плата Gigabyte RTX 2080 Ti. Но все ключевые элементы остались закрытыми и сопровождаемы пассивным и активным охлаждением.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Общие габариты у видеокарты уменьшились, как и вес. Помимо фиксации самой видеокарты, также нужно будет зафиксировать радиатор на одной из стенок корпуса.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Соединительные резиновые шланги с запасом по длине. Они идут с защитной нейлоновой оплеткой.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Система ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA с несколькими зонами с ARGB-подсветкой. Это вентиляторы на радиаторе, вентилятор на кожухе и его боковые зоны.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Управлять можно с помощью встроенного контроллера, переключая цвета и эффекты. Запитывается от SATA. В закрытом корпусе этот блок будет недоступен.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Также есть возможность синхронизации с остальными компонентами, подключив к ARGB-разъему на материнской плате. В комплекте также предусмотрели разветвитель.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Теперь к самому важному замеру температурных режимов. Заводское охлаждение обеспечивает при нагрузке – 76 градусов. После апгрейда снизили температуру до 47 градусов. Смягчился общий график нагрева и снизился уровень шума.

Замер нагрева с ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Итоги по ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA

Золото. Выбор редакции MegaObzorID-COOLING ICEFLOW 240 VGA продемонстрировала хорошую эффективность отвода тепла от графического ядра и памяти, даже на таких видеокартах как RTX 2080 Ti. Простая установка, привлекательный внешний вид, управляемая ARGB-подсветка, высокий ресурс службы. Придраться можно к количеству радиаторов для установки на чипы памяти.
ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA
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