Обзор ID-COOLING IS-50 MAX RGB. Низкопрофильное охлаждение для ITX и HTPC

Системы с платами типоразмера ITX ставятся в корпуса с ограниченным пространством. Чаще всего для достижения компактных габаритов ставятся свои требования к размерам устанавливаемых компонентов. Это же касается высоты башенных систем охлаждения. В таком сценарии оптимальным решением будут низкопрофильные кулеры, например, ID-COOLING ID-Cooling IS-50 MAX RGB. Заявленный уровень TDP составляет 130 Ватт

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 2 100 рублей.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке оформлено в черно-оранжевых цветах. На боковых гранях приведены данные по габаритам системы. Внутри комплектующие зафиксированы на вспененной подложке. В комплект входят опорные металлические пластины, набор винтов, накладка с логотипом производителя, тюбик с термопастой, инструкцию по установке.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Внешний вид

Для низкопрофильного исполнения радиатор тут получил высокую площадь рассеивания тепла. Состоит он из 65 алюминиевых пластин толщиной 0.35 мм. Расстояние между ними 1.2 мм.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Пронизывают пластины шесть медных трубок с никелированным покрытием. Они распределены по всей площади радиатора. Пайка не используется.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

По периметру распределены опорные пластины с винтовым креплением. К ним прижимает вентилятор.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

В срезе ID-COOLING IS-50 MAX RGB это классическая С-конструкция. Есть расстояние между контактной пластиной и нижней поверхностью радиатора.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Используется один 120 мм вентилятор. Это DF-12025-ARGB. Полупрозрачные лопасти. Его скорость вращения регулируется в диапазоне от 900 до 2000 оборотов в минуту.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Рамка выполнена из черного пластика. Для подключения задействуется два отдельных кабеля: для питания и регулировки оборотов, а также синхронизации подсветки.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Тут RGB 12V. Его нужно будет подключить к соответствующему разъему на плате. Последующее управление цветами и эффектом проводится через ПО материнской платы.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

В районе контактной пластины трубки опрессованы в алюминиевый блок. Поверхность хорошо отполирована. Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Сборка

Поддерживаются сокеты Intel и AMD, среди них есть актуальные LGA1200 и AM4. Процесс установки очень прост.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Для начала на контактную пластину нужно будет установить опорные пластины с помощью винтов. Наносим термопасту на крышку процессора, она изначально идет в комплекте.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Остается прижать башню в сборе с помощью четырех винтов. Для монтажа потребуется наличие крестовой отвертки.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Радиатор не мешает установке планок оперативной памяти с высокими радиаторами. Слот PCI также остается свободным.

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Тесты

Шум

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

AMD Ryzen 5 3600

ID-COOLING IS-50 MAX RGB

ID-COOLING IS-50 MAX RGB with Intel Core i5-10600K

Итоги по ID-COOLING IS-50 MAX RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorID-COOLING IS-50 MAX RGB станет хорошим выбором для установки в корпуса с ограниченным расстоянием под установку системы охлаждения процессора. Простая установка, привлекательный внешний вид, совместимость с актуальными платформами, возможность синхронизации подсветки, термопаста в комплекте. Помимо отвода тепла от процессора снижает температуру силовых элементов на плате и планок оперативной памяти.
ID-COOLING IS-50 MAX RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ID-COOLING IS-50 MAX RGB
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