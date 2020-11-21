Обзор ID-COOLING IS-50 MAX RGB. Низкопрофильное охлаждение для ITX и HTPC

Системы с платами типоразмера ITX ставятся в корпуса с ограниченным пространством. Чаще всего для достижения компактных габаритов ставятся свои требования к размерам устанавливаемых компонентов. Это же касается высоты башенных систем охлаждения. В таком сценарии оптимальным решением будут низкопрофильные кулеры, например, ID-COOLING ID-Cooling IS-50 MAX RGB. Заявленный уровень TDP составляет 130 Ватт

ID-COOLING IS-50 MAX RGB обзор

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 2 100 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке оформлено в черно-оранжевых цветах. На боковых гранях приведены данные по габаритам системы. Внутри комплектующие зафиксированы на вспененной подложке. В комплект входят опорные металлические пластины, набор винтов, накладка с логотипом производителя, тюбик с термопастой, инструкцию по установке.

Внешний вид

Для низкопрофильного исполнения радиатор тут получил высокую площадь рассеивания тепла. Состоит он из 65 алюминиевых пластин толщиной 0.35 мм. Расстояние между ними 1.2 мм.

Пронизывают пластины шесть медных трубок с никелированным покрытием. Они распределены по всей площади радиатора. Пайка не используется.

По периметру распределены опорные пластины с винтовым креплением. К ним прижимает вентилятор.

В срезе ID-COOLING IS-50 MAX RGB это классическая С-конструкция. Есть расстояние между контактной пластиной и нижней поверхностью радиатора.

Используется один 120 мм вентилятор. Это DF-12025-ARGB. Полупрозрачные лопасти. Его скорость вращения регулируется в диапазоне от 900 до 2000 оборотов в минуту.

Рамка выполнена из черного пластика. Для подключения задействуется два отдельных кабеля: для питания и регулировки оборотов, а также синхронизации подсветки.

Тут RGB 12V. Его нужно будет подключить к соответствующему разъему на плате. Последующее управление цветами и эффектом проводится через ПО материнской платы.

В районе контактной пластины трубки опрессованы в алюминиевый блок. Поверхность хорошо отполирована. Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

Сборка

Поддерживаются сокеты Intel и AMD, среди них есть актуальные LGA1200 и AM4. Процесс установки очень прост.

Для начала на контактную пластину нужно будет установить опорные пластины с помощью винтов. Наносим термопасту на крышку процессора, она изначально идет в комплекте.

Остается прижать башню в сборе с помощью четырех винтов. Для монтажа потребуется наличие крестовой отвертки.

Радиатор не мешает установке планок оперативной памяти с высокими радиаторами. Слот PCI также остается свободным.

Тесты

Шум

AMD Ryzen 5 3600

ID-COOLING IS-50 MAX RGB with Intel Core i5-10600K

Итоги по ID-COOLING IS-50 MAX RGB

ID-COOLING IS-50 MAX RGB станет хорошим выбором для установки в корпуса с ограниченным расстоянием под установку системы охлаждения процессора. Простая установка, привлекательный внешний вид, совместимость с актуальными платформами, возможность синхронизации подсветки, термопаста в комплекте. Помимо отвода тепла от процессора снижает температуру силовых элементов на плате и планок оперативной памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".