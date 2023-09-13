Компактный кулер с высоким TDP. Обзор ID-COOLING SE-207-XT SLIM SNOW

Состоит конструкция из двух радиаторов, соединенных между собой U-образными медными трубками в количестве 7 штук, пронизывающих пластины в шахматном порядке.
Концы трубок запаяны, есть декоративные колпачки. Они как и сами трубки, пластины, контактная пластина окрашены в белый цвет. Качество покраски хорошее.
Высота системы составляет 135 мм. Собран радиатор из 40 алюминиевых пластин расстояние между которыми составляет 1.8 мм.
Расположены радиаторы симметрично, для улучшения совместимости с высокими модулями оперативной памяти шесть нижних пластин меньше по ширине.
Комплектный вентилятор ставиться между двумя секциями радиатора, фиксируясь при помощи металлических скоб. Такая компоновка дает на выходе не большие габариты и позволяет рассматривать данную систему для компактных корпусов.
При этом в комплекте ID-COOLING SE-207-XT SLIM SNOW есть две дополнительные пары скоб, позволяя добавить два дополнительных вентилятора.
Комплектный выполнен в типоразмере 120 мм. Уголки рамок скошены, нанесен прорезиненный вариант с антивибрационными свойствами.
Гидродинамический подшипник. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором.
Размеры медного основания составляют 46 на 40 мм. Поверхность его хорошо отполирована.
На нее через пластиковые стойки фиксируется опорная пластина. После этого наносим термопасту из комплектного тюбика на крышку процессора, равномерно прижимаем радиатор к опорным пластинам.
Финальным шагом устанавливается вентилятор и подключается к разъему материнской платы.
Установленная система на материнской плате не перекрывает ближайший слот оперативной памяти.
Работает кулер тихо, при размещении корпуса с открытой стенкой на столе его работу не было слышно.