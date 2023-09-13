Компактный кулер с высоким TDP. Обзор ID-COOLING SE-207-XT SLIM SNOW

Сегодня мы проведем тестирование башенной системы охлаждения ID-COOLING SE-207-XT SLIM, рассчитанной на максимальный уровень TDP в 220 Вт. Эта модель поддерживает все актуальные сокеты и сопровождается одним вентилятором с регулируемой скоростью вращения.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением системы и данными по ее ключевым характеристикам. Комплект включает три пары металлических скоб для вентиляторов, тюбик с термопастой, усиливающую пластину, опорные планки, крепежные винты, кабель разветвитель для вентиляторов и руководство пользователя.

ID-COOLING SE-207-XT SLIM SNOW обзор

Внешний вид

Первоначально данная система охлаждения была доступна в серебристом и черном вариантах исполнения, белая дополнила модельную линейку, предложив выбор под общий сеттинг системы.

Состоит конструкция из двух радиаторов, соединенных между собой U-образными медными трубками в количестве 7 штук, пронизывающих пластины в шахматном порядке.

Концы трубок запаяны, есть декоративные колпачки. Они как и сами трубки, пластины, контактная пластина окрашены в белый цвет. Качество покраски хорошее.

Высота системы составляет 135 мм. Собран радиатор из 40 алюминиевых пластин расстояние между которыми составляет 1.8 мм.

Расположены радиаторы симметрично, для улучшения совместимости с высокими модулями оперативной памяти шесть нижних пластин меньше по ширине.

Комплектный вентилятор ставиться между двумя секциями радиатора, фиксируясь при помощи металлических скоб. Такая компоновка дает на выходе не большие габариты и позволяет рассматривать данную систему для компактных корпусов.

При этом в комплекте ID-COOLING SE-207-XT SLIM SNOW есть две дополнительные пары скоб, позволяя добавить два дополнительных вентилятора.

Комплектный выполнен в типоразмере 120 мм. Уголки рамок скошены, нанесен прорезиненный вариант с антивибрационными свойствами.

Гидродинамический подшипник. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором.

Сборка

Размеры медного основания составляют 46 на 40 мм. Поверхность его хорошо отполирована.ID-COOLING SE-207-XT SLIM SNOW поддерживает установку на сокеты AMD AM4, AM5 и Intel LGA115x, 1200, 1700, 2066, 2011(v3). Монтаж системы велся на материнскую плату с сокетом LGA 1700. Начальным шагом ставится усиливающая пластина.

На нее через пластиковые стойки фиксируется опорная пластина. После этого наносим термопасту из комплектного тюбика на крышку процессора, равномерно прижимаем радиатор к опорным пластинам.

Финальным шагом устанавливается вентилятор и подключается к разъему материнской платы.

Тесты

Установленная система на материнской плате не перекрывает ближайший слот оперативной памяти.Тестирование ID-COOLING SE-207-XT SLIM SNOW велось с процессором Intel Core i5-12400. Нагрузка создавалась с помощью AIDA64, проблем с перегревом не было. TDP этой системы позволяет устанавливать старшие модели с индексом К.

Работает кулер тихо, при размещении корпуса с открытой стенкой на столе его работу не было слышно.

Итоги

ID-COOLING SE-207-XT SLIM SNOW – компактный кулер с высокой эффективностью отвода тепла и низким уровнем шума. При этом из коробки дается возможность увеличить производительность добавив еще два вентилятора. Простая установка, совместимость с разными сокетами, термопаста в комплекте, аккуратное внешнее исполнение и совместимость с высокими модулями оперативной памяти.