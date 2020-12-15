Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение

Башенные системы охлаждения пользуются большой популярностью из-за общей простоты и надежности конструкции, а также отсутствия рисков протеки при неаккуратном обслуживании. Тестируемый сегодня ID-COOLING SE-207 Black является обновленным вариантом одноименного башенного кулера, отличием которого стала окраска радиатора в черный цвет.

ID-COOLING SE-207

Относится к недорогому сегменту. При заявленном уровне TDP на уровне 250 Вт, его средняя стоимость составляет 2 900 рублей.

ID-COOLING SE-207 Black обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением системы в сборе. На задней грани приведена подробная таблица с техническими спецификациями. Стартовый набор включает усиливающую пластину, комплект скоб и винтов для сокетов AMD и Intel, тюбик с термопастой, скобы для вентилятора, разветвитель для подключения вентиляторов, инструкцию по сборке и наклейку с логотипом.

ID-COOLING SE-207

Внешний вид

За основу взята уже зарекомендовавшая себя двухсекционная конструкция SE-207. В черный цвет окрасили не только пластины радиатора, но и медные трубки.

ID-COOLING SE-207

Как и ранее, это восемь U-образные трубки диаметром 6 мм. Пронизывают радиатор в шахматном порядке. Концы трубок с декоративными колпачками. Они также тут черного цвета.

ID-COOLING SE-207

Сверху декоративная металлическая пластина с логотипом производителя по центру. Она занимает всю площадь верхней части, объединяя конструкцию в общий блок.

ID-COOLING SE-207

Высота башни составляет 159 мм. Ширина и глубина 122 и 139 мм соответственно. Весит в сборе 950 граммов.

ID-COOLING SE-207

Собрана каждая секция у ID-COOLING SE-207 Black из 44 пластин. Толщина 0.4 мм, расстояние между пластинами 1.9 мм.

ID-COOLING SE-207

Для уменьшения перекрытия разъемов оперативной памяти на плате. Блок с радиаторами смещен относительно центра.

ID-COOLING SE-207

В основания трубки зажаты двумя металлическими пластинами. Для лучшего контакта они припаяны. Размеры пластины составляют 48 на 40 мм, закроет крышку даже процессоров с сокетом TR4.

ID-COOLING SE-207

Поверхность основания ровная, без выступов. К процессору прижимается равномерно. На верхней части основания зафиксирована крепежная пластина.

ID-COOLING SE-207

Комплектуется система двумя вентиляторами WF-12025. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту.

ID-COOLING SE-207

Применен гидродинамический подшипник. На лопастях можно заметить дополнительный текстурный рисунков. В места крепления ставятся антивибрационные накладки.

ID-COOLING SE-207

На радиаторе фиксируются вентиляторы при помощи металлических скоб. Для упрощения подключения к материнской плате в комплекте идет разветвитель.

Сборка

Поддерживает система актуальные сокеты AMD и Intel. Для примера рассмотрим установку ID-COOLING SE-207 Black на плату с сокетом LGA1200.

ID-COOLING SE-207

Начинаем с фиксации на плате усиливающей пластины. Далее к ней с помощью накатанных гаек ставим опорные пластины.

ID-COOLING SE-207

Далее установка может быть усложнена из-за отсутствия отвертки с удлиненным жалом. В этом случае нужно будет снять верхнюю декоративную пластину.

ID-COOLING SE-207

Прижимаем радиатор к крышке процессора. Равномерно затягивая гайки. Ставим вентиляторы с помощью скоб на радиаторе. Подключаем питание.

ID-COOLING SE-207

Несмотря на то, что даже блок радиатор смещен назад, из-за своей общей массивности он перекрывает ближайшие два слота памяти. При подборе планок нужны будут решения с небольшой высотой.

Тесты

Нагрузочные тесты мы проводили с процессором Intel Core i5-10600K. Проблем с его охлаждением не возникает даже при проведении разгона.

Итоги по ID-COOLING SE-207 Black

ID-COOLING SE-207 Black – башенный процессорный кулер с хорошей эффективностью отвода тепла. При этом при невысокой стоимости он предлагает поддержку разных сокетов, термопасту в комплекте, привлекательный внешний вид, возможность добавления третьего вентилятора. Не устроить могут перекрытие слотов оперативной памяти, шум при максимальных оборотах.
Комментарии и отзывы ID-COOLING SE-207 Black
Обзоры:
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900KОбзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900XОбзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X
Новости:
Обзор ID-COOLING AURAFLOW X 240. Недорогая система жидкостного охлаждения

Тестируемая сегодня система жидкостного охлаждения ID-COOLING AURAFLOW X 240 несмотря на многоцветную под...
Lian Li представила вентилятор ST120 с RGB-подсветкой

Lian Li представила стильные вентиляторы ST120 с RGB-подсветкой. Вентиляторы ST120 будут доступны комплек...
Super Flower анонсировала системы водяного охлаждения Neon 240 и Neon 360 AIO

Super Flower Neon 240 и Neon 360 AIO представлены в конструкции AIO с замкнутым контуром. По словам произ...
Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждениеОбзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение
Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждениемОбзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждением
Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5
AOC анонсировала три модели мониторов с ...
AOC анонсировала три модели мониторов с Компания AOC недавно анонсировала три новых модели мониторов. Которые оснащены экраном с диагональю 31,5 ...
Европейские Ryzen 5000 окажутся дороже а...
Европейские Ryzen 5000 окажутся дороже аВо время презентации чипов Ryzen 5000 компания AMD объявила, что шестиядерный процессор Ryzen 5 5600X буд...
Jonsbo анонсировала корпус UMX6 с ориги...
Jonsbo анонсировала корпус UMX6 с оригиКомпания Jonsbo представила компьютерный корпус Jonsbo UMX6 выполненный из алюминия. Корпус имеет серебри...
FSP представила серию блоков питания Hyd...
FSP представила серию блоков питания HydКомпания FSP представила серию блоков питания Hydro PTM PRO. Модельный ряд включает в себя блоки питания ...
Philips запускает новую линейку саундбар...
Philips запускает новую линейку саундбарPhilips выпустила несколько звуковых панелей и портативных акустических систем. ...
Новая ОС Funtouch OS 11 обладает рядом н...
Новая ОС Funtouch OS 11 обладает рядом нFuntouch OS - это оболочка Android, которая поставляется с телефонами Vivo, и на данный момент последней ...
Смартфон Redmi K30 получил Android 11...
Смартфон Redmi K30 получил Android 11Вслед за флагманскими смартфонами компания Xiaomi выпустила бета-версию MIUI 12 на основе операционной си...
Представлен объектив Canon RF 50mm F/1.8...
Представлен объектив Canon RF 50mm F/1.8Компания Canon представила полнокадровый объектив RF 50mm F/1.8 STM, который предназначен для беззеркальн...
Samsung Galaxy S20 FE появился в продаже...
Samsung Galaxy S20 FE появился в продажеКомпания Samsung дала старт международным продажам доступного флагмана Galaxy S20 Fan Edition, который бы...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в Fire Strike...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в Fire StrikeРезультаты 3DMark тестирования новой видеокарты от зеленых GeForce RTX 3060 Ti появились в интернете, а т...
Наушники Nokia BH-405 TWS в продаже с 7 ...
Наушники Nokia BH-405 TWS в продаже с 7 У Nokia Mobile China состоится 7 декабря мероприятие, по запуску новых продуктов. Рекламный постер компан...
MSI выпустит новые материнские платы MEG...
MSI выпустит новые материнские платы MEGMSI представила новые флагманские материнские платы AMD B550 - MEG B550 UNIFY и MEG B550 UNIFY-X, обе пла...
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлениемОбзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлением
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2
Обзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариумаОбзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариума
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor