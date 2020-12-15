Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение

Башенные системы охлаждения пользуются большой популярностью из-за общей простоты и надежности конструкции, а также отсутствия рисков протеки при неаккуратном обслуживании. Тестируемый сегодня ID-COOLING SE-207 Black является обновленным вариантом одноименного башенного кулера, отличием которого стала окраска радиатора в черный цвет.

ID-COOLING SE-207 Black обзор

Относится к недорогому сегменту. При заявленном уровне TDP на уровне 250 Вт, его средняя стоимость составляет 2 900 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением системы в сборе. На задней грани приведена подробная таблица с техническими спецификациями. Стартовый набор включает усиливающую пластину, комплект скоб и винтов для сокетов AMD и Intel, тюбик с термопастой, скобы для вентилятора, разветвитель для подключения вентиляторов, инструкцию по сборке и наклейку с логотипом.

Внешний вид

За основу взята уже зарекомендовавшая себя двухсекционная конструкция SE-207. В черный цвет окрасили не только пластины радиатора, но и медные трубки.

Как и ранее, это восемь U-образные трубки диаметром 6 мм. Пронизывают радиатор в шахматном порядке. Концы трубок с декоративными колпачками. Они также тут черного цвета.

Сверху декоративная металлическая пластина с логотипом производителя по центру. Она занимает всю площадь верхней части, объединяя конструкцию в общий блок.

Высота башни составляет 159 мм. Ширина и глубина 122 и 139 мм соответственно. Весит в сборе 950 граммов.

Собрана каждая секция у ID-COOLING SE-207 Black из 44 пластин. Толщина 0.4 мм, расстояние между пластинами 1.9 мм.

Для уменьшения перекрытия разъемов оперативной памяти на плате. Блок с радиаторами смещен относительно центра.

В основания трубки зажаты двумя металлическими пластинами. Для лучшего контакта они припаяны. Размеры пластины составляют 48 на 40 мм, закроет крышку даже процессоров с сокетом TR4.

Поверхность основания ровная, без выступов. К процессору прижимается равномерно. На верхней части основания зафиксирована крепежная пластина.

Комплектуется система двумя вентиляторами WF-12025. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту.

Применен гидродинамический подшипник. На лопастях можно заметить дополнительный текстурный рисунков. В места крепления ставятся антивибрационные накладки.

Сборка

На радиаторе фиксируются вентиляторы при помощи металлических скоб. Для упрощения подключения к материнской плате в комплекте идет разветвитель.Поддерживает система актуальные сокеты AMD и Intel. Для примера рассмотрим установку ID-COOLING SE-207 Black на плату с сокетом LGA1200.

Начинаем с фиксации на плате усиливающей пластины. Далее к ней с помощью накатанных гаек ставим опорные пластины.

Далее установка может быть усложнена из-за отсутствия отвертки с удлиненным жалом. В этом случае нужно будет снять верхнюю декоративную пластину.

Прижимаем радиатор к крышке процессора. Равномерно затягивая гайки. Ставим вентиляторы с помощью скоб на радиаторе. Подключаем питание.

Тесты

Несмотря на то, что даже блок радиатор смещен назад, из-за своей общей массивности он перекрывает ближайшие два слота памяти. При подборе планок нужны будут решения с небольшой высотой.Нагрузочные тесты мы проводили с процессором Intel Core i5-10600K. Проблем с его охлаждением не возникает даже при проведении разгона.

Итоги по ID-COOLING SE-207 Black

ID-COOLING SE-207 Black – башенный процессорный кулер с хорошей эффективностью отвода тепла. При этом при невысокой стоимости он предлагает поддержку разных сокетов, термопасту в комплекте, привлекательный внешний вид, возможность добавления третьего вентилятора. Не устроить могут перекрытие слотов оперативной памяти, шум при максимальных оборотах.