Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X

Сегодня в центре внимания у нас недорогой процессорный кулер башенного типа ID-COOLING SE-224-XT Black. Для него заявлен TDP на уровне 180 Вт. Установить его можно на актуальные сокеты AMD и Intel, включая LGA1200 и AMD. Оснащен одним вентиляторов. Ключевым отличием от базовой версии стала окраска в черный цвет.

ID-COOLING SE-224-XT Black

Средняя его стоимость на момент публикации составляет 1900 рублей.

ID-COOLING SE-224-XT Black обзор

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в фирменных цветах. На обратной стороне приведены характеристики на нескольких языках. Стартовый набор включает тюбик с термопастой, четыре скобы, вентилятор, опорные стойки и набор винтов. Есть руководство пользователя с описанием этапов установки на разных типах сокетов.

ID-COOLING SE-224-XT Black

Внешний вид

Конструкция кулера полностью окрашена в черный цвет, включая контактную пластину. В этом цвете он смотрится благороднее.

ID-COOLING SE-224-XT Black

Из изменений также отметим появление декоративных колпачков на концах медных трубок. По центру верхней пластины нанесен логотип производителя.

ID-COOLING SE-224-XT Black

В целом же конструкция не претерпела заметных изменений. Это односекционный радиатор, состоящий из 46 пластин.

ID-COOLING SE-224-XT Black

Пронизывают их четыре U-образные трубки с диаметром 6 мм. Осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

ID-COOLING SE-224-XT Black

Высота системы в сборе не превышает 154 мм. Радиатор отцентрован, не перекрывает ближайшие слоты оперативной памяти.

ID-COOLING SE-224-XT Black

На боковых частях радиатора есть продольные углубления. За счет них снижается сопротивление воздуха и шум.

ID-COOLING SE-224-XT Black

Установить вентилятора можно на любой из сторон ID-COOLING SE-224-XT Black. В комплекте также предусмотрели дополнительную пару скоб, позволяя добавить второй вентилятор.

ID-COOLING SE-224-XT Black

На внутренней стороне вентилятора резиновые уплотнители. Они предотвращают передачу вибрации на кулер.

ID-COOLING SE-224-XT Black

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Подключается при помощи PWM-разъема. Кабель с запасом по длине.

ID-COOLING SE-224-XT Black

На контактную пластину зафиксирована крепежная пластина с подпружиненными винтами.

Сборка

Мы проводили установку на материнскую плату с сокетом LGA1200. Для монтажа потребуется фиксация усиливающей пластины. Используемые для первоначального прижима шайбы, выступают также опорой для монтажных пластин.

ID-COOLING SE-224-XT Black

Термопаста для нанесения на крышку процессора идет в комплекте. При снятых планках оперативной памяти зафиксировать радиатор можно будет с установленным на нее вентилятором. Сам процесс сборки проходит быстро.

ID-COOLING SE-224-XT Black

С вентилятором система охлаждения не создает проблем с высокими планками оперативной памяти. Слот PCI также не перекрывает.

ID-COOLING SE-224-XT Black

Тесты ID-COOLING SE-224-XT Black

Шум

ID-COOLING SE-224-XT Black

AMD Ryzen 5-3600

ID-COOLING SE-224-XT Black

Intel Core i7-9700K

ID-COOLING SE-224-XT Black

Итоги по ID-COOLING SE-224-XT Black

ID-COOLING SE-224-XT Black – недорогая система охлаждения с хорошей эффективностью отвода тепла. Подойдет для процессоров начального и среднего уровней. Отметим простой процесс установки, мультиплатформенность, наличие термопасты в комплекте, возможность дополнительно вторым вентилятором, окрашенный в черный цвет радиатор. Из недостатков шум на высоких скоростях вращения комплектного вентилятора.
Комментарии и отзывы ID-COOLING SE-224-XT Black
Обзоры:
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900XОбзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторыОбзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы
Новости:
ASUS и EKWB готовят видеокарты RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 с водяным охлаждением

Компании ASUS и EKWB совместными усилиями разрабатывают видеокарты серии RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 с ...
ID-Cooling представила кулер жидкостного охлаждения Ice Flow ARGB Snow

ID-Cooling представила кулер жидкостного охлаждения Ice Flow ARGB Snow, который включает в себя AIO конст...
Enermax представила новую серию воздушных кулеров ETS-F40

Компания Enermax представила новую серию воздушных кулеров ETS-F40. Все модели поставляются с 140 мм вент...
Обзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседаОбзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседа
Обзор Pikmin 3 Deluxe для Nintendo Switch – милая игра с необычной механикойОбзор Pikmin 3 Deluxe для Nintendo Switch – милая игра с необычной механикой
Обзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатураОбзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатура
Обзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 годаОбзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 года
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Подбираем аксессуары для Amazfit GTR...
Подбираем аксессуары для Amazfit GTRОчень часто пользователи спрашивают о том, какие ...
iPhone 12 и 12 Pro почти не отличить...
iPhone 12 и 12 Pro почти не отличитьНа просторах интернета появились первые видеозаписи о том, как пользователи разбирают новые смартфоны iPh...
Объявлена дата выпуска игры Gears Tactic...
Объявлена дата выпуска игры Gears TacticРазработчики The Coalition и Splash Damage объявили дату выхода игры Gears Tactics на консоли Xbox Series...
Xiaomi может представить MIUI 13 на конф...
Xiaomi может представить MIUI 13 на конфКитайский технологический гигант Xiaomi планирует провести свою конференцию разработчиков в Китае с 5 по ...
Huawei готовится представить свои новые ...
Huawei готовится представить свои новые На днях компания Huawei разместила видео-тизер своих грядущих беспроводных наушников FreeBuds Pro в своем...
Выпуск GeForce RTX 3060 Ti перенесен на ...
Выпуск GeForce RTX 3060 Ti перенесен на Недавно в сети появились основные характеристики новинки от NVIDIA, и там же можно было увидеть, что виде...
Обзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-930...
Обзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-930Тестируемая сегодня игровая мышка Corsair SCIMITAR RGB ELITE ориентирована на игры жанра MOBA и MMO. Одно...
Обновление улучшило автофокус в камере C...
Обновление улучшило автофокус в камере CКомпания Canon выпустила обновление для полнокадровой зеркальной камеры Canon 1D X Mark III. Версия проши...
Последняя версия G-Shock GMW-B5000 в кор...
Последняя версия G-Shock GMW-B5000 в корПоклонники квадратных часов G-Shocks теперь могут с нетерпением ждать новой модели. Это новый GMW-B5000-T...
Разработчики игры Marvel's Avengers выпу...
Разработчики игры Marvel's Avengers выпуРазработчики из Crystal Dynamics выпустили новый бета-патч 26.1 для ПК-версии Marvel's Avengers. Патч при...
Sony будет удаленно регулировать вентиля...
Sony будет удаленно регулировать вентиляВ сети появилась весьма интересная информация от сотрудников компании Sony относительно их консоли нового...
Смартфон Nokia 7.3 показали на рендерах ...
Смартфон Nokia 7.3 показали на рендерах Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер (Onleaks) поделился качественными рендерами смартфона Nokia 7.3,...
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистраторОбзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor