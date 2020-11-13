Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X

Сегодня в центре внимания у нас недорогой процессорный кулер башенного типа ID-COOLING SE-224-XT Black. Для него заявлен TDP на уровне 180 Вт. Установить его можно на актуальные сокеты AMD и Intel, включая LGA1200 и AMD. Оснащен одним вентиляторов. Ключевым отличием от базовой версии стала окраска в черный цвет.

ID-COOLING SE-224-XT Black обзор

Средняя его стоимость на момент публикации составляет 1900 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в фирменных цветах. На обратной стороне приведены характеристики на нескольких языках. Стартовый набор включает тюбик с термопастой, четыре скобы, вентилятор, опорные стойки и набор винтов. Есть руководство пользователя с описанием этапов установки на разных типах сокетов.

Внешний вид

Конструкция кулера полностью окрашена в черный цвет, включая контактную пластину. В этом цвете он смотрится благороднее.

Из изменений также отметим появление декоративных колпачков на концах медных трубок. По центру верхней пластины нанесен логотип производителя.

В целом же конструкция не претерпела заметных изменений. Это односекционный радиатор, состоящий из 46 пластин.

Пронизывают их четыре U-образные трубки с диаметром 6 мм. Осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

Высота системы в сборе не превышает 154 мм. Радиатор отцентрован, не перекрывает ближайшие слоты оперативной памяти.

На боковых частях радиатора есть продольные углубления. За счет них снижается сопротивление воздуха и шум.

Установить вентилятора можно на любой из сторон ID-COOLING SE-224-XT Black. В комплекте также предусмотрели дополнительную пару скоб, позволяя добавить второй вентилятор.

На внутренней стороне вентилятора резиновые уплотнители. Они предотвращают передачу вибрации на кулер.

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Подключается при помощи PWM-разъема. Кабель с запасом по длине.

Сборка

На контактную пластину зафиксирована крепежная пластина с подпружиненными винтами.Мы проводили установку на материнскую плату с сокетом LGA1200. Для монтажа потребуется фиксация усиливающей пластины. Используемые для первоначального прижима шайбы, выступают также опорой для монтажных пластин.

Термопаста для нанесения на крышку процессора идет в комплекте. При снятых планках оперативной памяти зафиксировать радиатор можно будет с установленным на нее вентилятором. Сам процесс сборки проходит быстро.

С вентилятором система охлаждения не создает проблем с высокими планками оперативной памяти. Слот PCI также не перекрывает.

Тесты ID-COOLING SE-224-XT Black

Шум

AMD Ryzen 5-3600

Intel Core i7-9700K

Итоги по ID-COOLING SE-224-XT Black

ID-COOLING SE-224-XT Black – недорогая система охлаждения с хорошей эффективностью отвода тепла. Подойдет для процессоров начального и среднего уровней. Отметим простой процесс установки, мультиплатформенность, наличие термопасты в комплекте, возможность дополнительно вторым вентилятором, окрашенный в черный цвет радиатор. Из недостатков шум на высоких скоростях вращения комплектного вентилятора.