Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X

Средняя его стоимость на момент публикации составляет 1900 рублей.
ID-COOLING SE-224-XT Black обзор
КомплектацияУпакован в коробку, оформленную в фирменных цветах. На обратной стороне приведены характеристики на нескольких языках. Стартовый набор включает тюбик с термопастой, четыре скобы, вентилятор, опорные стойки и набор винтов. Есть руководство пользователя с описанием этапов установки на разных типах сокетов.
Внешний видКонструкция кулера полностью окрашена в черный цвет, включая контактную пластину. В этом цвете он смотрится благороднее.
Из изменений также отметим появление декоративных колпачков на концах медных трубок. По центру верхней пластины нанесен логотип производителя.
В целом же конструкция не претерпела заметных изменений. Это односекционный радиатор, состоящий из 46 пластин.
Пронизывают их четыре U-образные трубки с диаметром 6 мм. Осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.
Высота системы в сборе не превышает 154 мм. Радиатор отцентрован, не перекрывает ближайшие слоты оперативной памяти.
На боковых частях радиатора есть продольные углубления. За счет них снижается сопротивление воздуха и шум.
Установить вентилятора можно на любой из сторон ID-COOLING SE-224-XT Black. В комплекте также предусмотрели дополнительную пару скоб, позволяя добавить второй вентилятор.
На внутренней стороне вентилятора резиновые уплотнители. Они предотвращают передачу вибрации на кулер.
Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Подключается при помощи PWM-разъема. Кабель с запасом по длине.
На контактную пластину зафиксирована крепежная пластина с подпружиненными винтами.
СборкаМы проводили установку на материнскую плату с сокетом LGA1200. Для монтажа потребуется фиксация усиливающей пластины. Используемые для первоначального прижима шайбы, выступают также опорой для монтажных пластин.
Термопаста для нанесения на крышку процессора идет в комплекте. При снятых планках оперативной памяти зафиксировать радиатор можно будет с установленным на нее вентилятором. Сам процесс сборки проходит быстро.
С вентилятором система охлаждения не создает проблем с высокими планками оперативной памяти. Слот PCI также не перекрывает.
Тесты ID-COOLING SE-224-XT Black
Шум
AMD Ryzen 5-3600
Intel Core i7-9700K