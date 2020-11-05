Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300

Тестируемая сегодня башенная система охлаждения ID-COOLING SE-914-XT Basic относится к недорогому сегменту. Позиционируется она как замена боксовому охлаждению, предлагая TDP на уровне 150 Вт с использованием радиатора высотой, не превышающей 126 мм. Обеспечивается широкая совместимость с корпусами, включая ITX-решения.

ID-COOLING SE-914-XT Basic обзор

Его продажи к моменту публикации уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 660 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в черно-оранжевой стилистике. На боковой грани приводится список поддерживаемых сокетов. Комплект включает дополнительные крепежные скобы для вентилятора, тюбик с термопастой, весь необходимый набор винтов.

Внешний вид

Это башенная система охлаждения с классической конструкцией. Комплектуется одним 92 мм вентилятором.

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 600 до 2200 оборотов в минуту. Это гидравлический подшипник.

Черная рамка и темно-серая крыльчатка. На крышку нанесена наклейка с логотипом производителя.

Крепится с помощью скоб. На боковой части радиатора есть канавки. К минусам отнесем отсутствие резиновых уплотнителей на крепежных отверстиях.

Предусмотрена дополнительная пара скоб. Владелец сможет добавить дополнительный вентилятор, приобретается он самостоятельно.

Радиатор ID-COOLING SE-914-XT Basic собран из 42 пластин. По краям они с волнообразными вырезами, уменьшающими сопротивление воздуха и снижающие уровень шума.

Верхняя пластина окрашена в черный цвет. Она с ровными границами, в центре логотип производителя.

В конструкции используется четыре U-образные трубки. Диаметр 6 мм. Они никелированы. Верхние концы опрессованы.

В районе контактной пластины они объединены с алюминиевым радиатором. Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

Сверху зафиксирована крепежная пластина с подпружиненными винтами.

Сборка

Поддерживаются все сокеты Intel, включая LGA-2066. Для AMD есть только сокет AM4. Хотя с учетом подборки актуальных плат и учета заявленного TDP в 150 W, этого вполне достаточно для закрытия всех потребностей.

Для AMD используется штатная усиливающая пластина. С нее нужно будет демонтировать пластиковые крепления. Для Intel первым шагом идет фиксация усиливающей пластины из комплекта.

Далее прикручиваются опорные металлические пластины с помощью винтов и крестовой отвертки. К ним остается прижать равномерно радиатор. В комплекте идет тюбик с термопастой. Весь монтаж проводится со снятым вентилятором.

После установки ID-COOLING SE-914-XT Basic не перекрывает ближайший слот оперативной памяти. Обеспечивается широкая совместимость с высокими планками памяти.

Тесты ID-COOLING SE-914-XT Basic

Шум

AMD Ryzen 5-3600

Итоги по ID-COOLING SE-914-XT Basic

Стоимость ID-COOLING SE-914-XT Basic укладывается в диапазон между BOX и OEM версиями процессоров уровня AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300, предлагая низкие рабочие температурные режимы работы процессора, отсутствие проблем с совместимостью при выборе компонентов, простой и надежный монтаж, а также термопасту в стартовом комплекте. Одно из самых интересных предложений в этом ценовом сегменте.