Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300

Его продажи к моменту публикации уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 660 рублей.
ID-COOLING SE-914-XT Basic обзор
КомплектацияУпакован в коробку, оформленную в черно-оранжевой стилистике. На боковой грани приводится список поддерживаемых сокетов. Комплект включает дополнительные крепежные скобы для вентилятора, тюбик с термопастой, весь необходимый набор винтов.
Внешний видЭто башенная система охлаждения с классической конструкцией. Комплектуется одним 92 мм вентилятором.
Скорость вращения регулируется в диапазоне от 600 до 2200 оборотов в минуту. Это гидравлический подшипник.
Черная рамка и темно-серая крыльчатка. На крышку нанесена наклейка с логотипом производителя.
Крепится с помощью скоб. На боковой части радиатора есть канавки. К минусам отнесем отсутствие резиновых уплотнителей на крепежных отверстиях.
Предусмотрена дополнительная пара скоб. Владелец сможет добавить дополнительный вентилятор, приобретается он самостоятельно.
Радиатор ID-COOLING SE-914-XT Basic собран из 42 пластин. По краям они с волнообразными вырезами, уменьшающими сопротивление воздуха и снижающие уровень шума.
Верхняя пластина окрашена в черный цвет. Она с ровными границами, в центре логотип производителя.
В конструкции используется четыре U-образные трубки. Диаметр 6 мм. Они никелированы. Верхние концы опрессованы.
В районе контактной пластины они объединены с алюминиевым радиатором. Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.
Сверху зафиксирована крепежная пластина с подпружиненными винтами.
СборкаПоддерживаются все сокеты Intel, включая LGA-2066. Для AMD есть только сокет AM4. Хотя с учетом подборки актуальных плат и учета заявленного TDP в 150 W, этого вполне достаточно для закрытия всех потребностей.
Для AMD используется штатная усиливающая пластина. С нее нужно будет демонтировать пластиковые крепления. Для Intel первым шагом идет фиксация усиливающей пластины из комплекта.
Далее прикручиваются опорные металлические пластины с помощью винтов и крестовой отвертки. К ним остается прижать равномерно радиатор. В комплекте идет тюбик с термопастой. Весь монтаж проводится со снятым вентилятором.
После установки ID-COOLING SE-914-XT Basic не перекрывает ближайший слот оперативной памяти. Обеспечивается широкая совместимость с высокими планками памяти.
Тесты ID-COOLING SE-914-XT Basic
Шум
AMD Ryzen 5-3600