Обзор ID-COOLING XF-12025-ARGB. Комплект вентиляторов с подсветкой

Далеко не каждый корпус сопровождается необходимым количеством вентиляторов, позволяющих без дополнительных затрат организовать эффективное движение воздуха во внутренней камере. Изучаемый сегодня набор ID-COOLING XF-12025-ARGB предлагает управляемую и синхронизируемую подсветку и регулируемую скорость оборотов.

ID-COOLING XF-12025-ARGB обзор

Комплектация

Приобрести можно набором из одного или трех вентиляторов. Максимальный набор комплектующих идет в полном комплекте. Стоимость 800 и 2 300 рублей соответственно.Упакованы в коробку, оформленную в традиционной стилистике. На лицевой стороне изображение вентиляторов с работающей подсветкой. С обратной подробные данные по характеристикам.

Комплект включает разветвитель, переходник для синхронизации подсветки ARGB, встроенный контроллер, винты для фиксации на радиаторе или корпусе, а также инструкцию.

Внешний вид

Выполнены в типоразмере 120 мм. Квадратная рамка черного цвета. По углам отверстия сопровождаются антивибрационными накладками.

В центре моторный блок с нанесенным логотипом производителя. В нем используется гидродинамический подшипник скольжения с высоким ресурсом службы.

Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Для вентиляторов заявлен высокий ресурс службы.

11 лопастей из матового пластика. Площадь с лопастями подсвечивается многоцветной подсветкой.

ID-COOLING XF-12025-ARGB сопровождаются встроенным контроллером, получающим питание от линии SATA. Три кнопки для переключения эффекта, цвета и скорости.

Минусом является сложность доступа к нему в условиях закрытого корпуса. С платами, оснащенными ARGB-разъемом, можно будет синхронизировать подсветку с остальными компонентами.

В комплекте есть разветвитель для подключения к одному гнезду. Выглядит подсветка привлекательно.

Устанавливать вентиляторы можно на радиатор или стенку корпуса. Производитель изначально предусмотрел два типа винтов и саморезов.

От каждого из вентиляторов отходит два кабеля с разными типами разъемов: 4pin PWM и ARGB.

Тесты

Замеры уровня шума проводились со снятой крышкой корпуса на расстоянии 40 сантиметров. Скорость оборотов регулировалась средствами материнской платы.

Итоги

Невысокая стоимость ID-COOLING XF-12025-ARGB делает их интересным вариантом для улучшения отвода тепла за счет оптимизации движения воздуха внутри корпуса, а также дополнения или апгрейда системы жидкостного охлаждения. Два винта для крепежа в комплекте, возможность синхронизации через ARGB, комплектный контроллер, регулировка оборотов в широком диапазоне. К минусам отнесем шум на максимальных оборотах.