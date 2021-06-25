Обзор ID-COOLING XF-12025-ARGB. Комплект вентиляторов с подсветкой

Приобрести можно набором из одного или трех вентиляторов. Максимальный набор комплектующих идет в полном комплекте. Стоимость 800 и 2 300 рублей соответственно.
Комплект включает разветвитель, переходник для синхронизации подсветки ARGB, встроенный контроллер, винты для фиксации на радиаторе или корпусе, а также инструкцию.
В центре моторный блок с нанесенным логотипом производителя. В нем используется гидродинамический подшипник скольжения с высоким ресурсом службы.
Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Для вентиляторов заявлен высокий ресурс службы.
11 лопастей из матового пластика. Площадь с лопастями подсвечивается многоцветной подсветкой.
ID-COOLING XF-12025-ARGB сопровождаются встроенным контроллером, получающим питание от линии SATA. Три кнопки для переключения эффекта, цвета и скорости.
Минусом является сложность доступа к нему в условиях закрытого корпуса. С платами, оснащенными ARGB-разъемом, можно будет синхронизировать подсветку с остальными компонентами.
В комплекте есть разветвитель для подключения к одному гнезду. Выглядит подсветка привлекательно.
Устанавливать вентиляторы можно на радиатор или стенку корпуса. Производитель изначально предусмотрел два типа винтов и саморезов.
От каждого из вентиляторов отходит два кабеля с разными типами разъемов: 4pin PWM и ARGB.