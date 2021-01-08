Обзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкой

Тестируемая сегодня система жидкостного охлаждения ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB относится к недорогому сегменту, но при этом предлагает адресную подсветку на помпе и вентиляторах. Этот типоразмер позволяет рассматривать его для корпусов разных типоразмеров. Его тестирование мы проводили с процессором Intel Core i5-10600K.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Средняя его стоимость составляет 4 500 рублей.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением системы в сборе и списком ключевых особенностей. Здесь также есть информация по поддерживаемым фирменным системам синхронизации подсветки.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Комплект включает усиливающую пластину, крепежные пластины, винты и гайки, тюбик с термопастой, кабель синхронизации подсветки, контроллер управления подсветкой, питающий кабель, руководство пользователя.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Внешний вид

Традиционный формат исполнения для необслуживаемой системы охлаждения. Радиатор, помпа с водоблоком и соединительные шланги.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Алюминиевый радиатор, окрашенный в черный цвет. 12 каналов с заполненными между ними пространством с гофролентой.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Вентиляторы можно установить с одной из двух сторон. Комплектуется система двумя ID-12025M12S с 11 лопастями.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Подсвечивается вся площадь за исключением рамки. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1500 оборотов в минуту. Места крепления с антивибрационными накладками.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

От каждого из вентиляторов отходит два кабеля. Один из них с 4PWM, второй с 5V ARGB. Для удобства в комплекте предусмотрели разветвители.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Соединительные шланги у ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB длиной 40 см. Они сопровождаются защитной оплеткой. Места соединений опрессованы и защищены от перегиба.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Блок помпы совмещен с водоблоком. Цилиндрическая форма с крышкой, на которую нанесен логотип производителя. Этот элемент также подсвечивается.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Основание медной. Плоскость ровная. Скорость вращения помпы составляет 2100 оборотов в минуту. Как и от вентиляторов отходят два кабеля.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Управлять подсветкой тут можно с помощью встроенного контроллера с набором кнопок для переключения цветов и эффектов. Предлагается хороший выбор.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

К нему же можно будет подключить сторонние устройства с тем же типом разъема. Минусом является сложность с доступом к кнопкам в корпусе с закрытыми стенками.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Для того чтобы не сталкиваться с этим есть возможность подключиться к материнской плате с разъемом 5V ARGB. Так управление вестись будет через программное обеспечение.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Сборка

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB поддерживает актуальные сокеты Intel и AMD. Процесс сборки простой. Для начала ставится усиливающая пластина.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Фиксируется крепежная пластина. Наносим термопасту на крышку процессора. Прижимаем водоблок с помпой к процессору.

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Остается подключить кабели и зафиксировать радиатор на стенке корпуса. Длины кабелей и шлангов тут с запасом.

Тесты с Intel Core i5-10600K

ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Итоги по ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB

Несмотря на невысокую стоимость ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB демонстрирует хорошую эффективность отвода тепла с умеренным уровнем шума. Управляемая подсветка с двумя вариантами управления, универсальность по подбору платформ, шланги с защитной оплеткой, разветвители для питающих и интерфейсных кабелей. Из особенностей отметим наличие шума при выходе на максимальные обороты.
Комментарии и отзывы ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB
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