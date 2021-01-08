Обзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкой

Средняя его стоимость составляет 4 500 рублей.
ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB обзор
КомплектацияУпакован в коробку с изображением системы в сборе и списком ключевых особенностей. Здесь также есть информация по поддерживаемым фирменным системам синхронизации подсветки.
Комплект включает усиливающую пластину, крепежные пластины, винты и гайки, тюбик с термопастой, кабель синхронизации подсветки, контроллер управления подсветкой, питающий кабель, руководство пользователя.
Внешний видТрадиционный формат исполнения для необслуживаемой системы охлаждения. Радиатор, помпа с водоблоком и соединительные шланги.
Алюминиевый радиатор, окрашенный в черный цвет. 12 каналов с заполненными между ними пространством с гофролентой.
Вентиляторы можно установить с одной из двух сторон. Комплектуется система двумя ID-12025M12S с 11 лопастями.
Подсвечивается вся площадь за исключением рамки. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1500 оборотов в минуту. Места крепления с антивибрационными накладками.
От каждого из вентиляторов отходит два кабеля. Один из них с 4PWM, второй с 5V ARGB. Для удобства в комплекте предусмотрели разветвители.
Соединительные шланги у ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB длиной 40 см. Они сопровождаются защитной оплеткой. Места соединений опрессованы и защищены от перегиба.
Блок помпы совмещен с водоблоком. Цилиндрическая форма с крышкой, на которую нанесен логотип производителя. Этот элемент также подсвечивается.
Основание медной. Плоскость ровная. Скорость вращения помпы составляет 2100 оборотов в минуту. Как и от вентиляторов отходят два кабеля.
Управлять подсветкой тут можно с помощью встроенного контроллера с набором кнопок для переключения цветов и эффектов. Предлагается хороший выбор.
К нему же можно будет подключить сторонние устройства с тем же типом разъема. Минусом является сложность с доступом к кнопкам в корпусе с закрытыми стенками.
Для того чтобы не сталкиваться с этим есть возможность подключиться к материнской плате с разъемом 5V ARGB. Так управление вестись будет через программное обеспечение.
СборкаID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB поддерживает актуальные сокеты Intel и AMD. Процесс сборки простой. Для начала ставится усиливающая пластина.
Фиксируется крепежная пластина. Наносим термопасту на крышку процессора. Прижимаем водоблок с помпой к процессору.
Остается подключить кабели и зафиксировать радиатор на стенке корпуса. Длины кабелей и шлангов тут с запасом.
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