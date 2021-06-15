Обзор ID-Cooling FROSTFLOW X 360. Недорогое жидкостное охлаждение процессора

Приобрести можно в российских магазинах за 5 500 рублей.
ID-Cooling FROSTFLOW X 360 обзор
КомплектацияУпакована в коробку с изображением системы в сборе. С обратной стороны подробные данные по характеристикам. Согласно данной информации, это система с универсальным набором креплений, включая HEDT-платформы.
Внутри комплектующие зафиксированы в гофрокартон. Комплект включает три вентилятора, крепежные рамки, усиливающую рамку, набор винтов, разветвитель для подключения вентиляторов, переходник питания на SATA, тюбик с термопастой, инструкцию по установке и гарантийный талон.
Внешний видВыполнена в неразборном контуре, состоящем из радиатора и водоблока, совмещенного с помпой. Соединены они между собой гибкими шлангами с защитной нейлоновой оплеткой.
Длина трубок 46.5 сантиметров. Места соединений с элементами системы опрессованы. Она необслуживаемая.
Внешний вид строгий, тут нет многоцветной подсветки, только кольцевая зона на крышке водоблока. Цвет постоянный – белый. Отключить ее нельзя.
Установлена помпа с частотой 2100 оборотов. Цилиндрический каркас из черного пластика.
Основание медное с хорошим качеством обработки. Оно ровное, обеспечивает равномерный прижим к крышке процессора.
Радиатор у ID-Cooling FROSTFLOW X 360 выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Традиционные габариты для такого типоразмера. Толщина 27 мм.
Пространство между каналами заполнено гофролентой. Вентиляторы можно установить с двух сторон корпуса. На боковой грани белой краской нанесен логотип производителя.
Комплектуется система жидкостного охлаждения тремя вентиляторами ID-12025M12S типоразмера 120 мм. Скорость оборотов регулируется в диапазоне до 1800 оборотов в минуту.
Черная рамка с антивибрационными накладками. Лопасти с текстурным рисунком. Они отличаются высоким уровнем статического давления до 2.15.
Для упрощения аккуратного монтажа в корпусе и решения вопроса ограниченного числа разъемов на плате предусмотрели разветвитель на три линии. Помпу можно будет запитать от линии SATA.
СборкаПроцесс сборки подробно описан в комплектной инструкции. Он простой и занимает мало времени. Начать рекомендуем с установки опорной рамки на водоблок и фиксации вентиляторов.
Далее фиксируется усиливающая пластина с помощью накатанных винтов. В корпусах с вырезом в районе сокета можно будет проводить, не снимая платы.
Остается нанести комплектную термопасту на крышку процессора и равномерно прижать водоблок, затягивая винты. Фиксируем радиатор на стенке корпуса.
ТестыШум на расстоянии 40 см со снятой боковой стенкой корпуса.
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