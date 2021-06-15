Обзор ID-Cooling FROSTFLOW X 360. Недорогое жидкостное охлаждение процессора

Несмотря на улучшение техпроцесса и заявленную заботу об экологии, настольные процессоры от поколения к поколению повышают требования к используемой системе отвода тепла. Решения уровня Intel Core i7 и выше, а также AMD Ryzen 7 и выше требуют или установки монструозной башенной конструкции, или системы жидкостной системы. Мы отдаем предпочтение СЖО, они надежные и простые в эксплуатации, оставляют после монтажа свободный доступ к элементам на материнской плате. Да и еще часто сопоставимы по стоимости с башнями. Как пример, изучаемая сегодня ID-Cooling FROSTFLOW X 360 с заявленным TDP 350 Вт.

ID-Cooling FROSTFLOW X 360 обзор

Комплектация

Приобрести можно в российских магазинах за 5 500 рублей.Упакована в коробку с изображением системы в сборе. С обратной стороны подробные данные по характеристикам. Согласно данной информации, это система с универсальным набором креплений, включая HEDT-платформы.

Внутри комплектующие зафиксированы в гофрокартон. Комплект включает три вентилятора, крепежные рамки, усиливающую рамку, набор винтов, разветвитель для подключения вентиляторов, переходник питания на SATA, тюбик с термопастой, инструкцию по установке и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в неразборном контуре, состоящем из радиатора и водоблока, совмещенного с помпой. Соединены они между собой гибкими шлангами с защитной нейлоновой оплеткой.

Длина трубок 46.5 сантиметров. Места соединений с элементами системы опрессованы. Она необслуживаемая.

Внешний вид строгий, тут нет многоцветной подсветки, только кольцевая зона на крышке водоблока. Цвет постоянный – белый. Отключить ее нельзя.

Установлена помпа с частотой 2100 оборотов. Цилиндрический каркас из черного пластика.

Основание медное с хорошим качеством обработки. Оно ровное, обеспечивает равномерный прижим к крышке процессора.

Радиатор у ID-Cooling FROSTFLOW X 360 выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Традиционные габариты для такого типоразмера. Толщина 27 мм.

Пространство между каналами заполнено гофролентой. Вентиляторы можно установить с двух сторон корпуса. На боковой грани белой краской нанесен логотип производителя.

Комплектуется система жидкостного охлаждения тремя вентиляторами ID-12025M12S типоразмера 120 мм. Скорость оборотов регулируется в диапазоне до 1800 оборотов в минуту.

Черная рамка с антивибрационными накладками. Лопасти с текстурным рисунком. Они отличаются высоким уровнем статического давления до 2.15.

Сборка

Для упрощения аккуратного монтажа в корпусе и решения вопроса ограниченного числа разъемов на плате предусмотрели разветвитель на три линии. Помпу можно будет запитать от линии SATA.Процесс сборки подробно описан в комплектной инструкции. Он простой и занимает мало времени. Начать рекомендуем с установки опорной рамки на водоблок и фиксации вентиляторов.

Далее фиксируется усиливающая пластина с помощью накатанных винтов. В корпусах с вырезом в районе сокета можно будет проводить, не снимая платы.

Остается нанести комплектную термопасту на крышку процессора и равномерно прижать водоблок, затягивая винты. Фиксируем радиатор на стенке корпуса.

Тесты

Шум на расстоянии 40 см со снятой боковой стенкой корпуса.

Intel Core i9-10900K

AMD Ryzen 9 5950X

Итоги

ID-Cooling FROSTFLOW X 360 станет хорошим выбором для старших процессоров, обеспечивая эффективный отвод тепла. Невысокая стоимость, простой способ установки, строгий внешний вид, высокий ресурс службы, наличие в комплекте термопасты. Отдельно отметим отсутствие подсветки, согласно вашим отзывам, спрос на такие системы «без переплаты за иллюминацию» есть. Из минусов отметим шум на высоких оборотах.