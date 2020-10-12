Обзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкой

В большинстве систем жидкостного охлаждения с закрытом контуром блок помпы совмещен с водоблоком, устанавливаемым на процессор. Как итог, наиболее подверженный поломке элемент находится близко от дорогостоящих компонентов. В ID-Cooling IceFlow 240 ARGB она размещается внутри блока радиатора, приближая ее по исполнению к кастомным решениям. Еще одной интересной особенностью стала общая рамка для вентиляторов.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Она уже стала доступной в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 6600 рублей.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB обзор

Комплектация

Упакована в коробку с изображением системы в сборе и данными по ее характеристикам. Комплект включает две крепежные рамки, набор винтов и гаек, усиливающую пластину, тюбик с термопастой, кабель питания с блоком управления, разветвитель для управления подключения подсветки, руководство по сборке.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Внешний вид

Выполнена система в закрытом корпусе. Состоит из радиатора с помпой и водоблока. Между собой они соединены гибкими трубками с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 40 сантиметров.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Трубки отпрессованы в местах соединения. Они необслуживаемые. Один из фитингов является цельным продолжением помпы. Так уменьшается количество соединений, потенциально подверженных протечкам.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Кабель питания помпы также выходит от радиатора, а не помпы, упрощая аккуратный монтаж в корпусе. Второй кабель идет от рамки вентиляторов. Управлять вращением помпы и вентиляторов можно в отдельности.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

В ID-Cooling IceFlow 240 ARGB установлена помпа с давлением 1.8 м водяного столба. За час она прокачивает до 240 литров жидкости.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Верхняя часть ее с зеркальным покрытием. Внутренняя подложка с заполняющей многоцветной подсветкой. В центре нанесен логотип производителя. Также подсвечивается периметр помпы.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Основание медное. Хорошо отполировано. Есть пазы для фиксации опорной металлической рамки.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Радиатор выполнен из алюминия, окрашен в черный цвет. Каналы заполнены гофролентой. Толщина его составляет 30 мм.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Вентиляторы объединены в общую пластиковую рамку. Они подключаются общими кабелями. Один отвечает за вращение, второй за подсветку.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Каждый создает воздушный поток до 95 м3/ч. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 900 до 2000 об/мин.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Для создания общего эффекта свечения и решения вопроса ограниченного числа ARGB-разъемов на плате в комплекте предусмотрен разветвитель на три таких разъема. При таком подключении управление будет осуществляться программным обеспечением материнской платы.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Еще одним вариантом станет подключение комплектного блока управления к SATA-линии блока питания. Три кнопки переключают скорость и тип эффекта. Предлагается хороший выбор эффектов.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Сборка

Поддерживаются все актуальные сокеты INTEL, а также сокет AMD AM4. Процесс установки подробно описан в комплектной инструкции в виде наглядных иллюстраций.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Рассмотрим установку на примере процессора AMD Ryzen 5 3600. В качестве усиливающей пластины для него используется штатная пластина с платы. Предварительно потребуется снять пластиковые фиксаторы. Вместо них ставятся опорные винтовые балки.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

На водоблок ID-Cooling IceFlow 240 ARGB устанавливается опорная металлическая пластина. Наносится термопаста на крышку процессора, тюбик идет в комплекте. Равномерно прижимается при помощи четырех гаек.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Из-за особенности расположения помпы нужно устанавливать часть с ней ниже, чем свободный блок радиатора. Так исключается возможное завоздушивание. Из-за этого же не рекомендуется установка на верхнюю стенку корпуса.

Тесты

Заявленный TDP для нее составляет 250W. Мы проводили тестирование с процессорами Intel и AMD.

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Итоги по ID-Cooling IceFlow 240 ARGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorID-Cooling IceFlow 240 ARGB при своей невысокой стоимости предлагает высокую эффективность отвода тепла, продуманную конструкцию с высоким ресурсом службы, возможность аккуратного монтажа в корпусе, совместимость с актуальными сокетами, простую установку, наличие термопасты в комплекте, управляемую ARGB-подсветку с возможностью синхронизации и автономного управления. Из ограничений отметим необходимость правильной ориентации радиатора в корпусе.
ID-Cooling IceFlow 240 ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ID-Cooling IceFlow 240 ARGB
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