Недорогое охлаждение процессора с подсветкой. Обзор ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Комплект включает крепежные элементы, скобы для вентилятора, пакетик с термопастой, усиливающая пластина, руководство пользователя, радиатор и вентилятор. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе и данными по ее характеристикам.
Пронизывают пластины четыре U-образные никелированные 6 мм медными трубками. Расположены они шахматным порядком. Опрессованы без дополнительного пропаивания.
Сверху установлена декоративная пластиковая накладка, закрывающая концы медных трубок и верхнюю пластину. Она окрашена в черный цвет с текстурой под шлифованный металл.
Применена технология прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Качество полировки хорошее, поверхность ровная.
Комплектуется ID-Cooling SE-214-XT ARGB вентилятором типоразмера 120 мм. Скорость его вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.
Пластиковая рамка черного цвета и полуматовые лопасти, пространство которых подсвечивается. В этой модели это адресная подсветка, которую можно будет синхронизировать с остальными компонентами.
Крепится вентилятор при помощи металлических скоб. В комплекте также есть дополнительная пара для возможности расширения установкой второго вентилятора.
На внутренней стороне рамки нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие передачу вибрации на радиатор. Подключается при помощи двух кабелей с разъемами 4-пин PWM и ARGB-коннектора.
Первым шагом поставили усиливающую пластину. Она прижимается при помощи пластиковых стоек, которые будут выступать опорой для крепежных пластин. фиксируем эти пластины при помощи винтов, используя крестовую отвертку.
Наносим комплектную пасту на крышку процессора. Прижимаем равномерно радиатор ID-Cooling SE-214-XT ARGB и далее устанавливаем вентилятор. Финальным шагом подключаем к материнской плате.
Конструкция с установленным вентилятором не перекрывает ближайший слот оперативной памяти.
Тесты велись с процессором Intel Core i5-12400 в условиях открытого стенда. Нагрузка создавалась с помощью AIDA 64.
Замер шума велся на расстоянии 20 сантиметров. Вентилятор вращался на максимальных оборотах.