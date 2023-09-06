Недорогое охлаждение процессора с подсветкой. Обзор ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Далеко не все процессоры требуют установки монструозного и высокопроизводительного охлаждения, а чаще всего можно эффективно решить вопрос недорогими вариантами, обеспечив низкие рабочие температуры в нагрузке и не требовать значительных затрат. При этом они могут выглядеть хорошо, как пример тестируемая сегодня ID-Cooling SE-214-XT ARGB с поддержкой актуальных сокетов и поддерживающий адресную подсветку с синхронизацией с остальными компонентами.

Комплектация

Комплект включает крепежные элементы, скобы для вентилятора, пакетик с термопастой, усиливающая пластина, руководство пользователя, радиатор и вентилятор. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе и данными по ее характеристикам.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB обзор

Внешний вид

Это односекционная конструкция, радиатор которой собран из 48 пластин, расстояние между которыми составляет 2 мм. Площадь отвода у них составляет 2600 квадратных сантиметров. Заявленный уровень TDP составляет 180 Вт.

Пронизывают пластины четыре U-образные никелированные 6 мм медными трубками. Расположены они шахматным порядком. Опрессованы без дополнительного пропаивания.

Сверху установлена декоративная пластиковая накладка, закрывающая концы медных трубок и верхнюю пластину. Она окрашена в черный цвет с текстурой под шлифованный металл.

Применена технология прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Качество полировки хорошее, поверхность ровная.

Комплектуется ID-Cooling SE-214-XT ARGB вентилятором типоразмера 120 мм. Скорость его вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Пластиковая рамка черного цвета и полуматовые лопасти, пространство которых подсвечивается. В этой модели это адресная подсветка, которую можно будет синхронизировать с остальными компонентами.

Крепится вентилятор при помощи металлических скоб. В комплекте также есть дополнительная пара для возможности расширения установкой второго вентилятора.

Сборка

На внутренней стороне рамки нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие передачу вибрации на радиатор. Подключается при помощи двух кабелей с разъемами 4-пин PWM и ARGB-коннектора.Поддерживаются сокеты Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 и AMD AM5/AM4. Все необходимое для монтажа входит в стартовый комплект. Монтаж велся на материнскую плату с сокетом LGA1700.

Первым шагом поставили усиливающую пластину. Она прижимается при помощи пластиковых стоек, которые будут выступать опорой для крепежных пластин. фиксируем эти пластины при помощи винтов, используя крестовую отвертку.

Наносим комплектную пасту на крышку процессора. Прижимаем равномерно радиатор ID-Cooling SE-214-XT ARGB и далее устанавливаем вентилятор. Финальным шагом подключаем к материнской плате.

Конструкция с установленным вентилятором не перекрывает ближайший слот оперативной памяти.

Тесты

Тесты велись с процессором Intel Core i5-12400 в условиях открытого стенда. Нагрузка создавалась с помощью AIDA 64.

Замер шума велся на расстоянии 20 сантиметров. Вентилятор вращался на максимальных оборотах.

Итоги

ID-Cooling SE-214-XT ARGB недорогое охлаждение для процессоров начального и среднего уровня. Простая установка, совместимость с высокими планками оперативной памяти, термопаста в комплекте, адресная подсветка и возможность добавления второго вентилятора.