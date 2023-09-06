Недорогое охлаждение процессора с подсветкой. Обзор ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Далеко не все процессоры требуют установки монструозного и высокопроизводительного охлаждения, а чаще всего можно эффективно решить вопрос недорогими вариантами, обеспечив низкие рабочие температуры в нагрузке и не требовать значительных затрат. При этом они могут выглядеть хорошо, как пример тестируемая сегодня ID-Cooling SE-214-XT ARGB с поддержкой актуальных сокетов и поддерживающий адресную подсветку с синхронизацией с остальными компонентами.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Комплектация

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Комплект включает крепежные элементы, скобы для вентилятора, пакетик с термопастой, усиливающая пластина, руководство пользователя, радиатор и вентилятор. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе и данными по ее характеристикам.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

ID-Cooling SE-214-XT ARGB обзор

Внешний вид

Это односекционная конструкция, радиатор которой собран из 48 пластин, расстояние между которыми составляет 2 мм. Площадь отвода у них составляет 2600 квадратных сантиметров. Заявленный уровень TDP составляет 180 Вт.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Пронизывают пластины четыре U-образные никелированные 6 мм медными трубками. Расположены они шахматным порядком. Опрессованы без дополнительного пропаивания.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Сверху установлена декоративная пластиковая накладка, закрывающая концы медных трубок и верхнюю пластину. Она окрашена в черный цвет с текстурой под шлифованный металл.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Применена технология прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Качество полировки хорошее, поверхность ровная.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Комплектуется ID-Cooling SE-214-XT ARGB вентилятором типоразмера 120 мм. Скорость его вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Пластиковая рамка черного цвета и полуматовые лопасти, пространство которых подсвечивается. В этой модели это адресная подсветка, которую можно будет синхронизировать с остальными компонентами.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Крепится вентилятор при помощи металлических скоб. В комплекте также есть дополнительная пара для возможности расширения установкой второго вентилятора.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

На внутренней стороне рамки нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие передачу вибрации на радиатор. Подключается при помощи двух кабелей с разъемами 4-пин PWM и ARGB-коннектора.

Сборка

Поддерживаются сокеты Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 и AMD AM5/AM4. Все необходимое для монтажа входит в стартовый комплект. Монтаж велся на материнскую плату с сокетом LGA1700.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Первым шагом поставили усиливающую пластину. Она прижимается при помощи пластиковых стоек, которые будут выступать опорой для крепежных пластин. фиксируем эти пластины при помощи винтов, используя крестовую отвертку.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Наносим комплектную пасту на крышку процессора. Прижимаем равномерно радиатор ID-Cooling SE-214-XT ARGB и далее устанавливаем вентилятор. Финальным шагом подключаем к материнской плате.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Конструкция с установленным вентилятором не перекрывает ближайший слот оперативной памяти.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Тесты

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Тесты велись с процессором Intel Core i5-12400 в условиях открытого стенда. Нагрузка создавалась с помощью AIDA 64.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Замер шума велся на расстоянии 20 сантиметров. Вентилятор вращался на максимальных оборотах.

ID-Cooling SE-214-XT ARGB

Итоги

ID-Cooling SE-214-XT ARGB недорогое охлаждение для процессоров начального и среднего уровня. Простая установка, совместимость с высокими планками оперативной памяти, термопаста в комплекте, адресная подсветка и возможность добавления второго вентилятора.
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