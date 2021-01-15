Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждения с двумя вентиляторами

Наиболее распространенным вариантом при выборе охлаждения являются башенные системы охлаждения. Они при своей невысокой стоимости относительно жидкостных систем, предлагают хорошую эффективность отвода тепла и полное отсутствие даже потенциального риска протечки. Тестируемая сегодня система ID-Cooling SE-225-XT Black предлагает сразу два вентилятора в стартовом комплекте и классический односекционный радиатор.

Комплектация

Рекомендованная его стоимость составляет 40 долларов.

Упакован в коробку с изображением системы в сборе и данными по характеристикам. Стартовый набор состоит из усиливающей пластины, опорных площадок AMD и Intel, скоб для вентиляторов, двух вентиляторов, винтов, антивибрационных накладок, тюбика с термопастой, инструкции по сборке.

Внешний вид

Это обновленная версия башенной системы охлаждения, особенностью которой стала покраска в черный цвет. Здесь цвет изменен не только для радиатора, но и контактной пластины и медных трубок.

Односекционная конструкция, состоящая из 56 пластин. Они пронизаны пятью медными трубками, верхние концы которых запаяны.

Высота системы в сборе составляет 154 мм. Расстояние между пластинками 1.7 мм. Общая эффективная площадь рассеивания 7000 квадратных сантиметров.

Верхняя с нанесенным логотипом по центру. Она идет с большей толщиной.

Медные трубки в ID-Cooling SE-225-XT Black опрессованы в основании. Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Размеры основания составляют 44 на 38 мм.

Плоскость ровная, хорошо отполирована. На нее в последующем будут фиксироваться опорные пластины под соответствующий сокет.

Под крепежные скобы на боковых гранях идет канавка. Сам блок радиатора расположен четко по центру.

В комплекте идут два вентилятора ID-12025M12S. Они также в черном цвете. Места креплений с антивибрационными накладками.

Используется гидродинамический подшипник. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту.

Сборка

Девять лопастей. Заявленный уровень воздушного давления до 2.6 мм H20. Подключается при помощи традиционного 4-пинового коннектора.Поддерживаются актуальные сокеты AMD и Intel. Мы проводили установку на платы с сокетами LGA1200 и LGA2066. Процесс установки подробно описан в комплектной инструкции.

Начинаем его с фиксации усиливающей пластины и опорных площадок на ней. К ним в последующем притягивается радиатор ID-Cooling SE-225-XT Black с помощью крестовой отвертки. Сборка проходит со снятыми вентиляторами.

В сборе башенная конструкция частично перекрывает первый слот оперативной памяти на материнской плате.

Тесты

Intel Core i7-7820X

Для системы заявлен уровень TDP на уровне 220 Вт. Тестирование температурных режимов проводилось с процессором Intel Core i5-10600K, а также Intel Core i7-7820X.

Отдельно проведены замеры уровня шума.

Итоги по ID-Cooling SE-225-XT Black

ID-Cooling SE-225-XT Black – недорогая башенная система охлаждения с высоким уровнем TDP. Два вентилятора с регулируемой скоростью вращения, односекционный радиатор с пятью медными трубками, совместимость с актуальными сокетами и простая установка, аккуратный внешний вид. Из ограничений отметим перекрытие ближайшего слота под оперативную память.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".