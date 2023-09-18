Система охлаждения для процессоров среднего уровня. Обзор ID-Cooling SE-226-XT Black

Продолжая изучение актуальных систем охлаждения процессора сегодня в центре внимания будет ID-Cooling SE-226-XT Black с заявленным уровнем TDP до 250 Вт, выполненный в односекционной конструкции с 120 мм вентилятором. Данная система поддерживает ранее вышедшие и актуальные процессоры от Intel и AMD.

Комплектация

Коробке в традиционном цветовом оформлении. На обратной ее стороне представлена таблица с техническими характеристиками. Комплект включает тюбик с термопастой, две пары металлических скоб для вентилятора, опорные пластины и крепеж для двух платформ, наклейку с логотипом бренда и руководство пользователя.

ID-Cooling SE-226-XT Black обзор

Внешний вид

Все элементы конструкции, как и комплектный вентилятор выполнены в черном цвете. Он хорошо смотрится в собранном виде и сочетается с другими элементами системы.

Односекционный радиатор, состоящий из 41 алюминиевой пластины. Расстояние между пластинами составляет 2.2 мм, толщина 0.4 мм.

Боковые грани с вырезами в виде зубцов, которые вместе призваны снизить уровень шума и понизить уровень сопротивления воздушному потоку. По краям пазы, используемые металлическими скобами для фиксации вентилятора.

Стартовый комплект включает дополнительную пару, которая позволит владельцу установить второй вентилятлор.

На верхней стороне металлическая накладка со шлифованным покрытием и заглушками под тепловые трубки. Есть отверстие и канал которые используются для затягивания подпружиненного винта при проведении монтажа.

Высота ID-Cooling SE-226-XT Black составляет 154 мм. Для совместимости с высокими планками оперативной памяти 10 нижних пластин меньше по ширине.

Здесь шесть никелированных 6 мм медных трубок. Пластины они пронизывают в шахматном порядке.

Контактная пластина отполирована, она ровная, выполнена она из меди. Размеры составляют 40 на 43.5 мм.

Комплектуется кулер вентилятором типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту.

Уголки с антивибрационными силиконовыми накладками. На крышку моторного блока нанесен логотип бренда. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором длиной 25 сантиметров.

Сборка

ID-Cooling SE-226-XT Black поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel. Сборка проходит быстро, но для нее будет необходима крестовая отвертка с длинным жалом. Монтаж системы велся на плату с сокетом LGA 1700.

Опорные пластины соединяются с усиливающей пластиной. Ровным слоем наносим термопасту на крышку процессора. Прижимаем равномерно радиатор со снятым вентилятором, который будет установлен только на финальном этапе.

Система в сборе не перекрывает слот оперативной памяти.

Тесты

Тесты вели с процессором Intel Core i5-12400 в условиях открытого стенда. Синтетическая нагрузка создана с помощью AIDA 64.

Комплектный вентилятор работает тихо.

Итоги

ID-Cooling SE-226-XT Black – система охлаждения для процессоров среднего уровня, позволяющая проводить разгон. Строгий внешний вид, совместимость с платформами AMD и Intel, термопаста в комплекте, возможность добавления второго вентилятора, совместимость с высокими планками оперативной памяти.