Система охлаждения для процессоров среднего уровня. Обзор ID-Cooling SE-226-XT Black

Односекционный радиатор, состоящий из 41 алюминиевой пластины. Расстояние между пластинами составляет 2.2 мм, толщина 0.4 мм.
Боковые грани с вырезами в виде зубцов, которые вместе призваны снизить уровень шума и понизить уровень сопротивления воздушному потоку. По краям пазы, используемые металлическими скобами для фиксации вентилятора.
Стартовый комплект включает дополнительную пару, которая позволит владельцу установить второй вентилятлор.
На верхней стороне металлическая накладка со шлифованным покрытием и заглушками под тепловые трубки. Есть отверстие и канал которые используются для затягивания подпружиненного винта при проведении монтажа.
Высота ID-Cooling SE-226-XT Black составляет 154 мм. Для совместимости с высокими планками оперативной памяти 10 нижних пластин меньше по ширине.
Здесь шесть никелированных 6 мм медных трубок. Пластины они пронизывают в шахматном порядке.
Контактная пластина отполирована, она ровная, выполнена она из меди. Размеры составляют 40 на 43.5 мм.
Комплектуется кулер вентилятором типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту.
Уголки с антивибрационными силиконовыми накладками. На крышку моторного блока нанесен логотип бренда. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором длиной 25 сантиметров.
Опорные пластины соединяются с усиливающей пластиной. Ровным слоем наносим термопасту на крышку процессора. Прижимаем равномерно радиатор со снятым вентилятором, который будет установлен только на финальном этапе.
Система в сборе не перекрывает слот оперативной памяти.
Комплектный вентилятор работает тихо.