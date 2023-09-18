Система охлаждения для процессоров среднего уровня. Обзор ID-Cooling SE-226-XT Black

Продолжая изучение актуальных систем охлаждения процессора сегодня в центре внимания будет ID-Cooling SE-226-XT Black с заявленным уровнем TDP до 250 Вт, выполненный в односекционной конструкции с 120 мм вентилятором. Данная система поддерживает ранее вышедшие и актуальные процессоры от Intel и AMD.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Комплектация

Коробке в традиционном цветовом оформлении. На обратной ее стороне представлена таблица с техническими характеристиками. Комплект включает тюбик с термопастой, две пары металлических скоб для вентилятора, опорные пластины и крепеж для двух платформ, наклейку с логотипом бренда и руководство пользователя.

ID-Cooling SE-226-XT Black

ID-Cooling SE-226-XT Black обзор

Внешний вид

Все элементы конструкции, как и комплектный вентилятор выполнены в черном цвете. Он хорошо смотрится в собранном виде и сочетается с другими элементами системы.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Односекционный радиатор, состоящий из 41 алюминиевой пластины. Расстояние между пластинами составляет 2.2 мм, толщина 0.4 мм.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Боковые грани с вырезами в виде зубцов, которые вместе призваны снизить уровень шума и понизить уровень сопротивления воздушному потоку. По краям пазы, используемые металлическими скобами для фиксации вентилятора.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Стартовый комплект включает дополнительную пару, которая позволит владельцу установить второй вентилятлор.

ID-Cooling SE-226-XT Black

На верхней стороне металлическая накладка со шлифованным покрытием и заглушками под тепловые трубки. Есть отверстие и канал которые используются для затягивания подпружиненного винта при проведении монтажа.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Высота ID-Cooling SE-226-XT Black составляет 154 мм. Для совместимости с высокими планками оперативной памяти 10 нижних пластин меньше по ширине.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Здесь шесть никелированных 6 мм медных трубок. Пластины они пронизывают в шахматном порядке.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Контактная пластина отполирована, она ровная, выполнена она из меди. Размеры составляют 40 на 43.5 мм.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Комплектуется кулер вентилятором типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Уголки с антивибрационными силиконовыми накладками. На крышку моторного блока нанесен логотип бренда. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором длиной 25 сантиметров.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Сборка

ID-Cooling SE-226-XT Black поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel. Сборка проходит быстро, но для нее будет необходима крестовая отвертка с длинным жалом. Монтаж системы велся на плату с сокетом LGA 1700.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Опорные пластины соединяются с усиливающей пластиной. Ровным слоем наносим термопасту на крышку процессора. Прижимаем равномерно радиатор со снятым вентилятором, который будет установлен только на финальном этапе.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Система в сборе не перекрывает слот оперативной памяти.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Тесты

Тесты вели с процессором Intel Core i5-12400 в условиях открытого стенда. Синтетическая нагрузка создана с помощью AIDA 64.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Комплектный вентилятор работает тихо.

ID-Cooling SE-226-XT Black

Итоги

ID-Cooling SE-226-XT Black – система охлаждения для процессоров среднего уровня, позволяющая проводить разгон. Строгий внешний вид, совместимость с платформами AMD и Intel, термопаста в комплекте, возможность добавления второго вентилятора, совместимость с высокими планками оперативной памяти.
Представлен уникальный водоблок со скрытыми трубками…
Энтузиаст разработал достаточно уникальный водоблок для процессора с особенным размещением трубок, которы…
ID-Cooling представила кулер FROZN A620 Black…
Вчера компания ID-Cooling представила новый процессорный кулер под названием FROZN A620 Black, который, п…
Обзор Thermaltake SWAFAN EX12 RGB (CL-F143-PL12SW-A). Топовы…
В своей новой серии вентиляторов SWAFAN EX12 и EX14, компания Thermaltake реализовала сразу ряд инженерны…
DeepCool представила процессорный кулер ASSASSIN IV…
Компания DeepCool, ведущий бренд в области систем охлаждения процессоров для ПК, сегодня официально предс…
Представлен низкопрофильный кулер DeepCool AN600…
Компания DeepCool пополнила ассортимент процессорных охладителей моделью AN600, которая оценена в 55 долл…
Компактный кулер с высоким TDP. Обзор ID-COOLING SE-207-XT S…
Сегодня мы проведем тестирование башенной системы охлаждения ID-COOLING SE-207-XT SLIM, рассчитанной на м…
Система охлаждения для процессоров среднего уровня. Обзор ID…
Продолжая изучение актуальных систем охлаждения процессора сегодня в центре внимания будет ID-Cooling SE-…
Недорогое охлаждение процессора с подсветкой. Обзор ID-Cooli…
Далеко не все процессоры требуют установки монструозного и высокопроизводительного охлаждения, а чаще все…
Обзор Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync. Система жидкостного охлаждения для новых AMD и IntelОбзор Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync. Система жидкостного охлаждения для новых AMD и Intel
Заявка на лучший воздушный кулер. Обзор и тесты PentaWave Z06DЗаявка на лучший воздушный кулер. Обзор и тесты PentaWave Z06D
Обзор ADATA XPG Vento 120 ARGB. Очень тихий корпусный вентиляторОбзор ADATA XPG Vento 120 ARGB. Очень тихий корпусный вентилятор
Обзор DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS. Тихое охлаждение для AM5 и LGA1700Обзор DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS. Тихое охлаждение для AM5 и LGA1700
Обзор DeepCool LT520. Эффективное жидкостное охлаждение для AM5 и LGA1700Обзор DeepCool LT520. Эффективное жидкостное охлаждение для AM5 и LGA1700
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor