Обзор IN WIN 301 (CF07) Black. Компактный и стильный корпус под игровую сборку

2018-11-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - IN WIN 301; [423]
В наше распоряжение попал Mini Tower корпус IN WIN 301, ориентированный на сборку компактный игровых систем и мультимедийных центров. Рассчитан он на установку материнских плат mini-ITX и microATX. Собирать мы будем в нем игровой ПК на базе материнской платы ASRock X299M Extreme4 и процессора Intel Core i7-7740X. Это один из первых его подробных обзоров, насколько он оказался хорош или плох в поставленной задаче, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

IN WIN 301

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

IN WIN 301 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением корпуса и данными по техническим характеристикам.

IN WIN 301

Комплектующие собраны в аккуратный пластиковый кейс. Здесь несколько инструкций, набор винтов и стоек, подпорку для видеокарты, шайбы и стяжки.

IN WIN 301

Внешний вид

Габариты у IN WIN 301 компактные, даже в сравнении с решениями в этом же форм-факторе от конкурентов. Дизайн строгий и аскетичный.

IN WIN 301

Ровные линии, прямые плоскости и отсутствие декоративных элементов. В этом действительно есть что-то притягивающее.

IN WIN 301

Боковая стенка выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Сверху и снизу пластиковые вставки, отвечающие за фиксацию.

IN WIN 301

Тут отсутствуют привычные винты крепления, которыми злоупотребляют даже в решениях высокого ценового сегмента. Вместо этого используется механический фиксатор, расположенный по центру верхней грани.

IN WIN 301

После нажатия на кнопку, крышку можно будет откинуть в сторону. Установка и съем проходит без затруднений. К надежности крепления вопросов нет.

IN WIN 301

Противоположная стенка откидывается аналогичным образом, но тут вместо кнопки идет пара винтов. Ближе к фронтальной сторона вырезы в виде трех рядов сот. Эта часть отвечает за приток или отток воздуха от установленных на фронтальной стенке вентиляторов.

IN WIN 301

С внутренней стороны тут не предусмотрен пылевой фильтр. Оценивая конструкцию и возможные варианты расположения вентиляторов, проблем с загрязненностью пылью это создать не должно. Съемный пылевой фильтр расположен снизу, в районе двух посадочных мест под «вертушки».

IN WIN 301

Верхняя стенка в IN WIN 301 глухая, снизу вся площадь с вентиляционными вырезами. Стоит корпус на двух продольных ножках. Располагается на ровной поверхности устойчиво.

IN WIN 301

На фронтальной стороне выведен набор разъемов, состоящий из двух скоростных USB 3.0, одного USB 3.1 Type-C и двух аудиоразъемов. Периметр разъемов с полупрозрачной окантовкой.

IN WIN 301

При подаче питания эта часть подсвечивается, как и вертикальный логотип производителя. Цветом подсветки можно управлять, её питание проходит через традиционный 12V-разъем. Управлять можно будет с помощью программного обеспечения материнских плат ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI, а также сторонних решений.

IN WIN 301

Компоновка задней стенки с верхним расположением блока питания. Тут находится посадочное место под 120мм вентилятор, четыре съемные заглушки плат расширения и вырез под панель материнской платы.

IN WIN 301

Начинка

IN WIN 301 отличен от привычного формата с нижним расположением блока питания. Здесь его зона находится сверху, и она ограничена Г-образной крышкой с вырезом по центру для доступа воздуха к вентилятору.

IN WIN 301

Внутри этого блока можно будет спрятать лишнюю длину проводов. У нас не возникло проблем с установкой модульного блока питания.

IN WIN 301

Рядом расположена одна корзина под один 3.5 или 2.5 дюймовый жесткий диск, снизу еще два места под 2.5 дюймовые накопители. С учетом смещения акцента на M.2 и SSD накопители этого вполне хватит для организации файлового хранилища.

IN WIN 301

Внутренняя часть фронтальной стенки крепится при помощи двух винтов. Сняв её, упрощается установка двух 120 мм вентиляторов. Весь необходимый крепеж для этого есть в комплекте.

IN WIN 301

Два места под 120 мм вентилятора снизу и одно на тыльной стенке. В комплекте вентиляторов нет, выбрать сможет сам пользователь в зависимости от задачи и предпочтений. На тыльную стенку мы зафиксировали 120мм радиатор СВО.

IN WIN 301

Справа от поддона материнской платы находится паз под вывод кабелей подключения. Этот корпус вполне позволяет организовать аккуратную укладку, спрятав лишнее от взгляда пользователя.

IN WIN 301

По центру достаточно большое окошко, обеспечивающее доступ к обратной стороне сокета, упростив монтаж усиливающей пластины.

IN WIN 301

Для задействования разъемов USB на фронтальной панели потребуется подключение двух проводов, один из них под современные материнские платы с поддержкой USB 3.1 Gen.2.

Сборка

Как показала практика, даже с нашим набором компонентов в IN WIN 301 не возникло проблем с доступом к отдельным участкам и общей сборке. Собрана система с высоким уровнем быстродействие. Предлагается хорошая совместимость.

IN WIN 301

Помещаются видеокарты длиной до 330мм, системы охлаждения процессора высотой до 160 мм. Материнские платы Micro-ATX или Mini-ITX.

Итоги по IN WIN 301

Золото. Выбор редакции MegaObzorIN WIN 301 при своих компактных габаритах, позволит владельцу собрать высокопроизводительную игровую сборку на базе одной видеокарты и процессором с разблокированным множителем. Тихий и вместительный корпус с хорошо продуманной внутренней конструкцией. Отдельно отметим возможность управления подсветкой при помощи программного обеспечения платы, USB Type-C на фронтальной панели, удобный механизм снятия крышки. Не устроить могут ограниченное количество посадочных мест под жесткие диски и отсутствие в комплекте вентиляторов.
IN WIN 301 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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