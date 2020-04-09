Обзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4K

За последние пару месяцев заметно выросли цены на комплектующие для сборки ПК. Связано это как с курсом валют, так и общемировыми проблемами с производством и карантинными мероприятиями. Затронут и сегмент видеокарт, особенно заметно выросли цены на модели старшего ценового сегмента. Тем интереснее становятся недорогие модели, тем более они позволяют комфортно играть в Full HD и даже в 2К.

Одной из таких является INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC, предложив увеличенный уровень быстродействия в сравнении с ранее вышедшей GTX 1650 SUPER. В основе её лежит графический чип TU116 с 128-битной шиной. Используется память GDDR6 с пропускной способностью 12 Гбит/с, против 8 Гбит/с. Добавлен кодировщик видео NVENC.Число шейдерных ALU – 1280, число блоков наложения текстур – 80, число ROP – 32. Доступно 4 Гбайт графической памяти. Подключается при помощи интерфейса PCI Express 3.0 x16. Пиковая производительность GFLOPS – 4416.

Поставляется в коробке с традиционным оформлением. Внутри зафиксировано на вспененной подложке, предотвращающей повреждения при транспортировке. Комплект включает инструкцию по сборке и диск ПО.

Большим преимуществами этой видеокарты стали компактные габариты. Её можно рассматривать для сборки в компактных ITX корпусах. Длина не превышает 20 сантиметров. Занимает ровно два слота расширения.

Для удобства подвода дополнительного питания в условиях эксплуатации в компактных корпусах 6-контактный разъем питания смещен на тыловую часть печатной платы. Заявленный уровень TDP составляет 100 Вт и он не был превышен даже с учетом заводского разгона.

Внешний вид у INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC строгий и выдержанный. В оформлении преобладает темно-серый. Кожух с полигональными гранями.

Из упрощений отметим отсутствие усиливающей пластины на обратной стороне. Хотя с учетом её компактных габаритов необходимость здесь её не критична.

Состоит система охлаждения из алюминиевого радиатора с ребрами. В конструкции есть одна изогнутая медная тепловая трубка. Она осуществляет контакт с теплораспределительной крышкой графического чипа.

За активное охлаждение отвечают два вентилятора Colorful CF-12915S. Предусмотрели возможность отдельного съема каждого из них без полного снятия кожуха. Крепятся при помощи трех саморезов.

Дизайн печатной платы референсный. Используется трехфазная подсистема питания. Графические чипы Micron.

На задней панели выведены DisplayPort, HDMI и DVI-D. Вторая половина представляет собой вентиляционную решетку.

Работает ядро на частоте 1530 МГц. Был проведен заводской разгон на 30 МГц. Память функционирует на частоте 12000 МГц.

Тесты

Температура

Шум

FireStrike Ultra

BattleField 5

The Witcher 3

Gears of War 5

FarCry New Dawn

Metro Exodus

Итоги по INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC отличный вариант для игр в Full HD разрешении на высоких настройки графики. Компактные габариты, эффективная и тихая система охлаждения, заводской разгон, аккуратный внешний вид. Рекомендуем её для сборки в компактных корпусах с ограниченным пространством на установку компонентов. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".