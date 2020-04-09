Обзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4K

2020-04-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC; [28]
За последние пару месяцев заметно выросли цены на комплектующие для сборки ПК. Связано это как с курсом валют, так и общемировыми проблемами с производством и карантинными мероприятиями. Затронут и сегмент видеокарт, особенно заметно выросли цены на модели старшего ценового сегмента. Тем интереснее становятся недорогие модели, тем более они позволяют комфортно играть в Full HD и даже в 2К.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Одной из таких является INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC, предложив увеличенный уровень быстродействия в сравнении с ранее вышедшей GTX 1650 SUPER. В основе её лежит графический чип TU116 с 128-битной шиной. Используется память GDDR6 с пропускной способностью 12 Гбит/с, против 8 Гбит/с. Добавлен кодировщик видео NVENC.
Число шейдерных ALU – 1280, число блоков наложения текстур – 80, число ROP – 32. Доступно 4 Гбайт графической памяти. Подключается при помощи интерфейса PCI Express 3.0 x16. Пиковая производительность GFLOPS – 4416.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Поставляется в коробке с традиционным оформлением. Внутри зафиксировано на вспененной подложке, предотвращающей повреждения при транспортировке. Комплект включает инструкцию по сборке и диск ПО.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Большим преимуществами этой видеокарты стали компактные габариты. Её можно рассматривать для сборки в компактных ITX корпусах. Длина не превышает 20 сантиметров. Занимает ровно два слота расширения.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Для удобства подвода дополнительного питания в условиях эксплуатации в компактных корпусах 6-контактный разъем питания смещен на тыловую часть печатной платы. Заявленный уровень TDP составляет 100 Вт и он не был превышен даже с учетом заводского разгона.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Внешний вид у INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC строгий и выдержанный. В оформлении преобладает темно-серый. Кожух с полигональными гранями.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Из упрощений отметим отсутствие усиливающей пластины на обратной стороне. Хотя с учетом её компактных габаритов необходимость здесь её не критична.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Состоит система охлаждения из алюминиевого радиатора с ребрами. В конструкции есть одна изогнутая медная тепловая трубка. Она осуществляет контакт с теплораспределительной крышкой графического чипа.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

За активное охлаждение отвечают два вентилятора Colorful CF-12915S. Предусмотрели возможность отдельного съема каждого из них без полного снятия кожуха. Крепятся при помощи трех саморезов.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Дизайн печатной платы референсный. Используется трехфазная подсистема питания. Графические чипы Micron.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

На задней панели выведены DisplayPort, HDMI и DVI-D. Вторая половина представляет собой вентиляционную решетку.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Работает ядро на частоте 1530 МГц. Был проведен заводской разгон на 30 МГц. Память функционирует на частоте 12000 МГц.

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Тесты

Температура

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Шум

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

FireStrike Ultra

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

BattleField 5

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

The Witcher 3

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Gears of War 5

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

FarCry New Dawn

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Metro Exodus

INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Итоги по INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorINNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC отличный вариант для игр в Full HD разрешении на высоких настройки графики. Компактные габариты, эффективная и тихая система охлаждения, заводской разгон, аккуратный внешний вид. Рекомендуем её для сборки в компактных корпусах с ограниченным пространством на установку компонентов. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.
INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC
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