Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4K

Тестирование INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC мы проводили на фоне продолжающегося повышенного спроса на видеокарты 30 серии от NVIDIA со стороны не только добытчиков криптовалюты, но и геймеров. Эта модель интересна тем, что в компактном исполнении предлагает эффективный отвод тепла и заводской разгон. Забегая вперед, ее тесты проводились с 11 поколением Intel Core i7 и материнской платой с актуальным чипсетом.

INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC обзор

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в стилистике «Киберпанк». С обратной стороны нанесена общая информация по техническим характеристикам. Комплект включает карточку с рекомендацией по выбору источника питания, благодарность за покупку и инструкцию по загрузке софта.

Внешний вид

Внешний вид нейтральный. Кожух окрашен в темно-серый цвет. Это пластик с полигональными панелями.

Ее длина не превышает 24 сантиметра. Рассматривать можно и для установки в корпуса с компактным исполнением.

Также такие габариты уменьшают нагрузку на PCIe-разъем материнской платы, в отличие от видеокарт с массивными радиаторами отсутствует провисание.

Занимает два слота. Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной. В тыльной части ее треугольные вырезы.

За счет перфорации осуществляется сквозное движение воздуха через блок радиатора. Сама пластина защищает элементы на плате и повышает жесткость.

На боковой зоне у INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Цвет не меняется, постоянное белое свечение.

Дополнительное питание подается через один 8-пиновый разъем. Из-за того, что печатная плата меньше системы охлаждения, располагается он по центру. Рекомендован блок питания мощностью 650 Ватт.

На панели портов вывода три DisplayPort и один HDMI. Поддерживается вывод контента в 8К-разрешении.

За охлаждение отвечают два 90 мм вентилятора с регулируемой скоростью вращения. Есть режим с полной остановкой вращения при отсутствии нагрузки, что обеспечивает бесшумность.

Под пластиковым кожухом двухсекционный радиатор с четырьмя медными тепловыми трубками. Никелированное основание осуществляет контакт с чипами памяти и графическим чипом.

Используется 6+2 фазная подсистема питания с качественной компоновкой. 6 фаз на графическое ядро и еще 2 фазы на память.

Чипы памяти Samsung. Доступны 8 Гбайт типа GDDR6.

Софт

С официального сайта для INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC можно загрузить утилиту управления. Она позволяет одним окном провести разгон памяти и ядра. Здесь же управление подсистемой питания и лимитами. Корректировка графика работы вентиляторов. Мониторинг работы.

Есть окно по обновлению прошивки и автоматическому разгону при старте системы.

Тесты в бенчмарках

Тестирование INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB проводилось с процессором Intel Core i7-11700KF с 16 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 3600 МГц.

Нагрев

В режиме постоянного нагрева температура не превышала 74 градуса в условиях закрытого корпуса.

3DMark 11

FireStrike Extreme

TimeSpy

Port Royal

NightRaid

Blender

PCMARK 10

Тесты в играх

Помимо мониторинга в трех разрешениях: Full HD и 4K, на ULTRA настройках графики.

Assassin's Creed Valhalla: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

CyberPunk 2077: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Shadow of the Tomb Raider: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Total War Saga: Troy: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Watch Dogs: Legion: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

World of Tanks: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Итоги по INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorINNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC предлагает эффективное и тихое охлаждение в компактных габаритах. Аккуратный внешний вид, ограниченная зона с подсветкой, фирменная утилита для разгона и тонких настроек, режим с полной остановкой вращения. В ходе тестов она продемонстрировала высокий уровень быстродействия в Full HD и 2K-разрешении. Ее же можно рассматривать для 4К со средними и высокими настройками графики.
INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB
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