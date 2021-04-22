Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4K

Тестирование INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC мы проводили на фоне продолжающегося повышенного спроса на видеокарты 30 серии от NVIDIA со стороны не только добытчиков криптовалюты, но и геймеров. Эта модель интересна тем, что в компактном исполнении предлагает эффективный отвод тепла и заводской разгон. Забегая вперед, ее тесты проводились с 11 поколением Intel Core i7 и материнской платой с актуальным чипсетом.

INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC обзор

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в стилистике «Киберпанк». С обратной стороны нанесена общая информация по техническим характеристикам. Комплект включает карточку с рекомендацией по выбору источника питания, благодарность за покупку и инструкцию по загрузке софта.

Внешний вид

Внешний вид нейтральный. Кожух окрашен в темно-серый цвет. Это пластик с полигональными панелями.

Ее длина не превышает 24 сантиметра. Рассматривать можно и для установки в корпуса с компактным исполнением.

Также такие габариты уменьшают нагрузку на PCIe-разъем материнской платы, в отличие от видеокарт с массивными радиаторами отсутствует провисание.

Занимает два слота. Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной. В тыльной части ее треугольные вырезы.

За счет перфорации осуществляется сквозное движение воздуха через блок радиатора. Сама пластина защищает элементы на плате и повышает жесткость.

На боковой зоне у INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Цвет не меняется, постоянное белое свечение.

Дополнительное питание подается через один 8-пиновый разъем. Из-за того, что печатная плата меньше системы охлаждения, располагается он по центру. Рекомендован блок питания мощностью 650 Ватт.

На панели портов вывода три DisplayPort и один HDMI. Поддерживается вывод контента в 8К-разрешении.

За охлаждение отвечают два 90 мм вентилятора с регулируемой скоростью вращения. Есть режим с полной остановкой вращения при отсутствии нагрузки, что обеспечивает бесшумность.

Под пластиковым кожухом двухсекционный радиатор с четырьмя медными тепловыми трубками. Никелированное основание осуществляет контакт с чипами памяти и графическим чипом.

Используется 6+2 фазная подсистема питания с качественной компоновкой. 6 фаз на графическое ядро и еще 2 фазы на память.

Чипы памяти Samsung. Доступны 8 Гбайт типа GDDR6.

Софт

Тесты в бенчмарках

Нагрев

С официального сайта для INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC можно загрузить утилиту управления. Она позволяет одним окном провести разгон памяти и ядра. Здесь же управление подсистемой питания и лимитами. Корректировка графика работы вентиляторов. Мониторинг работы.Есть окно по обновлению прошивки и автоматическому разгону при старте системы.Тестирование INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB проводилось с процессором Intel Core i7-11700KF с 16 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 3600 МГц.В режиме постоянного нагрева температура не превышала 74 градуса в условиях закрытого корпуса.

3DMark 11

FireStrike Extreme

TimeSpy

Port Royal

NightRaid

Blender

PCMARK 10

Тесты в играх

Assassin's Creed Valhalla: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Помимо мониторинга в трех разрешениях: Full HD и 4K, на ULTRA настройках графики.

CyberPunk 2077: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Shadow of the Tomb Raider: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Total War Saga: Troy: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Watch Dogs: Legion: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

World of Tanks: FHD, 4K. INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Итоги по INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC

INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC предлагает эффективное и тихое охлаждение в компактных габаритах. Аккуратный внешний вид, ограниченная зона с подсветкой, фирменная утилита для разгона и тонких настроек, режим с полной остановкой вращения. В ходе тестов она продемонстрировала высокий уровень быстродействия в Full HD и 2K-разрешении. Ее же можно рассматривать для 4К со средними и высокими настройками графики.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".