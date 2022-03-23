Обзор itel A49. Смартфон для типовых задач

Компания itel в марте представила сразу два недорогих смартфона. У нас была возможность ознакомиться с ними и сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации itel A49. Работает он на базе Android Go, оснащен 2/32 Гбайт памяти, базируется на четырехъядерной платформе. Смартфон стал продолжением itel A48, протестированным нами ранее.

ITEL A49

Комплектация

Комплект включает прозрачный чехол, USB-кабель, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением смартфона и данными по его характеристикам.

ITEL A49

ITEL A49 обзор

Внешний вид

В голубом варианте исполнения корпуса тот, что у нас на тестах, смотрится интереснее, чем в черном. Для своего ценового сегмента он выглядит симпатично.

ITEL A49

Задняя крышка «играет» цветами при попадании лучей света. Есть эффект градиента и текстурное покрытие.

ITEL A49

Основным материалом корпуса выступает пластик. Общее качество сборки на высоком уровне.

ITEL A49

Корпус разборный. Нужно приложить усилие для снятия крышки. Под ней расположены отдельные слоты для двух SIM и карты памяти. Батарея несъемная.

ITEL A49

В верхней зоне расположен сканер отпечатка. Проблем со скоростью и точностью работы выявлено не было. Хорошо определяется слепым методом.

ITEL A49

В углу блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Он немного выступает за ее пределы.

ITEL A49

При размещении на ровной поверхности камера становится точкой опоры. Поэтому эксплуатировать itel A49 оптимально с установленным защитным чехлом.

ITEL A49

Регулятор громкости и кнопка включения на правой грани. Расположение удобное, для нажатия не требуется изменение хвата. На нижнем торце разъем microUSB. Сверху аудиоразъем.

ITEL A49

Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе. У экрана узкие боковые рамки, полезная площадь 90%. Изначально нанесена защитная пленка.

Экран

ITEL A49

Используется дисплей с диагональю 6.56 дюймов. Разрешение его составляет 720х1612 пикселей. Частота обновления 60 Гц. Это TN-матрица с характерными для нее минусами в виде ограниченных углов обзора. Подходит для выполнения типовых задач, просмотра роликов с Youtube, чтения ленты социальных сетей.

ITEL A49

Платформа

Работает ITEL A49 на базе процессора Unisoc SC9832E. Четырехъядерная платформа с ядрами Cortex A53 с тактовой частотой 1.4 ГГц. Встроенная графика Mali T820 MP1. Производительности хватает для запуска казуальных игр.

ITEL A49

Доступны 2 Гбайт и 32 Гбайт памяти. Поддерживаются карты памяти. Для компенсации небольшого объема оперативной памяти используется Android 11 Go Edition с облегченными версиями приложений. Весь необходимый софт пользователь сможет поставить из Play Market. В память добавлены дополнительные приложения: изменение темы оформления, перенос данных со смартфона, оптимизация памяти, каталог игр. Удалить из памяти можно только часть из них.

ITEL A49

Установлен модуль LTE с двумя SIM. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2.

Аккумулятор

Батарейка с емкостью 4000 мАч дает около 6.5 часов работы. График разрядки равномерный. В обычном сценарии это полный рабочий день эксплуатации. Поддерживает функцию управления энергосбережением AI Power Master.

ITEL A49

Камера

Основная камера с разрешением 5 Мп. Дополнительный модуль с разрешением 0.08 Мп. Разрешение невысокое по современным меркам. Но в условиях достаточного уровня освещения качество снимков хорошее. Есть технологии AI-обработки.

ITEL A49

ITEL A49

ITEL A49

ITEL A49

ITEL A49

ITEL A49

ITEL A49

ITEL A49

ITEL A49

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

ITEL A49

Максимальное разрешение съемки ограничено HD.

Тест камеры ITEL A49

Итоги

itel A49 – недорогой смартфон под выполнение типовых задач, мессенджеры, социальные сети и телефонные звонки. Хорошие показатели автономной работы, сканер отпечатка пальца, отдельные слоты под SIM и карту памяти microSD, большая полезная площадь экрана (90%). Не устроить может TN-матрица.
Комментарии и отзывы itel A49
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