Обзор itel A49. Смартфон для типовых задач

Задняя крышка «играет» цветами при попадании лучей света. Есть эффект градиента и текстурное покрытие.
Основным материалом корпуса выступает пластик. Общее качество сборки на высоком уровне.
Корпус разборный. Нужно приложить усилие для снятия крышки. Под ней расположены отдельные слоты для двух SIM и карты памяти. Батарея несъемная.
В верхней зоне расположен сканер отпечатка. Проблем со скоростью и точностью работы выявлено не было. Хорошо определяется слепым методом.
В углу блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Он немного выступает за ее пределы.
При размещении на ровной поверхности камера становится точкой опоры. Поэтому эксплуатировать itel A49 оптимально с установленным защитным чехлом.
Регулятор громкости и кнопка включения на правой грани. Расположение удобное, для нажатия не требуется изменение хвата. На нижнем торце разъем microUSB. Сверху аудиоразъем.
Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе. У экрана узкие боковые рамки, полезная площадь 90%. Изначально нанесена защитная пленка.
Используется дисплей с диагональю 6.56 дюймов. Разрешение его составляет 720х1612 пикселей. Частота обновления 60 Гц. Это TN-матрица с характерными для нее минусами в виде ограниченных углов обзора. Подходит для выполнения типовых задач, просмотра роликов с Youtube, чтения ленты социальных сетей.
Доступны 2 Гбайт и 32 Гбайт памяти. Поддерживаются карты памяти. Для компенсации небольшого объема оперативной памяти используется Android 11 Go Edition с облегченными версиями приложений. Весь необходимый софт пользователь сможет поставить из Play Market. В память добавлены дополнительные приложения: изменение темы оформления, перенос данных со смартфона, оптимизация памяти, каталог игр. Удалить из памяти можно только часть из них.
Установлен модуль LTE с двумя SIM. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2.
Фронтальная камера с разрешением 5 Мп.
Максимальное разрешение съемки ограничено HD.