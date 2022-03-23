Обзор itel A49. Смартфон для типовых задач

Компания itel в марте представила сразу два недорогих смартфона. У нас была возможность ознакомиться с ними и сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации itel A49. Работает он на базе Android Go, оснащен 2/32 Гбайт памяти, базируется на четырехъядерной платформе. Смартфон стал продолжением itel A48 , протестированным нами ранее.

Комплектация

Комплект включает прозрачный чехол, USB-кабель, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением смартфона и данными по его характеристикам.

ITEL A49 обзор

Внешний вид

В голубом варианте исполнения корпуса тот, что у нас на тестах, смотрится интереснее, чем в черном. Для своего ценового сегмента он выглядит симпатично.

Задняя крышка «играет» цветами при попадании лучей света. Есть эффект градиента и текстурное покрытие.

Основным материалом корпуса выступает пластик. Общее качество сборки на высоком уровне.

Корпус разборный. Нужно приложить усилие для снятия крышки. Под ней расположены отдельные слоты для двух SIM и карты памяти. Батарея несъемная.

В верхней зоне расположен сканер отпечатка. Проблем со скоростью и точностью работы выявлено не было. Хорошо определяется слепым методом.

В углу блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Он немного выступает за ее пределы.

При размещении на ровной поверхности камера становится точкой опоры. Поэтому эксплуатировать itel A49 оптимально с установленным защитным чехлом.

Регулятор громкости и кнопка включения на правой грани. Расположение удобное, для нажатия не требуется изменение хвата. На нижнем торце разъем microUSB. Сверху аудиоразъем.

Экран

Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе. У экрана узкие боковые рамки, полезная площадь 90%. Изначально нанесена защитная пленка.

Используется дисплей с диагональю 6.56 дюймов. Разрешение его составляет 720х1612 пикселей. Частота обновления 60 Гц. Это TN-матрица с характерными для нее минусами в виде ограниченных углов обзора. Подходит для выполнения типовых задач, просмотра роликов с Youtube, чтения ленты социальных сетей.

Платформа

Работает ITEL A49 на базе процессора Unisoc SC9832E. Четырехъядерная платформа с ядрами Cortex A53 с тактовой частотой 1.4 ГГц. Встроенная графика Mali T820 MP1. Производительности хватает для запуска казуальных игр.

Доступны 2 Гбайт и 32 Гбайт памяти. Поддерживаются карты памяти. Для компенсации небольшого объема оперативной памяти используется Android 11 Go Edition с облегченными версиями приложений. Весь необходимый софт пользователь сможет поставить из Play Market. В память добавлены дополнительные приложения: изменение темы оформления, перенос данных со смартфона, оптимизация памяти, каталог игр. Удалить из памяти можно только часть из них.

Аккумулятор

Установлен модуль LTE с двумя SIM. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2.Батарейка с емкостью 4000 мАч дает около 6.5 часов работы. График разрядки равномерный. В обычном сценарии это полный рабочий день эксплуатации. Поддерживает функцию управления энергосбережением AI Power Master.

Камера

Основная камера с разрешением 5 Мп. Дополнительный модуль с разрешением 0.08 Мп. Разрешение невысокое по современным меркам. Но в условиях достаточного уровня освещения качество снимков хорошее. Есть технологии AI-обработки.

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

Тест камеры ITEL A49

Итоги

Максимальное разрешение съемки ограничено HD.itel A49 – недорогой смартфон под выполнение типовых задач, мессенджеры, социальные сети и телефонные звонки. Хорошие показатели автономной работы, сканер отпечатка пальца, отдельные слоты под SIM и карту памяти microSD, большая полезная площадь экрана (90%). Не устроить может TN-матрица.