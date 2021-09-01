Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника

Тестируемый сегодня смартфон относится к недорогому сегменту Itel A48. Данный обзор и эта модель будет интересна тем, кто находится в поисках телефона для школьника или недорогой «звонилки» с возможность общения через мессенджеры и использования традиционных приложений.

Комплектация

К моменту публикации его средняя стоимость составляет 5 990. Это промо цена для ключевых розничных сетей, рост ожидается цены ожидается уже после 13 сентября.Поставляется в коробке, оформленной в сочно-красном цвете. Комплект помимо традиционного набора из зарядного устройства и кабеля USB, включает жесткий полупрозрачный чехол.

Внешний вид

Вышел смартфон в трех расцветках корпуса: зеленой, черной и фиолетовой. Все три идут с эффектом градиента.

Также есть текстурное покрытие, улучшающее хват и снижающее скорость сбора отпечатка пальцев. Толщина корпуса 9.5 мм.

В верхней зоне крышки выведена зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает он точно. Поддерживается технология FaceUnlock.

Блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Она выступает за пределы плоскости крышки.

Комплект чехол создает ровную поверхность. Он жесткий и устойчив к деформациям и износу в ходе эксплуатации.

На правой грани у Itel A48 кнопка включения и качелька регулировка громкости. Для нажатия требует небольшое усилие.

Корпус у смартфона разборный. Крышка прилегает к корпусу плотно. Аккумулятор съемный. Два отдельных слота под SIM и карту памяти. Мы вели тестирование с картой объемом 128 Гбайт.

Зарядка осуществляется через microUSB, этот тип разъема встречается все реже и чаще всего в недорогом сегменте. Сохранена поддержка проводных наушников.

Экран

А вот что не характерно для недорогих телефонов, здесь узкие боковые рамки и каплевидный вырез в верхней зоне с фронтальной камерой.Установлена 6.1-дюймовая матрица IPS с разрешением 1560x720 пикселей. Среди «одноклассников» плотность пикселей высокая. Видимые засветы по периметру отсутствуют.

Среди минусов отметим невысокий уровень яркости, это отразится на читаемости под прямыми солнечными лучами, в помещении и облачную погоду проблем в удобстве эксплуатации нет. Сенсорный слой на касания реагирует точно.

Начинка

Установлен четырехъядерный процессор Unisoc SC9832E с ядрами Cortex A53 с тактовой частотой 1.4 ГГц, графическое ядро Mali-T820 MP1. Смартфон корректно справлялся с рабочими приложениями, браузером и мессенджером. Доступны 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти.

Связь

Аккумулятор

Ограничения касаются невозможности поиграть в 3D-игры с высокими настройками графики, но и выбираются телефоны не всегда для игр, плюс ребенок будет меньше отвлекаться во время учебы.Работает в сетях LTE. За время тестов Itel A48 использовали SIM-карты Tele-2 и Мегафон. Телефон успел побывать в Казани и Геленджике. Проблем с качеством приема замечено не было. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Модуль Bluetooth 4.2 с базовым набором кодеков. Есть навигационная система.Традиционно проводим тесты на автономность с максимальной яркостью дисплея. В таком сценарии он проработает около 6 часов. Емкость батарейки 3000 мАч. С помощью комплектного адаптера можно восстановить заряд за 2 часа.

Камера

Основной модуль камеры с разрешением 5 Мп. Есть дополнительный 0.8 Мп модуль глубины, используемый для размытия фона. Поддерживается автофокус.

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Смартфон можно будет использовать для удаленной учебы и участия в видеосвязи.

Тест камеры Itel A48

Софт

Также приведем пример видеосъемки.Для снижения нагрузки на процессор используется специальная версия операционной системы Android 10 Go Edition. Ее отличием являются облегченные приложения со сниженной нагрузкой на платформу.

Итоги

В память добавлены дополнительные приложения. Часть из них в рамках законодательства РФ.Itel A48 – хорош в качестве недорогой «звонилки» с мессенджерами или как телефон для школьника. При своей стоимости он получил S-IPS дисплей, 2 и 32 Гбайт памяти, 6 часов автономной работы с максимальной яркостью экрана, разборный корпус, 5 Мп основная и фронтальные камеры, аудиоразъем, интересный рисунок крышки, чехол в комплекте. Еще 1.5-2 года назад такие характеристики были характерны для более высокого ценового сегмента. Из моментов, которые могут не устроить, отметим дополнительный софт в памяти, невысокая яркость дисплея.