Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?

В России стартовали продажи смартфона Infinix NOTE 10 Pro NFC с аккумулятором с повышенной емкостью, экраном FHD+, выполненным по технологии Super Fluid, игровым процессором MediaTek и поддерживающим технологию быстрой зарядки. Помимо этого отмечаются актуальное программное обеспечение, многоканальный звук DTS Audio и шумоподавление AI Noise Cancelling, емкий накопитель объемом до 128 Гбайт.

Комплектация

Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу по рекомендованной розничной цене 17 990 рублей в комплектации 6/64 ГБ и 18 990 рублей за версию 8/128 ГБ.Комплект включает силиконовый чехол, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

Собрано все в коробке в сочно-зеленом цвете. На ее гранях приведены данные по поддержке бесконтактных платежей и доступном объеме памяти.

Внешний вид

Вышел смартфон в черном и голубом цветах. Применено интересное сочетание с несколькими зонами, отличающихся нанесенным текстурным рисунком.

В верхней половине это градиент, в нижней схематичный рисунок. Выглядит премиально.

Блок камеры с группой объективов и светодиодной вспышкой расположен в выступающем над плоскостью крышки островке.

На правой грани качелька регулировки громкости и кнопка включения, объединенная со сканером отпечатка пальца.

Такое расположение удобнее, чем интеграция в дисплей или вывод на крышке. В памяти Infinix NOTE 10 Pro NFC хранит несколько отпечатков. Срабатывает точно и быстро.

Кнопка со сканером углублена относительно боковой грани, хорошо определяется слепым методом. Дополнительно можно будет активировать разблокировку 3D Face Unlock со сканированием лица.

На нижнем торце актуальный USB-C, разговорный микрофон и решетка динамика. Сохранена поддержка проводных наушников.

Смартфон для вывода звука использует сразу два динамика со стерео сценой. Поддерживается локализация источника звука и DTS.

Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными гранями. Объектив камеры расположен в компактном островке, и в паре с отсутствием заметных боковых рамок получена высокая площадь активной зоны дисплея (91%).

Экран

Корпус неразборный. На левом торце расположен скрытый лоток, позволяющий установить две SIM и одну карту памяти, без необходимости выбора, как в большинстве телефонов.Изображение выводится на экран с диагональю 6.95 дюймов с разрешением FHD+ (1080x2460px). Выполнен с применением технологии Super Fluid. Отметим высокую яркость, составляющую в пике 480 нит. Читаемость сохраняет при эксплуатации на улице.

Начинка

Еще одна нехарактерная особенность для смартфонов в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей у Infinix NOTE 10 Pro NFC это поддержка частоты обновления 90 Гц. Геймеры оценят частоту опроса сенсора 180 Гц.Отдельно отмечается сертификация TÜV Rheinland, означающая возможность длительной эксплуатации без усталости глаз.За быстродействие устройства отвечает платформа MediaTek Helio G95 с восемью ядрами, два из них Cortex-A76 и шесть Cortex-A55, а также графикой Mali-G76 MC4. Этот процессор поддерживает Hyper Engine Gaming, увеличивающий время отклика и повышающий производительность в сетевых играх.

Вышли версии с оперативной памятью 6 или 8 Гбайт и внутренней 64 или 128 Гбайт. Смартфон хорошо себя показал в играх PUBG, World of Tanks Blitz и Genshin Impact.

При продолжительной нагрузке крышка не нагревалась. Поддерживается беспроводное подключение к Wi-Fi сразу в двух диапазонах.

Отдельно была проверена работа NFC-модуля. Телефон позволял бесконтактно оплачивать покупки в магазинах.

Аккумулятор

Камера

Автономную работу Infinix NOTE 10 Pro обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. С максимальной яркостью экрана хватает на 6.5 часов. В обычном сценарии хватает на весь рабочий день. В комплекте со смартфоном идет сертифицированное зарядное устройство с мощностью 33 Вт.Используется группа камер с искусственным интеллектом. Основной модуль 64 Мп дополнен сверхширокоугольным 8Мп, сенсором глубины 2 Мп и монохромным 2Мп. Приложение с дополнительными творческими режимами и детальными настройками.

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Есть функции улучшения внешнего вида лица. Смартфон можно использовать для удаленной работы и учебы.

Софт

Итоги

Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду.Отдельно приведем пример съемки Full HD с увеличенной до 60 кадров частотой.Установлена актуальная версия операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой XOS 7.6. В отличие от ряда крупных брендов, тут нет рекламы в уведомлениях и скрытой установки софта.Из дополнительных инструментов отметим Xnote для заметок, X-Proof для режима приватности в общественных местах и Thunder Back Mode 2.0 для вывода двух приложений на одном экране.Infinix NOTE 10 Pro NFC - одно из лучших решений в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей, предлагающий экран с высоким разрешением и яркостью, оптимизации для сетевых игр, бесконтактные платежи, хорошее качество съемки, оболочку без назойливой рекламы, разъем для проводных наушников, стереозвук DTS, отдельные слоты для второй SIM и карту памяти, а также быструю зарядку. С 23 июня до 26 июня (до 10 утра) будет действовать акционное предложение на Tmall (финальные цены указаны с учетом промокодов): NOTE 10 Pro 6/64 ГБ за 13 590 руб. и NOTE 10 Pro 8/128 ГБ за 13 990 руб.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".