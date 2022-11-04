Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном

Infinix продолжает в быстром темпе развивать линейку своих смартфоном в России. Нашим сегодняшним героем стала модель NOTE 12 PRO, получившая AMOLED-экран, тройную камеру, свежий процессор Helio G99 и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Звучит привлекательно, но все ли так гладко? Рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

Infinix NOTE 12 PRO поставляется в белой матовой картонной коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, силиконовый прозрачный чехол, кабель зарядки, блок питания на 33 Вт, скрепка для извлечения лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. На экран смартфона с завода наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Дизайн смартфона не самый банальный. Он выглядит серьезно и производит впечатление того, что относится к более высокому ценовому сегменту. Толщина корпуса составляет 7.8 мм, а вес устройства 192 грамма.

На первый взгляд может показаться, что задняя крышка смартфона изготовлена из металла, но на самом деле это пластик. Подобную качественную имитацию удалось создать благодаря сочетанию одновременно глянцевого и матового покрытия.

Грани у NOTE 12 PRO имеют плоскую форму, а не закругленную. Это явно сделано в соответствии с последними тенденциями в дизайне смартфонов. Несмотря на это телефон отлично лежит в руке, а его грани не впиваются в руку.

Если смартфон положить на стол, то он не будет ровно лежать, так как блок камер выпирает и находится не по центру. Данную ситуацию изящным образом исправляет комплектный чехол.

Infinix NOTE 12 PRO доступен для приобретения в трех цветах: синий, белый и серый.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку разблокировки. Работает шустро и точно без единого нарекания.

Лоток для двух SIM-карт расположился на левой грани. В него же можно поместить карту расширения памяти MicroSD объемом до 2 Тбайт.

На нижней грани смартфона находятся аудиоразъем, микрофон, USB Type-C и динамик, при этом звук стерео, ведь параллельно с ним работает еще и разговорный динамик. Качество звучания достойное, есть поддержка технологии сжатия аудиосигнала DTS.

Экран

В смартфон установлен большой экран на 6.7 дюйма с разрешением FHD+. Картинка совсем не зернит, ведь плотность пикселей составляет 393 ppi. Тип матрицы AMOLED и это сильно радует. Цвета насыщенные, а запас яркости достаточный, чтобы пользоваться смартфоном под лучами солнца.Показатель частоты обновления экрана нас немного расстроил, ведь он равен стандартным 60 Гц. Для многих в этом не будет ничего критичного, но все-таки хочется иметь плавные 90 Гц.

В настройках экрана можно включить темную тему, которая в действительности будет экономить расход батареи из-за AMOLED матрицы. Здесь же можно активировать адаптивную регулировку яркости и режим защиты зрения от вредных синих лучей.

Начинка

Infinix NOTE 12 PRO работает на актуальном процессоре Helio G99, построенном по 6-нм техпроцессу. Количество оперативной памяти составляет 8 Гбайт, но ее можно расширить до еще более впечатляющей цифры в 13 Гбайт за счет использования внутренней памяти. Размер самого внутреннего накопителя равен 256 Гбайт, что не мало.

Запаса производительности хватает за глаза для любых игр. К примеру, WoT Blitz идут на максимальном уровне графики, Pubg Mobile на высоких и Standoff 2 на тех же высоких. Во всех случаях уровень fps приличный. Исключением лишь станет крайне требовательный Genshin Impact, для него придется выставить низкую графику, иначе fps будет не всегда хватать. После длительных игровых сессий корпус смартфон сильно не нагревается, а процессор не начинает троттлить.

Смартфон работает на Android 12 с установленной сверху фирменной оболочкой XOS 10.6. Интерфейс выглядит симпатично и не перегружено. Все работает шустро. Из приятных моментов оболочки стоит отметить большую и информативную шторку, возможность клонировать приложения, родительский контроль и режим защиты от кражи, при котором смартфон издает громкий звуковой сигнал в случае прерывания зарядки. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

- Основной: 108 Мпикс, светосила f/1.8;

- Датчик измерения глубины: 2 Мпикс, светосила f/2.4;

- Макромодуль: 0.08 Мпикс.

Блок камер состоит из трех модулей:Ключевую роль выполняет только первый модуль, а от остальных двух смысла совсем немного. Для ультраширокоугольника и тем более телевика здесь, к сожалению, места не нашлось. В любом случае, снимает смартфон для своего класса достойно. Уровень детализации снимков неплохой, цветопередача чаще всего корректная, но иногда уходит больше в холодные оттенки. Также на качество фотографий положительно играет ИИ, который может сам определить, какой объект находится в кадре и самостоятельно подстроить настройки. В темное время суток снимки выходят тоже не самого дурного качества.Стоит отметить наличие в смартфоне мощной вспышки, состоящей аж из четырех светодиодов.

Фронтальная камера получила разрешение на 16 Мпикс со светосилой на ƒ/2,0. Удивило наличие вспышки, которая находится в правом верхнем углу. Уровень качества получаемых снимков можно назвать добротным, хоть и не самым выдающимся.

Аккумулятор

Видео записывается в разрешении 2K при частоте 30 кадров/сек или в Full HD с частотой до 60 кадров/сек. Качество неплохое. Есть цифровая стабилизация. С примером записи видео в Full HD при 30 кадров/сек можете ознакомиться ниже:В плане автономности у смартфона полный порядок. Батареи на 5000 мАч хватает на весь день работы при среднестатистическом уровне нагрузки, если сидеть в соцсетях и периодически просматривать видео.Чтобы полностью зарядить смартфон от комплектного зарядного устройства на 33 Вт с функцией Super Charge понадобится около 1,5 часов. Поддержки беспроводной зарядки в смартфоне нет.

Итоги

Infinix NOTE 12 PRO понравится тем, кто ищет недорогой смартфон с приятным дизайном, насыщенным AMOLED-экраном, приличным запасом производительности и емким аккумулятором. Из остальных плюсов стоит выделить неплохую камеру, наличие вспышки у фронталки, быструю работу интерфейса и стереозвук. К минусам можно отнести отсутствие ультраширокоугольного модуля и частоту обновления экрана в 60 Гц.