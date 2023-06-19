Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном

Бренд Infinix не стоит на месте и продолжает в неслыханном темпе выпускать на рынок новые устройства. К нам в руки попал свежий бюджетный смартфон Infinix Note 30i, который при своей небольшой цене обладает большим 6,66-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Helio G85, батареей на 5000 мАч, быстрой зарядкой на 33 Вт и стереодинамиками от JBL. Стоит ли рассматривать данную модель к покупке — выясняем в нашем обзоре.

Комплектация

Infinix NOTE 30i поставляется в небольшой картонной коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, зарядное устройство на 33 Вт, кабель USB Type-C, защитное стекло, силиконовый чехол, скрепка для извлечения лотка и небольшой набор документации. С завода на экран смартфона наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Данный смартфон выполнен в довольно лаконичном дизайне. По его задней крышке сразу видно, что производитель не старался сэкономить на каждом элементе, ведь она выполнена из стекла, а не пластика, как это часто бывает в подобном ценовом сегменте. Поверхность крышки преимущественно матовая, поэтому разводы от пальцев на ней не собираются.Грани NOTE 30i плоские. За счет глянцевого покрытия, рамки смартфона красиво бликуют на свету, но при этом очень быстро пачкаются. Корпус защищен от попадания пыли по стандарту IP53. Вес смартфона составляет 198 грамм, а толщина всего 8.18 мм.

Блок камер почти не выступает, но если вы все равно хотите предотвратить появление на их гранях царапин, то на смартфон можно надеть комплектный чехол.

К нам на тест приехала версия смартфона в золотом цвете, который интересно переливается. Еще есть более сдержанная черная расцветка.

На правой грани расположились качелька громкости и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку разблокировки. Работает быстро и точно без каких-либо нареканий.

На левой стороне смартфона расположился слот, в который можно одновременно разместить две SIM-карты и MircoSD объемом до 1 Тбайт.

Снизу находятся аудиоджек, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик.

На верхней же грани расположился второй динамик, образующий стереопару с нижним. Звуковая система была разработана совместно с брендом JBL, об этом свидетельствует и соответствующая надпись на корпус. Говоря о качестве звучания, то оно здесь чуть лучше, чем ожидаешь. С запасом громкости тоже все хорошо.

Экран

Infinix NOTE 30i оснастили большим экраном на 6,66 дюйма с разрешением 2400x1080 пикселей. Тип матрицы AMOLED, что не может не радовать. Качество изображения находится на высоком уровне: цвета выглядят насыщенными, черный отображается невероятно глубоким, углы обзора широкие. Удивительно, что сканер отпечатков пальцев решили расположить не под экраном, ведь AMOLED-матрица позволяет это сделать. Частота обновления стандартная и составляет 60 Гц.Еще данный дисплей имеет сертификацию TÜV Rheinland, что подтверждает низкий уровень излучаемого синего света, который вызывает лишнее напряжение у глаз. Запас яркости у экрана не рекордный, но при этом его вполне хватает, чтобы пользоваться смартфоном при солнечном свете.

В настройках экрана можно активировать темную тему, которая помогает экономить заряд батареи благодаря наличию в смартфоне AMOLED-матрицы. Также здесь можно настроить адаптивную яркость, подкорректировать цветопередачу и включить защиту глаз от опасных синих лучей.

Начинка

Infinix NOTE 30i оснастили восьмиядерным процессором Helio G85, построенном по 12-нм техпроцессу. Количество оперативной памяти равняется 8 Гбайт, но это значение еще можно расширить до 16 Гбайт за счет использования внутренней памяти. Объем накопителя, в свою очередь, составляет 256 Гбайт, и для большинства пользователей этого будет более чем хватать даже, если хранить несколько десятков тяжелых игр и забить галерею фотографиями и видео.

Запаса производительности смартфона хватает, чтобы играть в Pubg Mobile и Standoff 2 на высоком уровне графики с приличным fps. Единственной игрой, которая вызвала сложности стал Genshin Impact, для нее лучше выставить низкие настройки графики. При игровых сессиях свыше 30 минут NOTE 30i может начать немного греться в области камеры, но при этом троттлинг не наблюдается.

Смартфон работает на ОС Android 13 с установленной сверху фирменной оболочкой XOS 13, которая не только красиво выглядит, но и имеет широкий спектр полезных функций. Например, стоит отметить большую информативную шторку, возможность клонировать приложения, наличие игрового режима «XArena» и магазин с темами XTheme. Infinix NOTE 30i имеет двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

- Основной: 64 Мпикс

- Датчик измерения глубины: 2 Мпикc;

- Макромодуль: 0.08 Мпикс.

Блок камер состоит из трех модулей:Самым важным из них является основной модуль, остальные два играют больше декоративную роль. Качество получаемых снимков для своего класса весьма достойное. Несмотря на то, что цветопередача чаще всего корректная, иногда она склоняется к холодным оттенкам. Также встроенный ИИ положительно влияет на итоговую фотографию, самостоятельно определяя объекты на фото и подстраивая наиболее корректные настройки камеры. В условиях недостаточного освещения, качество снимков тоже довольно неплохое. Кроме того, стоит отметить, что в смартфоне есть мощная вспышка из четырех светодиодов. Цифровой зум хоть и имеет приближение до 10х, но рабочим можно считать только двукратное, при котором качество сильно не будет сильно падать.

В темное время суток на помощь приходит ночной режим, позволяющий уменьшить уровень шума и увеличить резкость изображения.

Фронтальная камера получила разрешение в 16 Мпикс и светосилу f/2,0. На передней панели нашлось место и для полноценной вспышки. Она придется очень кстати для запечатления селфи в условиях недостаточной освещенности.

Аккумулятор

Видео на смартфон можно записывать в разрешении 2K при 30 кадров/сек. Картинка выглядит достаточно детализированной.Емкость батареи составляет 5000 мАч. Такой объем уже стал неким стандартом среди бюджетных смартфонов. В данном случае запаса автономности хватает на день работы в нещадящем темпе, если постоянно сидеть в соцсетях, часто смотреть видео и периодически играть в игры.Infinix NOTE 30i оснастили зарядным устройством мощностью в 33 Вт. Чтобы полностью зарядить смартфон от 0 до 100% понадобится приблизительно 1 час и 15 минут. Также стоит отметить, что, по заявлениям производителя, аккумулятор выдерживает до 1000 циклов перезарядки без снижения своих характеристик.

Итоги

Infinix NOTE 30i может стать удачным выбором для тех, кто ищет бюджетный смартфон с большим экраном с насыщенной цветопередачей, хорошим запасом производительности, приличной камерой и впечатляющим запасом автономности. Также из других преимуществ смартфона стоит выделить шуструю работу оболочки, качественный звук, поддержку быстрой зарядки, большой объем внутренней памяти и привлекательный дизайн устройства, который позволяет ему выглядеть дороже, чем он стоит. К минусам мы отнесли маркую глянцевую рамку.