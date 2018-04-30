Обзор Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 (C107T4-1SDN-P5DN). Тесты в играх и разгон

Архитектура Pascal от NVIDIA получилась настолько успешной, что уже длительное время сохраняет лидирующие позиции на рынке игровых видеокарт. Пользователям предоставлен выбор решений под разные требования к качеству графики и приоритетному разрешению картинки. Выход в свое время GeForce GTX 1070 Ti, закрыл окно между GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080, оставив конкурента в лице AMD далеко позади. На момент начала мая 2018 года, видеокарты этой серии продолжают оставаться привлекательными при сборке системы, обеспечивая оптимальное соотношение производительности и стоимости.

Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 обзор

Сегодня героем нашего обзора будет видеокарта Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 с установленной эффективной системой охлаждения и отдельным контуром под VRM. Помимо неё в модельной линейке этого производителя доступны: iChiLL GeForce GTX 1070 Ti X3 (три вентилятора, вместо четырех), iChiLL GeForce GTX 1070 Ti X3 V2.

Комплектация

Поставляется Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 в коробке с темным оформлением, на крышке которой приведено описание дополнительных комплектующих, а с обратной стороны общее описание технологий NVIDIA.

Внешний вид

Комплект включает набор ключей для 3DMARK, VRMARK, коврик для мышки, диск с программным обеспечением. Производитель на эту модель предлагается трехлетнюю гарантию.Одним из главных отличий Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 от моделей этой же линейки, является наличие дополнительного вентилятора на боковой стороне корпуса. Этот вентилятор совмещен с модулем алюминиевого радиатора.

Обеспечивается дополнительный отвод тепла от элементов питания видеокарты. Также как показала практика, он хорошо себя показал при установке в корпусах с ограниченным пространством и в режиме с 2-way SLI.

Основным материалом декоративного кожуха стал металл. Строгий дизайн и продуманная конструкция.

Обратную сторону платы защищает усиливающая пластина с перфорированной зоной. Она дает жесткость, участвует в пассивном отводе тепла и защищает элементы от повреждений.

Несмотря на кажущуюся массивность системы охлаждения, длина её не превышает 30.3 сантиметров. На плате перекрывает 2 слота PCI-e.

Тыльная стенка видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 с перфорированной сеткой. Для вывода сигнала доступны три DisplayPort, один HDMI и один DVI-D.

Питание подается через один 8-пиновый разъем на боковой грани. Энергопотребление – 180 Вт, рекомендуемый блок питания – 500 Вт. Ближе к тыльной стенке доступно два разъема SLI.

Установлен массивный двухсекционный радиатор с никелированными медными трубками. Одна трубка диаметром 8 мм, две 10 мм и еще две диаметром 6 мм. Они распределены по всей площади контактной пластины.

В районе графического процессора установлена дополнительная пластина. Рядом с ней можно обратить внимание на радиатор охлаждения элементов VRM с отдельными тепловыми трубками. Обдувает конструкцию три вентилятора диаметром 85 мм. Скорость оборотов регулируется в зависимости от температуры графического ядра.

Начинка

Тесты Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4

Температура в нагрузке

Не забыли про многоцветную подсветку. В Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 подсвечивается логотип серии на боковой грани: синий – низкая нагрузка, зеленая – средняя нагрузка, красная – максимальная нагрузка.Как и в рассмотренных ранее видеокартах этого производителя используется эталонная печатная плата. Но в этой модели были добавлены дополнительные конденсаторы и фазы питания. Подсистема работает по схеме 6+1 (6 фаз на графическое ядро и 1 фаза на память). Шим-контроллер UP9511P.Используется графическое ядро GP104-300-A1, работающее на частоте 1607 МГц/1683 МГц. Напомним, что производители не могут проводить заводской разгон этих видеокарт. Доступно 8 Гбайт графической памяти GDDR5 от MICRON. Рабочая частота 8 ГГц.По характеристикам эти видеокарты скорее ближе к GeForce GTX 1080, чем к GTX 1070. Заметная разница по сравнению со старшей версией, стала пропускная способность шины памяти (256 против 320 Гбайт/с).

TimeSpy

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BattleField 1

Rise of the Tomb Raider

GTA 5

Destiny 2

Разгон

Итоги по Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4

Несмотря на то, что Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 не может похвастать заводским разгоном, сам пользователь сможет провести его вручную. Производитель предлагает все необходимые для этого инструменты. Нам удалось поднять частоты, зафиксировав отметку в 2039 МГц во время мониторинга работы. Система охлаждения справилась с нагрузкой без повышения уровня шума и заметного изменения в температурном режиме.Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 один из лучших вариантов при поиске видеокарты в этой серии. Предлагается привлекательное сочетание стоимости, производительности и эффективного охлаждения. Также к её плюсам отнесем отличный потенциал для проведения ручного разгона, низкий уровень, трехлетнюю гарантию, комплектацию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".