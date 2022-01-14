Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором

Первым изученным смартфоном в 2022 году будет недорогая новинка Itel Vision 2s, работающая под управлением облегченной операционной системы Android Go. Из его особенностей отмечаются емкий аккумулятор, 8 Мп основная камера, дисплей IPS с разрешением HD+ и модуль бесконтактных платежей.

Itel Vision 2s

Доступен он за 8 500 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с ярким оформлением, в котором акцентированы ключевые преимущества. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель и документацию.

Itel Vision 2s

Внешний вид

Есть выбор между тремя вариантами цветового оформления: голубая, серая и розовая. Каждая с эффектом градиента на крышке.

Itel Vision 2s

Выглядит интересно. В целом же это традиционный моноблок с толщиной корпуса, не превышающей 8.9 мм.

Itel Vision 2s

Корпус разборный. Для открытия крышки нужно приложить усилие, она прилегает к нему плотно, без зазоров по периметру.

Itel Vision 2s

Батарейка при этом несъемная. Она дополнительно защищена металлической «броней». Под крышкой располагаются отдельные слоты под две SIM и карту памяти формата microSD. Они будут защищены после установки, исключая и риск случайного извлечения.

Itel Vision 2s

В верхней зоне сканер отпечатка пальца. Расположение у него удобное, для разблокировки не требуется изменение хвата.

Itel Vision 2s

Блок камеры заметно не выступает. Телефон не раскачивается при размещении на столе. Вполне можно будет обойтись без защитного чехла.

Itel Vision 2s

На верхнем торце у Itel Vision 2s аудиоразъем под проводные наушники. Зарядка проходит через microUSB. Этот тип разъема морально устарел, но он все еще часто встречается в недорогом ценовом сегменте.

Itel Vision 2s

Лицевая сторона защищена стеклом. У телефона узкие боковые рамки. В верхней зоне каплевидный вырез с фронтальной камерой.

Itel Vision 2s

Традиционный набор механических клавиш управления, состоящий из регулятора громкости и кнопки включения.

Экран

Оснащен дисплеем S-IPS с диагональю 6.52 дюйма. Есть запас по яркости. Телефон эксплуатировался как в помещении с искусственным светом, так и на улице. Подсветка равномерная, без засветов по краям.

Itel Vision 2s

Разрешение HD+ (1600x720 пикселей). Цветовой баланс визуально смещен в холодные тона. Сенсорный слой у смартфона распознает до пяти одновременных касаний.

Itel Vision 2s

Оснащение

Itel Vision 2s

Установлен восьмиядерный процессор Unisoc SC9863A. Это платформа, рассчитанная на недорогие решение с восемью ядрами Cortex-A55 и графикой PowerVR GE8322. Уровень его быстродействия не позволит играть, но при этом дает стабильную работу приложений.

Itel Vision 2s

Itel Vision 2s

Поддерживается система бесконтактных платежей. За время тестирования смартфон использовался нами для оплаты покупок через терминалы. Wi-Fi работает у него только в диапазоне 2.4 ГГц. Точность навигационного модуля позволит использоваться в качестве навигатора в автомобиле или при работе в такси.

Аккумулятор

Встроенной батарейки с емкостью 5000 мАч хватает на 7 часов беспрерывной работы в нагрузочном тесте со смешанной нагрузкой. В обычных сценариях это честный рабочий день. В качестве телефона для звонков и мессенджеров около двух дней работы без зарядки.

Itel Vision 2s

Камера

Основная камера у Itel Vision 2s с разрешением 8 Мп. Поддерживается автофокусировка. Есть дополнительный модуль с разрешением 0.3 Мп.

Itel Vision 2s

Itel Vision 2s

Itel Vision 2s

Itel Vision 2s

Itel Vision 2s

Itel Vision 2s

Itel Vision 2s

Itel Vision 2s

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Обе камеры дают хорошее качество съемки при достаточном уровне освещения.

Itel Vision 2s

Видео пишет в Full HD.

Софт

Itel Vision 2s

Для компенсирования установленного процессора и малого объема оперативной памяти установлена облегченная версия Android 11 Go edition. Ее отличают приложения, требующие для работы меньшие ресурсы в остальном же сам владелец может поставить все что необходимо.

Itel Vision 2s

Итоги

Itel Vision 2s – недорогой смартфон с хорошим техническим оснащением, поддерживающий бесконтактные платежи и оснащенный сканером отпечатка пальца. Дисплей HD+, отдельные слоты под карту памяти и SIM-карты, аккуратный внешний вид. К условным минусам отнесем microUSB.
Комментарии и отзывы Itel Vision 2s
Появились новые рендеры Xiaomi 12 с текстурированным дизайно…
Появились новые рендеры Xiaomi 12 с текстурированным дизайноВ последнее время серия Xiaomi 12 была подвержена множеству утечек. Сегодня в интернете появились рендеры…
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты кам…
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камКто, если не разработчик программной платформы знает, как должно выглядеть оптимальное устройство для ее …
Motorola готовит ещё один складной смартфон…
Motorola готовит ещё один складной смартфонСогласно информации, опубликованной изданием Android Authority, Motorola работает над новой версией своих…
Объявлен размер аккумулятора Samsung Galaxy A33 5G…
Объявлен размер аккумулятора Samsung Galaxy A33 5GНа прошлых выходных мы увидели просочившиеся рендеры Samsung Galaxy A33 5G, раскрывающие его дизайн, и, х…
Анонсирован новогодний выпуск OPPO Reno7 в привлекательном ц…
Анонсирован новогодний выпуск OPPO Reno7 в привлекательном цOPPO Reno7 New Year Edition дебютировал в Китае. Недавно компания представила ограниченную серию смартфон…
Представлен бюджетный смартфон Philips PH2…
Представлен бюджетный смартфон Philips PH2Компания Philips пополнила ассортимент смартфонов моделью Philips PH2, которая может похвастаться набором…
Смартфон Vivo V23e получит 50-Мп селфи-камеру…
Смартфон Vivo V23e получит 50-Мп селфи-камеруВьетнамские источники поделились фотографиями и подробностями о смартфоне Vivo V23e, который еще не был п…
Sony Xperia Pro-I станет доступным для покупки со 2 декабря…
Sony Xperia Pro-I станет доступным для покупки со 2 декабряSony анонсировала мощный камерофон Xperia Pro-I с его огромным сенсором в октябре. Теперь официально изве…
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor