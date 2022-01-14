Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором

Доступен он за 8 500 рублей.
Выглядит интересно. В целом же это традиционный моноблок с толщиной корпуса, не превышающей 8.9 мм.
Корпус разборный. Для открытия крышки нужно приложить усилие, она прилегает к нему плотно, без зазоров по периметру.
Батарейка при этом несъемная. Она дополнительно защищена металлической «броней». Под крышкой располагаются отдельные слоты под две SIM и карту памяти формата microSD. Они будут защищены после установки, исключая и риск случайного извлечения.
В верхней зоне сканер отпечатка пальца. Расположение у него удобное, для разблокировки не требуется изменение хвата.
Блок камеры заметно не выступает. Телефон не раскачивается при размещении на столе. Вполне можно будет обойтись без защитного чехла.
На верхнем торце у Itel Vision 2s аудиоразъем под проводные наушники. Зарядка проходит через microUSB. Этот тип разъема морально устарел, но он все еще часто встречается в недорогом ценовом сегменте.
Лицевая сторона защищена стеклом. У телефона узкие боковые рамки. В верхней зоне каплевидный вырез с фронтальной камерой.
Традиционный набор механических клавиш управления, состоящий из регулятора громкости и кнопки включения.
Разрешение HD+ (1600x720 пикселей). Цветовой баланс визуально смещен в холодные тона. Сенсорный слой у смартфона распознает до пяти одновременных касаний.
Установлен восьмиядерный процессор Unisoc SC9863A. Это платформа, рассчитанная на недорогие решение с восемью ядрами Cortex-A55 и графикой PowerVR GE8322. Уровень его быстродействия не позволит играть, но при этом дает стабильную работу приложений.
Поддерживается система бесконтактных платежей. За время тестирования смартфон использовался нами для оплаты покупок через терминалы. Wi-Fi работает у него только в диапазоне 2.4 ГГц. Точность навигационного модуля позволит использоваться в качестве навигатора в автомобиле или при работе в такси.
Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Обе камеры дают хорошее качество съемки при достаточном уровне освещения.
Видео пишет в Full HD.
Для компенсирования установленного процессора и малого объема оперативной памяти установлена облегченная версия Android 11 Go edition. Ее отличают приложения, требующие для работы меньшие ресурсы в остальном же сам владелец может поставить все что необходимо.