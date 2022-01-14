Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором

Первым изученным смартфоном в 2022 году будет недорогая новинка Itel Vision 2s, работающая под управлением облегченной операционной системы Android Go. Из его особенностей отмечаются емкий аккумулятор, 8 Мп основная камера, дисплей IPS с разрешением HD+ и модуль бесконтактных платежей.

Комплектация

Доступен он за 8 500 рублей.Упакован в коробку с ярким оформлением, в котором акцентированы ключевые преимущества. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель и документацию.

Внешний вид

Есть выбор между тремя вариантами цветового оформления: голубая, серая и розовая. Каждая с эффектом градиента на крышке.

Выглядит интересно. В целом же это традиционный моноблок с толщиной корпуса, не превышающей 8.9 мм.

Корпус разборный. Для открытия крышки нужно приложить усилие, она прилегает к нему плотно, без зазоров по периметру.

Батарейка при этом несъемная. Она дополнительно защищена металлической «броней». Под крышкой располагаются отдельные слоты под две SIM и карту памяти формата microSD. Они будут защищены после установки, исключая и риск случайного извлечения.

В верхней зоне сканер отпечатка пальца. Расположение у него удобное, для разблокировки не требуется изменение хвата.

Блок камеры заметно не выступает. Телефон не раскачивается при размещении на столе. Вполне можно будет обойтись без защитного чехла.

На верхнем торце у Itel Vision 2s аудиоразъем под проводные наушники. Зарядка проходит через microUSB. Этот тип разъема морально устарел, но он все еще часто встречается в недорогом ценовом сегменте.

Лицевая сторона защищена стеклом. У телефона узкие боковые рамки. В верхней зоне каплевидный вырез с фронтальной камерой.

Экран

Традиционный набор механических клавиш управления, состоящий из регулятора громкости и кнопки включения.Оснащен дисплеем S-IPS с диагональю 6.52 дюйма. Есть запас по яркости. Телефон эксплуатировался как в помещении с искусственным светом, так и на улице. Подсветка равномерная, без засветов по краям.

Разрешение HD+ (1600x720 пикселей). Цветовой баланс визуально смещен в холодные тона. Сенсорный слой у смартфона распознает до пяти одновременных касаний.

Оснащение

Установлен восьмиядерный процессор Unisoc SC9863A. Это платформа, рассчитанная на недорогие решение с восемью ядрами Cortex-A55 и графикой PowerVR GE8322. Уровень его быстродействия не позволит играть, но при этом дает стабильную работу приложений.

Аккумулятор

Поддерживается система бесконтактных платежей. За время тестирования смартфон использовался нами для оплаты покупок через терминалы. Wi-Fi работает у него только в диапазоне 2.4 ГГц. Точность навигационного модуля позволит использоваться в качестве навигатора в автомобиле или при работе в такси.Встроенной батарейки с емкостью 5000 мАч хватает на 7 часов беспрерывной работы в нагрузочном тесте со смешанной нагрузкой. В обычных сценариях это честный рабочий день. В качестве телефона для звонков и мессенджеров около двух дней работы без зарядки.

Камера

Основная камера у Itel Vision 2s с разрешением 8 Мп. Поддерживается автофокусировка. Есть дополнительный модуль с разрешением 0.3 Мп.

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Обе камеры дают хорошее качество съемки при достаточном уровне освещения.

Софт

Видео пишет в Full HD.

Для компенсирования установленного процессора и малого объема оперативной памяти установлена облегченная версия Android 11 Go edition. Ее отличают приложения, требующие для работы меньшие ресурсы в остальном же сам владелец может поставить все что необходимо.

Итоги

Itel Vision 2s – недорогой смартфон с хорошим техническим оснащением, поддерживающий бесконтактные платежи и оснащенный сканером отпечатка пальца. Дисплей HD+, отдельные слоты под карту памяти и SIM-карты, аккуратный внешний вид. К условным минусам отнесем microUSB.