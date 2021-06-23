Обзор JBL Clip 4. Практичная колонка с карабином и влагозащитой

До этого мы уже успели оценить новые колонки JBL Xtreme 3 Charge 5 . Теперь до России добралось и 4 поколение компактной колонки JBL Clip, один из семплов которых появился в руках нашей редакции. Если коротко, то новинка получила свежий дизайн, увеличенную мощность звука и новую версию Bluetooth. Обо всем поподробнее читайте в данном обзоре.

Комплектация

JBL Clip 4 поставляется в пластиковом блистере с перечислением всех основных особенностей модели. Внутри нее можно найти саму колонку, кабель для зарядки USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

JBL Clip 4 получила обновленный внешний вид в соответствии с самым актуальным дизайн-кодом бренда. Здесь и знакомый рисунок синтетической ткани, плавные линии корпуса, большие рельефные кнопки, прорезиненная нижняя поверхность и огромный логотип. В общем, все выглядит сильно свежее и интереснее, чем в Clip 3.

С количеством доступных расцветок JBL решила не жадничать. Так, в России Clip 4 можно приобрести в 11 различных вариантах: черный, белый, бирюзовый, желтый, зеленый, камуфляж, красный, оранжевый, розовый, серый и синий.По сравнению с Clip 3, карабин стал заметно шире, поэтому закреплять колонку будет ощутимо удобнее.

История с карабином оказалась весьма практичной. Благодаря нему колонку можно крепить не только на велосипед или рюкзак во время прогулки, но, к примеру, на кухонный гарнитур во время готовки, чтобы она не попадалась под руку. Проще говоря, применений ему можно найти бесчисленное количество.

Влагозащита корпуса выполнена по стандарту IP67. Колонка не боится пыли и влаги и ее можно окунать в воду до 30 минут, но лишний раз этого делать все-таки не стоит.

Органы управления находятся на лицевой части и сбоку. Все кнопки нажимаются четко и без залипаний.

Оставшийся уровень зарядки можно посмотреть на индикаторе, который находится под карабином.

Как мы уже упомянули, нижняя часть колонки прорезинена. Сделано это для большей устойчивости и поглощения вибраций.

Более того, логотип JBL также прорезинен, поэтому размещать колонку можно и лицевой стороной вниз.

Первое подключение

Подключение происходит по одному из самых актуальных версий Bluetooth 5.1. Процесс спаривания довольно прост. Необходимо зажать кнопку «B» и выбрать JBL Clip 4 в списке устройств на смартфоне. Колонка не имеет поддержки каких-либо приложений, поэтому весь полный спектр функционала доступен сразу.Разъем для аудиоджека пропал. Для кого-то такое исчезновение может стать критичным, но большинство этого даже не заметят.Микрофон в Clip 4 отсутствует, так что ответить на входящий звонок с помощью нее не выйдет. Плюс это или минус решайте сами.

Звук

За звук в JBL Clip 4 отвечает 40-миллиметровый динамик мощностью в 5 Вт. Рабочий диапазон частот составляет от 100 до 20 000 Гц. Максимальный уровень громкости находится на отметке в 85 Дб.Самым весомым отличием JBL Clip 4 от прошлого поколения заключается в наличии пассивного излучателя, который находится снизу. Благодаря этому колонка имеет не такой плоский звук и резонирует на низких частотах также, как это делают его старшие собратья.В целом, от колонки подобных размеров ожидаешь чуть меньше, чем то на, что она способна. Ей удается достойно воспроизводить треки любых жанров. Все звучит живо, насыщенно и объемно, правда на максимальных значениях громкости появляются небольшие искажения в высоких частотах, но в этом нет ничего критичного, особенно для ее класса.

Время работы

Запас автономности довольно неплохой. Аккумулятора емкостью в 500 мАч хватает до 10 часов времени. Время зарядки по разъему USB Type-C немаленькое. От нуля до 100% оно занимает почти 3 часа.

Итоги

JBL Clip 4 произвела впечатление добротной колонки. Практические по всем показателям она стала лучше предыдущей модели. У нее более удобный карабин, приятный дизайн, насыщенное звучание мощностью в 5 Вт, практичный корпус, удобные кнопки и запас автономности в 10 часов. Из недостатков для кого-то может стать отсутствие аудиоджека, который до этого был в Clip 3.