Обзор JBL Clip 4. Практичная колонка с карабином и влагозащитой

До этого мы уже успели оценить новые колонки JBL Xtreme 3
и Charge 5
. Теперь до России добралось и 4 поколение компактной колонки JBL Clip, один из семплов которых появился в руках нашей редакции. Если коротко, то новинка получила свежий дизайн, увеличенную мощность звука и новую версию Bluetooth. Обо всем поподробнее читайте в данном обзоре.
Комплектация
JBL Clip 4 поставляется в пластиковом блистере с перечислением всех основных особенностей модели. Внутри нее можно найти саму колонку, кабель для зарядки USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
JBL Clip 4 получила обновленный внешний вид в соответствии с самым актуальным дизайн-кодом бренда. Здесь и знакомый рисунок синтетической ткани, плавные линии корпуса, большие рельефные кнопки, прорезиненная нижняя поверхность и огромный логотип. В общем, все выглядит сильно свежее и интереснее, чем в Clip 3.
С количеством доступных расцветок JBL решила не жадничать. Так, в России Clip 4 можно приобрести в 11 различных вариантах: черный, белый, бирюзовый, желтый, зеленый, камуфляж, красный, оранжевый, розовый, серый и синий.
По сравнению с Clip 3, карабин стал заметно шире, поэтому закреплять колонку будет ощутимо удобнее.
История с карабином оказалась весьма практичной. Благодаря нему колонку можно крепить не только на велосипед или рюкзак во время прогулки, но, к примеру, на кухонный гарнитур во время готовки, чтобы она не попадалась под руку. Проще говоря, применений ему можно найти бесчисленное количество.
Влагозащита корпуса выполнена по стандарту IP67. Колонка не боится пыли и влаги и ее можно окунать в воду до 30 минут, но лишний раз этого делать все-таки не стоит.
Органы управления находятся на лицевой части и сбоку. Все кнопки нажимаются четко и без залипаний.
Оставшийся уровень зарядки можно посмотреть на индикаторе, который находится под карабином.
Как мы уже упомянули, нижняя часть колонки прорезинена. Сделано это для большей устойчивости и поглощения вибраций.
Более того, логотип JBL также прорезинен, поэтому размещать колонку можно и лицевой стороной вниз.
Первое подключение
Подключение происходит по одному из самых актуальных версий Bluetooth 5.1. Процесс спаривания довольно прост. Необходимо зажать кнопку «B» и выбрать JBL Clip 4 в списке устройств на смартфоне. Колонка не имеет поддержки каких-либо приложений, поэтому весь полный спектр функционала доступен сразу.
Разъем для аудиоджека пропал. Для кого-то такое исчезновение может стать критичным, но большинство этого даже не заметят.
Микрофон в Clip 4 отсутствует, так что ответить на входящий звонок с помощью нее не выйдет. Плюс это или минус решайте сами.
Звук
За звук в JBL Clip 4 отвечает 40-миллиметровый динамик мощностью в 5 Вт. Рабочий диапазон частот составляет от 100 до 20 000 Гц. Максимальный уровень громкости находится на отметке в 85 Дб.
Самым весомым отличием JBL Clip 4 от прошлого поколения заключается в наличии пассивного излучателя, который находится снизу. Благодаря этому колонка имеет не такой плоский звук и резонирует на низких частотах также, как это делают его старшие собратья.
В целом, от колонки подобных размеров ожидаешь чуть меньше, чем то на, что она способна. Ей удается достойно воспроизводить треки любых жанров. Все звучит живо, насыщенно и объемно, правда на максимальных значениях громкости появляются небольшие искажения в высоких частотах, но в этом нет ничего критичного, особенно для ее класса.
Время работы
Запас автономности довольно неплохой. Аккумулятора емкостью в 500 мАч хватает до 10 часов времени. Время зарядки по разъему USB Type-C немаленькое. От нуля до 100% оно занимает почти 3 часа.
Итоги
JBL Clip 4 произвела впечатление добротной колонки. Практические по всем показателям она стала лучше предыдущей модели. У нее более удобный карабин, приятный дизайн, насыщенное звучание мощностью в 5 Вт, практичный корпус, удобные кнопки и запас автономности в 10 часов. Из недостатков для кого-то может стать отсутствие аудиоджека, который до этого был в Clip 3.