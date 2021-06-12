Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года

Серия колонок Charge от JBL всегда пользовалась высоким спросом за счет своих компактных размеров и впечатляющего звучания. Сегодня мы посмотрим на самую последнюю модель JBL Charge 5, которая получила обновленный дизайн, запас мощности в 40 Вт, автономность до 20 часов и возможность подключения нескольких колонок одновременно по технологии PartyBoost.

Комплектация

Распаковка JBL Charge 5 происходит довольно нарядным образом. Чтобы ее открыть нужно потянуть за небольшой магнитный хвостик. Внутри нее находятся сама колонка, кабель USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Ранее мы успели ознакомиться с колонкой JBL Xtreme 3 , которая является старшим братом JBL Charge 5. Дизайн моделей идентичен практически во всем. Здесь тот же практичный корпус с аккуратными линиями.

Колонка полностью защищена от попадания пыли и влаги по стандарту IP67. Ее можно нещадно мочить, пачкать и даже ненадолго погружать в воду.

JBL Charge 5 приехала в Россию аж в 9 расцветках: камуфляж, белый, бирюзовый, зеленый, красный, розовый, серий, синий и черный.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как резонируют пассивные излучатели у JBL Charge. Пятое поколение не стала исключением, и они здесь, естественно, тоже присутствуют. Благодаря ним процесс прослушивания музыки приятен еще и эстетической точки зрения.

Органы управления традиционно расположены сверху. По большой части, назначение каждой их кнопок всем интуитивно понятны, кроме одной самой первой, которая выполнена в форме знака бесконечности. Она отвечает за запуск функции PartyBoost. С помощью нее можно связать несколько колонок JBL в одну цепочку и одновременно воспроизводить музыку. Данную технологию поддерживают только самые свежие модели: Pulse 4, Flip 5, Charge 5, Xtreme 3 и BoomBox 2.

Сзади за заглушкой находится разъем USB Type-A. Рядом с ним имеется USB Type-C, он влагозащищён, так что на этот счет переживать не стоит.

Нижняя часть колонки прорезинена. Это сделано для лучшей устойчивости и поглощении каких-либо вибраций.

Первое подключение

Вне зависимости от типа устройства процесс подключения у нас проходил довольно быстро, а самое соединение не прерывалось во время прослушивания музыки. Немаловажную роль в этом сыграл Bluetooth версии 5.1. Одновременно можно подключиться сразу к двум источникам. К примеру, ими могут телевизор и смартфон.Charge 5 поддерживает работу с приложением JBL Portable. С помощью него можно обновить прошивку до более актуальной версии, включить Partyboost или подключить две одинаковые колонки в стереопару.

Звук

Форм-фактор колонки JBL Charge 5 является наиболее оптимальным и ходовым. Ее можно без какого-либо напряжения брать с собой, при этом ее размеров достаточно, чтобы разместить в ней довольно внушительный запас мощности в 40 Вт.Если говорить конкретнее, то звук в Charge 5 состоит из четырех динамиков: два низкочастотных RMS на 30 Вт и еще два высокочастотных твитера на 10 Вт. Рабочий частотный диапазон составляет 65 – 20 000 Гц. Данная колонка является всеядной. Ей одинаково хорошо удается справляться с воспроизведением как динамичных треков с обилием басов, так и более спокойных композиций, где во время прослушивания больше хочется обратить внимание на общие детали. В целом, звук ощущается плотным, всеобъемлющим и насыщенным.

С запасом громкости тоже полный порядок. Его хватает для прослушивания музыки на открытой местности и тем более для домашних условий.

Время работы

Запас автономности в JBL Charge 5 один из лучших. Встроенный аккумулятор на 7000 мАч способен проработать до 20 часов. Данная цифра будет верна действительности при выставленной громкости до 25%. Если же слушать музыку на максимальных значениях, то она проработает около 7-8 часов. Чтобы полностью зарядить колонку потребуется 4 часа.Не стоит забывать, что от Charge 5 можно также подзаряжать и другие устройства через разъем USB Type-A или Type-C.

Итоги

JBL Charge 5 вышла достойной заменой прошлого поколения. У нее свой самобытный дизайн, хорошая сборка, качественные материалы и, самое главное, впечатляющий запас мощности в 40 Вт, которого хватает для прослушивания музыки в квартире или же похода на природу. К остальным плюсам можно отнести: влагозащищенный корпус по стандарту IP67, наличие полезной функции PartyBoost и большой запас автономности до 20 часов. К минусам можно отнести отсутствие аудиовхода и микрофона.